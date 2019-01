Google rolt op moment van schrijven een nieuwe interface uit voor de mobiele Gmail-applicaties. Het design zal eruitzien als de nieuwe versie van mail.google.com die reeds eerder werd uitgerold.

Net zoals de web-versie krijgen ook de mobiele applicaties van Gmail een nieuw uiterlijk . Het nieuwe design zou vooral de gebruiksvriendelijkheid moeten verhogen. Net zoals bij de webversie, wordt er hier ook gebruikgemaakt van machine learning om bijvoorbeeld sneller te reageren via voorgestelde antwoorden. Het wordt ook makkelijker om mails op te volgen.

Daarnaast brengt het nieuwe design enkele andere verbeteringen, zoals het bekijken van bijlagen zonder de conversatie te moeten openen en het eenvoudiger wisselen tussen persoonlijke en professionele accounts. Net zoals op de webversie wordt het ook duidelijk aangegeven wanneer Gmail vermoedt dat het om phishing gaat.

Het nieuwe design is onderdeel van een groter plan van Google om de volledige G Suite een nieuw Material Theme te geven. Eerder kregen Gmail, Drive, Calendar en Google Docs en Sites al de update en later dit jaar zullen er meer mobiele apps volgen. Het nieuwe design van Gmail wordt in de komende weken uitgerold.