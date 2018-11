Als je een website bezoekt, worden er verschrikkelijk veel elementen opgeslagen op de harde schijf van jouw computer. Afbeeldingen, teksten, lettertypes en opmaakelementen. Wat weinig mensen weten, is Google eigenlijk hetzelfde doet: dag en nacht bezoekt deze zoekmachine website, om alle gegevens op te slaan. Van die opslag kun jij gebruikmaken om snel een pagina in te laden. Ook handig wanneer een pagina (tijdelijk) offline is.

Stap 1) Google als standaard

Eén van de voorwaarden van deze actie is dat je Google instelt als je standaard zoekmachine. Als dat al niet is. In Chrome ga je naar het Menu > Instellingen, scroll je omlaag naar Zoekmachine en selecteer je Google. In Edge ga je naar het Menu > Instellingen > Geavanceerde instellingen, scroll naar beneden naar Zoeken in adresbalk. Klik op www.bing.com. Er verschijnt de mogelijkheid om een nieuwe URL in te voeren. Dat wordt www.google.nl! In Firefox ga je naar Menu > Opties en selecteer je links de optie Zoeken. Nu kun je de standaard zoekmachine aanpassen naar Google.

Stap 2) Laden uit cache

De volgende truc werkt voor bijna alle websites, mits ze niet hebben aangegeven dat ze niet door Google gecached willen worden. Als je merkt dat een pagina het niet doet, type je voor de hele URL de term cache: om vervolgens door Google de laatst ingeladen versie te tonen. Meestal ziet de pagina er gewoon uit als normaal, met bovenin het scherm de waarschuwing dat het geen actuele vertoning is.