Score: 9/10

Prijs: €179

PROS Installatiegemak

Overzichtelijke app

all-in-one oplossing CONS Jaarlijks abonnement

Slechts één ethernet port

Afgelopen weekend gingen we aan de slag met de Bitdefender Box 2, een apparaat dat je aansluit op je bestaande router of op zichzelf gebruikt. Op zijn beurt beschermt de Box 2 dan al je draadloze apparaten, waaronder alle onderdelen van je smart home. Zo worden zelfs apparaten waarop je geen antivirus programma kan installeren beschermd tegen inbraken van buitenaf.

Installatie

Ik ga eerlijk zijn, de Bitdefender Box vond plaats op zondag omdat ik er tegenop zag om mijn thuisnetwerk op een vrijdagavond helemaal overhoop te halen en te riskeren dat het dan helemaal niet meer werkte, met een weekend zonder internet te gevolg. Een angst die velen ongetwijfeld hebben wanneer ze iemand over het installeren van een router horen spreken. Niets was echter minder waar.

De Bitdefender Box 2 wist mij aangenaam te verrassen op het gebied van installatiegemak en alles ging nagenoeg exact hoe het hoorde, zonder mijn bestaande netwerk zelfs maar te onderbreken. De eerste stap is het downloaden van de Bitdefender Central app, hiermee ga je de volledige functionaliteit van je Bitdefender Box 2 beheren, een webinterface is er niet. Is dit een probleem? Niet echt, zolang je een Android of iOS smartphone beschikbaar hebt.

Het hele setupproces is niet meer dan het volgen van de verschillende stappen die getoond worden op je scherm. Ik koos zelf voor de optie om mijn bestaande Proximus-router te behouden en de Box 2 daarop aan te sluiten, wat volgens Bitdefender ook de beste optie is. Je duidt vervolgens in de app aan dat je een Box 2 wil installeren, waarna je de Box zelf mag aansluiten. Hij begint dan een eigen netwerk uit te zenden waarmee je je smartphone verbindt. Lukt dit niet, moet je even je mobiele data uitzetten. Vervolgens mag je de Box 2 aansluiten op je router via de bijgeleverde ethernetkabel en zal er een kloon van je wifi-netwerk gemaakt worden. Tenslotte moet je nog net even de wifi op je oude router uitschakelen. Bij mijn Proximus router kon dit gewoon door op het toestel zelf de wi-fi knop uit te zetten, maar het kan zijn dat je even moet inloggen op je router via je browser om het daar uit te zetten. Bij deze is de installatie afgerond en zal je apparaten zien verschijnen in de overzichtslijst van de app.

Prestaties

Vanaf nu wordt al het netwerkverkeer naar je verbonden apparaten gescand op bedreigingen zoals abnormaalheden, exploits en zogenaamde bruteforce-aanvallen die proberen je paswoorden te kraken.

Dat is echter lang niet alles dat de Bitdefender Box 2 doet, zo zit er in het abonnement Bitdefender Total Security inbegrepen, dat antivirus-, malware- en ransomwarebescherming bevat voor je desktop en mobiele apparaten. Verder vind je ook anti-bullying software terug, een nieuw type software dat je kinderen moet beschermen tegen online bedreigingen. Dat doet het door berichten te scannen op verdachte keywoorden die verstuurd worden met Facebook Messenger, WhatsApp en Instagram. Deze functie is voorlopig wel alleen maar beschikbaar in de Engelse taal. Ook de Bitdefender VPN maakt deel uit van het pakket. Per dag heb je zo 200MB beschikbaar om veilig te surfen. Wil je meer? Dan moet je een extra abonnement nemen, maar 200MB is op zich ruim voldoende voor de gemiddelde gebruiker die dit niet vaak zal gebruiken, tenzij op vakantie in China waar veel Westerse websites geblokkeerd worden. Verder kwamen we ook nog features tegen zoals anti-theft dat je onder andere je telefoon laat lokaliseren en foto’s maakt bij het verkeerd ingeven van de pincode.

Wie zich zorgen maakt over de impact op je netwerk van al deze extra’s kan ik geruststellen, ik deed een Speedtest op mijn oude netwerk en het nieuwe en zag geen noemenswaardig verschil tussen beide resultaten. Ook laadtijden bleven hetzelfde.

Prijs

De Bitdefender Box kan op het eerste zicht afschrikken door kost van 179 euro. Toch krijg je voor die prijs heel wat. Er is het hardware gedeelte van de Box 2, dat op zichzelf al een krachtige router is die een sterk wifi-netwerk creëert, maar er is ook het inbegrepen abonnement van 1 jaar, dat voor up-to-date beveiliging zorgt en tal van extras. Gezien de prijs die je normaal apart betaald voor zulk een setup, valt het kostenplaatje aardig mee.

Oordeel

Je netwerk en apparaten beveiligen hoeft geen ingewikkelde onderneming te zijn. De Bitdefender Box 2 is hier het bewijs van. Heb je nog geen beveiligingstools dan is de Box 2 de ideale all-in-one oplossing. Heb je al wel een antivirus abonnement, dan is de Box 2 het overwegen waard als dit afloopt.