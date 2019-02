Eind 2017 werd er in België een opmerkelijk e-commerce concept gelanceerd: FamilyCard.be.

Eind 2017 werd er in België een opmerkelijk e-commerce concept gelanceerd: FamilyCard.be. Dit is een gratis digitale klantenkaart waarmee je op een eenvoudige manier geld kunt besparen wanneer je online gaat shoppen bij één van de 858 deelnemende webwinkels. “Raar dat dit nog niet eerder bestond”, vertelt de 28-jarige Nicolas uit Beveren, die er als de kippen bij was om zijn FamilyCard aan te vragen. “Zelf kopen mijn vriendin en ik regelmatig spullen aan via internet: games, vliegtickets, parfum, pizza, … Toen ik zes maanden geleden via een vriend over FamilyCard hoorde, wou ik het eens uitproberen. En dat heb ik me niet beklaagd, want nu betalen we nooit meer voor ons Netflix abonnement.”

“Slechts 1 keer klikken”

FamilyCard is een digitale klantenkaart. Maar volgens Nicolas is het veel meer dan dat. “Het klopt dat het een digitale klantenkaart is, maar dan wel een premium versie. Eenmaal je een account hebt en shopt bij de online webshops die aangesloten zijn bij FamilyCard, ontvang je bij elke aankoop korting die gestort wordt op je bankrekening. Zo eenvoudig is dat. Ondertussen zijn al mijn vrienden al lid,” aldus Nicolas.

Nooit meer betalen voor Netflix… of Spotify!

Ondertussen maken Nicolas en zijn vriendin sinds een half jaar voor al hun online aankopen gebruik van FamilyCard. “Wij kopen regelmatig online bij onder andere Collishop, MediaMarkt, Booking.com, TakeAway en Aliexpress. Het leuke is dat we zo elke maand +- €15 aan korting bijeen sparen. Dat geld laten we netjes uitbetalen op onze bankrekening bij ING, en daarmee betalen we dan weer ons Netflix Premium abonnement”, legt Nicolas uit. “Zelfs mijn ouders gebruiken het al, maar zij kopen er liever hun Spotify Premium abonnement mee.”

“Mijn vriendin was me dankbaar”

“Mijn vriendin studeert nog, dus alles wat we kunnen uitsparen, is de moeite. En vooral omdat je er niets moet voor doen, gewoon je kaart activeren voor elke aankoop. Dankzij de korting via FamilyCard kijken wij elke avond gezellig samen naar onze favoriete Netflix series, helemaal gratis.

Wie meer info wenst, kan een kijkje nemen op www.familycard.be. Nu loopt een actie waarbij nieuwe leden meteen €5 gratis tegoed ontvangen op hun account na registratie. (nvdr).