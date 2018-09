Om zonder zorgen te genieten van je printer, moet je een toestel op maat kopen. De aankoopprijs is daarbij zeker een factor, maar ook de kost per pagina, de snelheid, gebruiksvriendelijkheid, eventuele netwerkmogelijkheden en het aantal pagina’s dat je überhaupt iedere maand wil afdrukken. In de consumentenmarkt onderscheid ik vijf belangrijke profielen. Vermoedelijk kan je je wel vinden in één van hen. Per profiel geven andere criteria de doorslag in een goede printerkeuze.

Type 1: de kotstudent

De kotstudent is een printergebruiker die een toestel voor zichzelf nodig heeft. Het ding kost hem idealiter niet al te veel geld, maar het moet wel performant zijn. Dankzij het veelvoud aan cursussen en samenvattingen dat hij nodig heeft, moet de printer overweg kunnen met een best groot volume. Snelheid is daarbij minder belangrijk dan de kost per pagina, die idealiter zo laag mogelijk is. Een groot inktvolume in de cartridges of de tank is wel onontbeerlijk. Anders weet je zo dat de inkt telkens net op een cruciaal moment op is.

Minder belangrijk is netwerkfunctionaliteit. Aangezien de kotstudent het toestel alleen gebruikt, kan hij zijn laptop gerust even via een USB-kabel aansluiten, of eventueel een cursus printen vanop een USB-stick.

Voor dit type gebruiker raad ik een printer van 150 à 250 euro aan. Goedkoper is een slecht idee, aangezien je de winst op de initiële aankoop dubbel en dik verliest aan inkt over de jaren dat je het toestel gebruikt. Kies verder voor een eenvoudig exemplaar dat de focus legt op zuinig printen. Kleurenafdrukken zijn essentieel, maar focus je niet op de kwaliteit. De kotstudent moet misschien wel de occasionele spreadsheet of grafiek afdrukken, maar heeft geen behoefte aan fotorealistische prints om boven zijn bed in te kaderen.

Type 2: de jonge familie

Een familie met enkele schoolgaande kinderen heeft een veelzijdige printer nodig. Er zullen heel wat taken uit het ding moeten rollen, die doorgaans pas veel te laat op de avond voor de deadline klaar zijn. Investeer dus in een betrouwbaar exemplaar om laatavondpaniek te vermijden.

Een te goedkope printer zorgt hier enkel voor frustratie. De kostprijs loopt door de inkt op termijn enorm op, het toestel zal veel te vaak niet printklaar zijn, en de kwaliteit is te laag om die occasionele vakantiefoto af te drukken.

Bovendien wil je met meerdere gezinsgenoten van de printer genieten. Eenvoudige netwerkfunctionaliteit biedt in dit geval een serieuze meerwaarde. Zoek naar een toestel met een voldoende grote papierlade met een lage kost per pagina, maar schrik er niet voor terug om iets meer te betalen voor fotofunctionaliteit. Zo kan je vakantiefoto’s in degelijke kwaliteit afprinten en inkaderen, wat toch ook een fijne meerwaarde van een printer is.

Type 3: de terughoudende printer

Dit type printergebruiker drukt vrijwel nooit iets af. Waagt hij zich toch aan een afdruk, dan gaat het bijvoorbeeld om concerttickets of boardingpasses. Kwaliteit is hier van niet zo’n groot belang, kost per pagina al evenmin. De terughoudende printer kan gerust kiezen uit ultieme budgettoestellen. Dat een enkele pagina relatief duur is, maakt niet veel uit als je maximaal een handvol pagina’s per maand afdrukt. Ook netwerkfunctionaliteit is hier overbodig. Dit profiel kan overwegen om een budgetprinter van minder dan 100 euro te kopen.

Type 4: de fotoliefhebber

Is foto’s printen je hoofddoel, dan kies je best een printer die daar voor gebouwd is. Het gebruikte papier heeft een grote impact op de kwaliteit van je prints, maar dat wil zeggen dat je een toestel moet kopen dat daar mee om kan. Ook in de gebruikte inkt zijn er veel verschillen. De samenstelling van de inkt is het meest complexe onderdeel van heel de printer, en de impact op de fotokwaliteit kan groot zijn.

Ik raad een printer aan met minstens twee verschillende papierlades, waarvan er één overweg kan met traditionele fotoformaten zoals 18 cm x 13 cm. In de andere lade kan je dan klassiek A4-papier stoppen om gewone tekst af te drukken. Foto’s vragen om veel inkt, waardoor je sowieso geregeld cartridges zal moeten wisselen. Een goede fotoprinter hoeft echter niet vreselijk duur te zijn. Voor minder dan 200 euro kan je al aan de slag. Een rasechte fotoprinter combineer je best niet met een situatie waarin je ook heel veel pagina’s aan tekst moet afdrukken. In dat geval kan het uitgerekend over enkele jaren zelfs goedkoper zijn om een tweede printer te kopen gericht op dat doel.

Type 5: het bedrijfje

In een (semi-) professionele omgeving is netwerkfunctionaliteit voor je printer essentieel. Een toestel moet bovendien snel opstarten, snel printen, weinig onderhoud vergen en aan een lage kost per pagina afdrukken maken. De afdrukkwaliteit van beelden is doorgaans minder belangrijk. Ideaal is een opgevoerde versie van de kotstudent-printer. Wanneer je een gelijkaardig toestel kiest met wifi-capaciteit en een iets hogere afdruksnelheid, zal je niet teleurgesteld zijn.

Inge Bruffaerts is Channel Marketing Manager bij Epson Benelux