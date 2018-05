“Claes werkt al enige tijd voor het magazine en de bijbehorende website. Hij heeft ook veel ervaring opgedaan in zusteruitgaven TechPulse.be en SmartBiz.be. Daarnaast is hij als rasechte techfanaat uitermate geschikt om zijn brede kennis aan onze lezers over te brengen”, aldus uitgever Leander Vogels.

“Als redacteur schreef ik dagelijks vol enthousiasme over de meest uiteenlopende thema’s in de wondere wereld van de technologie. Het hoofdredacteurschap van Clickx Magazine is de start van een nieuw hoofdstuk in mijn carrière. Uitgebreide onderwerpen op een heldere en duidelijke manier brengen, dat is mijn doel”, stelt Pieter-Jan Claes.

Claes volgt hiermee oud-hoofdredacteur Dorien Vervoort op. Het eerste nummer onder zijn leiding verschijnt op 19 juni. Liever abonneren? Dat kan via deze link.