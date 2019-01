Het jaararchief van 2018 (Clickx en Shoot) is nu beschikbaar in onze webshop.

Wil je graag de digitale versie van je favoriete magazines op je computer, telefoon of tablet raadplegen? Ontbreken er wat nummers van het afgelopen jaar in jouw collectie? Dan is het jaararchief van 2018 wat je nodig hebt! In dit archief vind je alle nummers van Clickx en Shoot die in 2018 zijn uitgekomen.

Je bestelt het archief nu eenvoudig en exclusief in onze webshop. Je kan kiezen uit het archief op usb-stick en het archief als digitale download. Abonnees van Clickx en Shoot krijgen bovendien een leuke korting.

Bestel nu het jaararchief 2018 op usb-stick

Bestel nu het jaararchief 2018 als digitale download