ShareX is de ideale screenshot-tool voor gevorderden.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste technieuws en de beste hints en tips in je mailbox!





De kans is groot dat je op je laptop of computer de PrintScreen-toets gebruikt om een screenshot van je scherm te nemen. Met behulp van ShareX gaat er een geheel nieuwe wereld van screenshots voor je open.

Print screen

Op de PrintScreen-toets drukken om een screenshot maken, is dan wel een heel efficiënte manier om meteen heel je scherm vast te leggen, maar de mogelijkheden zijn vaak beperkt. Als je met twee schermen zou werken, wordt er meteen een screenshot van de twee tegelijk gemaakt of als je slechts een deeltje van je scherm in het screenshot wil, dan moet je de afbeelding achteraf nog bijsnijden in een fotobewerker. Kortom, als je iets meer wil doen dan je volledige scherm vastleggen, heb je hulp van buitenaf nodig. In deze cursus leggen we je uit hoe het screenshot-programma ShareX werkt en neem van ons aan dat er een geheel nieuwe wereld voor je zal opengaan.

Downloaden maar

Om aan ons screenshot-avontuur beginnen, moeten we natuurlijk eerst de software installeren. Daarvoor surf je naar https://getsharex.com en klik je op download. Er wordt nu installatiesoftware gedownload die je zelf nog even moet uitvoeren om ShareX te downloaden. Doorloop alle stappen en laat in het venster waar gevraagd wordt naar een selectie additional tasks alle vakjes aangevinkt staan. Op die manier zal ShareX ook meteen opgestart worden als je je computer opstart en hoef je dit niet handmatig te doen. Klik in het laatste venster op install en als alles goed gaat, staat ShareX binnen minder dan een minuut op je computer, de software is namelijk niet erg zwaar en neemt weinig ruimte in beslag. Laat ook het laatste vakje met Launch ShareX aangevinkt staan om meteen aan de slag te gaan.

Sneltoetsen instellen

Als je ShareX hebt opgestart, dan bestaat de kans dat je een foutmelding krijgt, waarin staat dat sommige hotkeys (sneltoetsen) reeds gebruikt worden door een ander programma. Als je namelijk je screenshots nam met OneDrive en daar liet synchroniseren, dan geeft ShareX dit aan in die melding. Voor nu mag je die melding wegklikken, zo meteen tonen we je ook de oplossing hiervoor. In het beginscherm zie je meteen welke sneltoetsen er standaard zijn ingesteld. Zoals je kan zien, geeft ShareX je ook de mogelijkheid om video’s van je scherm te maken, maar in deze cursus beperken we ons tot de mogelijkheden voor screenshots.

Daarvoor maken we eerst een uitstapje naar de Hotkey settings in het menu aan de linkerkant. Er verschijnt nu een venster met de vooraf ingestelde sneltoetsen met een groen of rood vakje ernaast. Als je goed hebt opgelet, zie je nu dat er rode vakjes staan bij de sneltoetsen die overlappen met een ander programma, in dit geval screenshots via OneDrive. De makkelijkste oplossing is een andere sneltoets(combinatie) instellen, dit doe je door op het vakje te klikken met de huidige sneltoets en vervolgens de nieuwe in te voeren door op te toets(en) te duwen. Als de vakjes overal groen zijn, ben je klaar om te beginnen. Het is echter nog mogelijk om zelf nieuwe opties voor screenshots toe te voegen, maar met deze opties kom je al redelijk ver.











Screenshots nemen: de basis

Je hebt nu drie verschillende manieren om een screenshot te nemen met behulp van de sneltoetsen. Je kan kiezen tussen capture region, capture entire screen en capture active window. Bij de eerste optie kan je met je muiscursor zelf een gebied aanduiden om een screenshot te nemen, wat handig is als je bijvoorbeeld een klein stukje van een webpagina wil bewaren. De tweede maakt een screenshot van heel je scherm (of schermen als je meerdere monitoren hebt) en de derde optie maakt een screenshot van je actief venster, dit kan je internetbrowser, een game of een ander programma zijn dat je op dat moment aan het gebruiken bent. Uiteindelijk zal je merken dat je vooral capture region zal gebruiken, dat is bij ons alleszins zo. De makkelijkste manier om screenshots te nemen is met de sneltoetsen, maar je kan dit ook op een andere manier doen.

In ShareX kan je ook klikken op Capture linksboven om verschillende opties te laten zien. Capture window vinden wij hier de handigste optie, aangezien je hier een menu kan zien met je actieve vensters en daaruit makkelijk het venster kan selecteren dat je wil vastleggen met een enkele muisklik. Ook hier zijn er heel wat opties mogelijk, maar wij beperken ons hier tot Region, alle opties daaronder lichten we niet toe. Je vraagt je nu misschien af waar je screenshots uiteindelijk naartoe gaan. ShareX werkt op dit vlak redelijk overzichtelijk. Open de Verkenner, ga naar je documenten en je zal zien dat er daar een mapje ShareX staat. Open die map en vervolgens de map Screenshots die daarin zit.

Als je op dit punt al een screenshot hebt genomen, zie je nu een mapje van de huidige maand staan met daarin je screenshot. Alle screenshots die je in dezelfde maand neemt, komen automatisch in die map te staan en wanneer een volgende maand begint, maakt ShareX automatisch een nieuwe map aan.

Screenshots nemen: een stapje verder

Bij het nemen van een Region screenshot zijn er nog heel wat extra mogelijkheden om van jouw screenshot een waar kunstwerk te maken. Tijdens het nemen van een screenshot met deze instelling kan je zelf tot op de pixel nauwkeurig bepalen van wat je een screenshot neemt. Naast de kruisvormige screenshotcursor verschijnt er namelijk nog een vergrootglas dat inzoomt op de plaats waar je cursor houdt. In plaats van de cursor met je muis te bewegen kan je dit ook doen met de pijltjes toetsen om hem pixel per pixel te verplaatsen tot hij precies goed staat. Belangrijk om te weten is dat je de regio begint te selecteren door je linkermuisknop ingedrukt te houden en het screenshot genomen wordt wanneer je die weer loslaat. Als je geen screenshot wil nemen of je cursor wil herpositioneren, klik je een enkele keer op de rechtermuisknop (of de Escape-toets) om het proces te annuleren.

Daarnaast zie je bovenaan het scherm nog een kleine witte balk met een hele reeks aan nuttige icoontjes. De standaardinstelling is namelijk een rechthoekig screenshot, maar je kan dit ook aanpassen naar een ellipsvormig screenshot (tweede icoontjes) of helemaal zelf de vorm bepalen (derde icoontje) door op de bijbehorende icoontjes in de balk te klikken. Let wel op dat ShareX je keuze hier onthoudt dus als je een ellipsvormig screenshot neemt, dan zal de instelling voor een volgend screenshot met Region nog steeds op ellipsvormig staan. Om alles nog leuker te maken, kan je ook tekenen op je screenshot en zelfs emoji’s toevoegen! Met het rechthoekige en ellipsvormige icoontje kan je kaders tekenen, met het potloodje kan je vrij tekenen en met de markeerstift kan je bepaalde delen (tekst) markeren. Als je klaar bent met knutselen, klik je opnieuw op een van de eerste drie icoontjes om het eigenlijke screenshot te nemen.

Screenshots delen: naar het internet!

Je kan een screenshot nemen als manier om informatie voor jezelf te bewaren, maar je kan het ook doorsturen naar vrienden, familie, collega’s… In dit geval kan je het afbeeldingsbestand uploaden in Facebook Messenger of als bijlage invoegen in je e-mail. ShareX geeft je hier een extra manier om je bestand te delen met de wereld en kan die manier toepassen op alle afbeeldingen op je computer en niet alleen op je ShareX-screenshots. Als je namelijk met je rechtermuisknop op een afbeelding klikt, zal je de optie upload with shareX zien verschijnen.

Voor je hierop klikt, neem je best even een kijkje in de bijbehorende instellingen in ShareX. Die vind je in het menu Destinations, waar je kan zien dat afbeeldingen standaard naar Imgur geüpload worden. Wees er dan ook van bewust dat afbeeldingen die je op deze manier uploadt, in principe bekeken kunnen worden door iedereen op het internet. Eens je op deze manier een afbeelding uploadt – je kan het trouwens ook vanuit het overzicht in ShareX zelf doen – dan wordt de link naar die afbeelding automatisch naar je klembord gekopieerd zodat je hem meteen kan plakken waar je maar wil.