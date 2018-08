Score: 9/10

Prijs: €24,99

PROS Automatische back-ups

Automatische back-ups

Automatische back-ups CONS Gratis versie komt met reclame

Drivers zijn belangrijk. Wie de drivers van zijn computer niet regelmatig updatet, mist mogelijk prestatiewinsten, extra stabiliteit, betere veiligheid of nieuwe functies. De kans is echter groot dat jij dat niet allemaal in het oog houdt. De drivers voor je grafische kaart is een van de weinige die heel wat mensen regelmatig updaten, maar dan houdt het op. Je kan alles manueel nakijken, of je kan beroep doen op een driverprogramma dat alles voor jou scant en automatisch updatet. IObit Driver Booster Pro krijgt in dit segment concurrentie van Slimware en Ashampoo, maar het is de betere van de drie.

IObit biedt dit pakket aan in twee smaken: gratis en betalend. De betalende variant geniet van een grotere driverdatabase en laat je toe om automatisch drivers te downloaden wanneer je pc niet in gebruik is. Verder houdt enkel de betalende versie rekening met ontwikkelaarsomgevingen en API’s zoals Microsoft Visual C++ en OpenAL. In het pakket zit een licentie voor drie computers, wat geen slechte deal is voor 25 euro. Wanneer je Driver Booster Pro voor de eerste keer opstart, scant het direct de hardware van je computer. Op onze testcomputer wist IObit meteen te zeggen dat 44 drivers een update konden gebruiken. Dat zijn er drie meer dan SlimWare Utilities DriverUpdate kon vinden. Wanneer je op de ‘Download All’-knop drukt, neemt de software het heft in handen en installeert het automatisch de allernieuwste drivers. Na vijf minuten was alles achter de rug. Driverback-ups, mocht het fout gaan, worden automatisch genomen.

We hebben de software verder uitgetest door expliciet de Realtek High Definition Audio-driver te verwijderen. Wanneer we de computer herstarten, downloadt IObit automatisch de nieuwe driver. Verrassend genoeg was dat gewoon de Microsoft High Definition Audio Device-driver, maar die werkte net zo goed. Daarna hebben we nog meerdere extra drivers verwijderd, maar IObit counterde elke beweging. De software heeft ook een planningsmode waar je zelf kan kiezen hoe frequent Driver Booster Pro naar nieuwe drivers mag scannen. Leuke extra: je kan tussen twee interfaces kiezen, donker en licht. Je kan ook de transparantie van het venster aanpassen. Het zijn kleine details, maar extra leuk wanneer het kan. Enig nadeel aan dit pakket: de reclametab. Eén tabblad van deze software is voorbehouden voor alle software van IObit waar het graag reclame wil maken. Dat is een prima optie in een gratis pakket, maar toch niet in de betalende versie? We hebben flink liggen zoeken, maar er is geen enkele manier om het tabblad te doen verdwijnen.

Los van de extra reclame levert IObit met Driver Booster Pro een bijzonder eenvoudig en doeltreffend pakket. Het is beter dan de concurrentie en je krijgt drie licenties aan een scherpe prijs. De ideale bondgenoot voor de doordeweekse computergebruiker, maar ook voor de enthousiastelingen omdat het veel te moeilijk is om een totaaloverzicht te krijgen van de drivers met de melding dat ze up-to-date zijn of niet. Kortom: topsoftware.

IObit Driver Booster Pro 5 is hier gratis te downloaden. Liever de volledige versie? Via deze link krijg je als TechPulse lezer 25% korting op de software.