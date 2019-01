“In welk bestand stond dat nu weeral?” Het is een vraag die we ons allemaal wel eens stellen. Zoeken binnen een document is eenvoudig met, maar zoeken naar een trefwoord in een verzameling van documenten is dat niet. Zijn je bestanden allemaal PDF’s? Dan heb je geluk, want de meeste PDF-lezers hebben de functionaliteit om in meerdere documenten te zoeken simpelweg ingebouwd. Ze zit echter wel verborgen in de menu’s, maar geen nood, wij helpen je om ze te vinden. Voor deze Tech Tip kijken we naar de populaire PDF-lezers Adobe Reader en Foxit Reader.

Tip 1: Meerdere PDF’s doorzoeken in Adobe Reader

In Adobe Reader kan je een document doorzoeken via de sneltoets CTRL + F. Wil je echter meerdere bestanden tegelijk controleren, dan moet je bovenaan in het programma naar het tabblad Bewerken navigeren. In de lijst met mogelijkheden zie je Geavanceerd zoeken staan, vergezeld van de sneltoets CTRL + SHIFT + F.

De rest wijst zichzelf uit. Bij de optie Alle PDF-documenten in… kan je een map selecteren waarin je wil zoeken naar PDF’s met een bepaald trefwoord, dat je onder deze optie kan invullen. Je kan ook bijkomende opties selecteren, zoals Hoofdletters/kleine letters of onderaan Meer opties tonen selecteren om meer geavanceerde mogelijkheden weer te geven.

Tip 2: Uitgebreid zoeken in Foxit Reader

In Foxit Reader is het proces grotendeels hetzelfde, al is de layout van de zoekfunctie iets minder duidelijk dan die van Adobe Reader. CTRL + F laat je toe om te zoeken in het huidige document en CTRL + SHIFT + F geeft je de geavanceerde zoekmodus. Selecteer ook hier dat je Alle PDF-documenten in… wil doorzoeken en kies de juist map. Door op het pijltje rechts van dit veld te klikken kan je extra opties selecteren. Selecteer zeker eens Patronen en probeer opties zoals Datum en Telefoonnummer.