Met deze Android app behoud je je aandacht op wat echt telt.

Vind je het ook zo vervelend om telkens naar je telefoon te moeten grijpen als je hem hoort zoemen of rinkelen? Met deze app voor Android en Windows blijft je aandacht bij je computer!

We zijn steeds vaker afgeleid door meldingen van onze telefoon. Je hoort hem geluid maken, opent het scherm, bladert door de instellingen… en voor je het weet ben je een kwartier verder. Voorkom deze overbodige afleidingen door de meldingen van je telefoon op je pc te lezen.

Stap 1 / Installeer de app

De eerste stap is om de app Jouw Telefoon te activeren. Hij staat standaard geïnstalleerd op Windows 10, maar mocht je hem onverhoopt hebben verwijderd, kun je hem via de Windows Store opnieuw downloaden. Zoek dus eerst in de zoekbalk naar Jouw Telefoon en start de app.

Stap 2 / Installeren op Android

Tijdens het installatieproces krijg je de instructie om de app te installeren op je Android-apparaat. Dat kan door een downloadlinkje toegestuurd te krijgen vanuit Microsoft, zodat je de nieuwste versie hebt. Installeer de app en log in met je Microsoft gebruikersnaam en wachtwoord. Let wel: dat moet hetzelfde account zijn als waar je mee bent ingelogd met de Windows-app Jouw Telefoon.

Stap 3 / Koppeling maken

Als de koppeling goed tot stand is gebracht, kun je informatie inzien van je smartphone, gewoon op je computer! Zo kun je de laatste foto’s bekijken op het grote scherm. Open de Jouw Telefoon-app op je computer en klik op het tabblad Foto’s. Daar zie je de laatste 25 foto’s die je met je smartphone hebt gemaakt. Ook kun je via de app sms-berichten lezen en versturen vanaf je pc.

Stap 4 / meldingen

Mogelijk moet je de apps eerst een paar keer herstarten alvorens de nieuwe optie ‘Meldingen’ in Jouw telefoon zichtbaar is. Zodra de optie verschijnt, zendt de pc-app hiervoor een melding naar je smartphone waarna je toestemming moet geven om meldingen op je pc te tonen. Krijg je deze functie nog niet te zien, dan zul je nog even op de update moeten wachten. De functie wordt per regio uitgerold.