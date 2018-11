De tijd van logge desktopcomputers is al lang voorbij. De workstation van vandaag is mobiel, en dus handig te verplaatsen. Zeker voor wie veel reist, kan zo’n mobiele workstation uitermate handig zijn.

Wij vergeleken twee van de beste werkpaarden van het moment; de Lenovo Thinkpad P1 en de HP Zbook x360. Lenovo mikt met de Thinkpad P1 op een brede doelgroep van “mobiele professionals”, terwijl HP met de Zbook x360 zijn pijlen richt op productontwikkelaars, architecten en grafische vormgevers. Welke krachtpatser wint het verdict?

Mobiliteit

In de eerste plaats vind ik het belangrijk dat een mobiele workstation makkelijk overal mee naartoe te nemen is. Dat wil ook zeggen dat de laptop niet al te zwaar mag zijn. Bij de Lenovo valt dat gewicht goed mee, namelijk 1,7 kg, wat toch nog een stuk zwaarder is dan de meeste laptops waar ik normaal gezien mee werk, zoals de Acer Aspire R13 of de MacBook Air. Die beschikken weliswaar over minder krachtige processoren, wat ook meteen het milde prijskaartje verklaart. De HP Zbook x360 weegt nog ietsje meer dan de Lenovo; namelijk 2,3 kilo, wat toch wel redelijk zwaar is als je die elke dag zou meedragen.

Een goede batterijduur is een doorslaggevende factor voor een mobiele workstation. Niemand wil immers altijd de voeding van zijn of haar toestel meesjouwen, of heeft ook continu toegang tot een stopcontact. De batterij van de Lenovo Thinkpad P1 gaat volgens de fabrikant 13 uur mee. Wanneer je video’s streamt, ligt die batterijduur meteen veel lager; zo zat de batterij al aan 40 procent na vier uur streamen aan een schermhelderheid van 80 procent. Zeven uur goede batterijduur is dus waarschijnlijk een juistere benadering. De batterij van de HP gaat erg lang mee; namelijk 16 uur. Dat is indrukwekkend, al heb ik er geen al te zware grafische programma’s op laten lopen, waardoor ik dus niet meteen kan checken of dat ook effectief zo is. De batterijduur bij optimaal gebruik is dus waarschijnlijk de helft van wat geadverteerd wordt; 8 uur.

Voor wie mobiel werkt, is veiligheid ook een prioriteit. HP speelt daar handig op in met de HP Sure View modus, die meteen een privacyscherm activeert met één druk op een knop. Daarnaast beschikt de HP workstation ook nog over de RAID 1 functie, die een back-up van al je bestanden bijhoudt.

Op mobiliteitsvlak is het dus een nek-aan nekrace tussen deze twee krachtpatsers; het Lenovo-exemplaar is iets fijner om mee te torsen, hoewel de batterij niet zo lang meegaat als de HP. De HP Zbook is dan weer een stuk zwaarder, wat hem ook minder mobiel maakt. Op vlak van mobiliteit wint naar mijn mening de Lenovo het dus van de HP Zbook.

Processor en grafische kaart

Zowel de HP als de Lenovo beschikken over een Intel Xeon-core, wat dus wil zeggen dat de prestaties van beide laptops gelijklopend zijn. Vooral de Lenovo is ideaal voor zwaar werk op locatie. Modellen die ik op mijn ‘oude’ pc niet kon runnen of in batches moest runnen, werkten hier probleemloos. De HP kon iets minder makkelijk overweg met zware werklasten; bij zwaar werk kwam er warme lucht uit de rechterzijkant. In deze tijden van barre herfst is dat meer dan welkom.

Hoewel de Lenovo bestemd is voor zakelijk gebruik en dus niet specifiek op gaming is gericht, kan je er wel minder zware games op draaien. De Lenovo Thinkpad P1 beschikt namelijk over de Nvidia Quadro P2000, wat een degelijke grafische kaart is die zich in de eerste plaats leent voor professionele toepassingen zoals AUTOCAD. Ook de HP beschikt over de Nvidia Quadro P2000. Om de prestaties van de graphics even te testen heb ik Fire Strike laten draaien op 3D Mark, de ultieme test voor je grafische kaart. Daar viel het op dat de Nvidia Quadro zonder twijfel de duimen moest leggen voor specifieke gamingexemplaren zoals bijvoorbeeld de GTX 1080, aangezien de game erg vaak bleef vaak haperen. Dat is echter niet de core business van de Nvidia Quadro, en is dus van minder belang.

We hebben de HP trouwens niet enkel aan een gamingtest onderworpen. Aangezien de HP geadverteerd wordt als een workstation die ideaal is voor grafische toepassingen, hebben we onze grafisch vormgeefster Dian losgelaten op de HP. Dian’s go-to workstation is een Mac Pro 2017. Ze wist op te merken dat het display inderdaad van een superieure kwaliteit is, maar meldde wel dat de rendering van dezelfde bewerkingen veel meer tijd kostte bij de HP dan bij de Mac Pro 2017. Zo duurt het bij de HP iets langer om een PDF te maken van een zwaar documentje, en zit er een groot verschil tussen de beeldrendering van beide computers. Zo deed de Mac Pro 1u30 over de bewerking van een beeld, waar de HP 2u35 nodig had voor hetzelfde beeld. Vreemd, gezien de Mac Pro 2017 een intel i7-processor van 3,1 GHz ingebouwd heeft, en de HP beschikt over de superieure Xeon-CPU van 4 GHz. De HP is wel scherper qua beeld dan de Mac Pro 2017, wat zeker een pluspunt is als je uren op dezelfde toepassing moet turen en na een tijdje door het bos de bomen niet meer ziet.

Scherm, toetsenbord en behuizing

De Lenovo Thinkpad is omhuld met zwart ‘soft touch’ materiaal in koolstofvezel en magnesiumlegering, wat na verloop van tijd wat kan afslijten. Het fijne aan dat soort behuizing is dat je geen vingerafdrukken ziet op de laptop. Dat is spijtig genoeg wel het geval bij de Zbook. Die heeft een aluminium behuizing, wat weliswaar voor een mooi design zorgt, maar de laptop ook een stuk zwaarder maakt. Daarnaast zijn bij een aluminium behuizing ook meteen vette vingerafdrukken te zien, wat er niet zo netjes uitziet. De Lenovo deelt hier dus een tik uit aan de Zbook.

Qua scherm lopen beide laptops gelijk; zo beschikken zowel de Lenovo Thinkpad P1 als de HP Zbook Studio x360 over een touchscreen. Beide workstations ondersteunen ook het gebruik van een pen, wat zeker voor grafische toepassingen erg handig kan zijn. Wie geïnteresseerd is in de Thinkpad P1, kan eventueel de Lenovo Active Pen 2 (80 euro) aanschaffen, die iets minder frictie geeft dan de eerste editie. De HP Zbook Studio x360 maakt gebruik van de Wacom AES Pen, die ook standaard inbegrepen is in de meeste combinaties van deze workstation. Een punt voor de HP workstation.

HP toont met zijn 15,6 inch IPS-scherm van de Zbook aan dat het met deze laptop eerder op grafische professionals mikte. Zo is de HP Zbook vooral kleurtechnisch een stuk beter uitgerust dan de Lenovo en heeft de HP een iets hogere kleurdekking van sRGB en AdobeRGB dan de Lenovo Thinkpad. Qua helderheid haalt Lenovo dan weer lichtjes de bovenhand met een maximale helderheid van 396 nits, waar de HP X360 blijft hangen op 378 nits. Lenovo biedt je trouwens een 4K-scherm, wat ook wel een mooi pluspunt is.

De Thinkpad beschikt over een mat 15,6 inch IPS-scherm, dat beter zichtbaar is bij fel zonlicht, en heeft een ingebouwde lock om je webcam te verbergen, wat zeker geen overbodige luxe is in een tijd van datalekken. Zo moet je trouwens je webcam ook niet zelf bedekken met een lelijk stickertje, of – in mijn geval – een postzegel met de foto van Koning Filip erop.

De toetsenborden van de twee computers zijn wel erg verschillend. De Lenovo Thinkpad P1 heeft een retro vibe door de rode muisknop in het midden. De HP Zbook ziet er dan weer hypermodern uit met zijn metallic-uitvoering en Bang & Olufsen-speakers, die voor een superieure geluidskwaliteit zorgen. Beide laptops beschikken over een vingerafdruksensor. Een leuke extra touch bij de Lenovo is dat er een lichtje gaat branden wanneer je je vingerafdruk scant. Wat bij de Lenovo missschien extra moeite kost om wat aan te wennen, is het feit dat de functietoets en de control-toets omgewisseld zijn. Als je veel met sneltoetsen werkt, is dat even lastig om aan gewend te raken. Het toetsenbord van de Lenovo Thinkpad typt erg fijn en snel. De toetsen zijn ietwat gebogen, en bootsen zo de indruk van je vinger na. De HP beschikt over rechte toetsen, die op een fijne afstand van elkaar gespatieerd zijn.

Geheugen en poorten

De HP Zbook beschikt initieel over een RAM-geheugen van 32 GB, wat best veel is. De Lenovo Thinkpad heeft een RAM-geheugen van 16 GB, maar kan je uitbreiden tot 64 GB. Zeker wanneer je veel met video-editing werkt, kan die capaciteit van pas komen. Verder hebben zowel de HP Zbook als de ThinkPad P1 genoeg poorten ter beschikking. Op beide workstations vind je meerdere Thunderbolt-poorten en ook traditionele connectors zoals USB 3.0-poorten en een HDMI-poort.

VERDICT

Het valt op dat de beide workstations sterk aan elkaar gewaagd zijn. Zowel de Lenovo Thinkpad P1 als de HP Zbook x360 beschikken over een Intel Xeon processor, een van de sterkste professionele CPU’s die momenteel gemaakt worden. Daardoor loopt de rekenkracht van beide werkpaarden redelijk gelijk. Ook de grafische kaarten zijn bij deze krachtpatsers dezelfde; namelijk Nvidia Quadro P2000-kaarten, een GPU die uiterst geschikt is voor professioneel gebruik. Zowel het Lenovo- als het HP-exemplaar beschikken over een IPS-touchscreen van 15,6 inch, hoewel Lenovo een 4K-kwaliteit biedt. De Zbook is kleurtechnisch dan weer een stuk beter uitgerust dan de Lenovo Thinkpad P1 en heeft een iets hogere kleurdekking van sRGB en AdobeRGD dan de Thinkpad. Als mobiele workstation heeft Lenovo het overwicht ten opzichte van de HP Zbook door zijn lichte design, wat de laptop makkelijk te verplaatsen maakt. Tenslotte kost de Lenovo Thinkpad P1 3.699 euro, terwijl de HP Zbook x360 3.314 euro kost.