We vertrouwen elke dag op het internet voor bijna alles: bankzaken, nieuws, werk en ontspanning. Maar wat als het internet plots wereldwijd uitvalt?

Even een gedachte-experiment: je wekker gaat af, je grijpt slaperig naar je smartphone en niets werkt: geen 4G, geen wifi, geen WhatsApp. Eerst denk je dat het aan de router ligt, maar al snel blijkt het breder te gaan. De supermarkt kan geen betalingen aannemen, het openbaar vervoer rijdt niet volgens de app en zelfs de bankautomaten doen vreemd. Geen verbinding. Geen updates. Geen internet.

Sciencefiction? Niet echt. Wereldwijd is het internet zo verweven met alles wat mensen doen dat zelfs een lokale storing voelbaar wordt tot in de dagelijkse routines. Dit artikel verkent wat er gebeurt als dat netwerk echt zou uitvallen: een gedachte-experiment dat nuchter maar confronterend is.

Alles verbonden

Het internet is geen magisch wolkje, maar een gigantisch netwerk van kabels, servers, routers en antennes. De meeste data die we ‘online’ sturen, reist in werkelijkheid door onderzeese glasvezelkabels. Wereldwijd liggen er meer dan 500 van die verbindingen. België is aangesloten via knooppunten in Antwerpen en Zeebrugge, Nederland via de AMS-IX in Amsterdam, een van de drukste internetknooppunten ter wereld. Een storing kan op veel manieren ontstaan: een scheepsanker dat een kabel raakt, een overbelast datacenter of een menselijke fout. In 2021 zorgde een verkeerd geconfigureerde router bij het Amerikaanse bedrijf Fastly ervoor dat een groot deel van het web, inclusief Spotify, Reddit en overheidswebsites, enkele uren platlag. Dat was nog maar een voorproefje van wat een echte digitale black-out zou kunnen zijn.

© iStock

In de kracht van het internet schuilt ook meteen zijn grootste zwakte. Het is ontworpen zonder centrale uit-knop, wat het robuust maakt. Tegelijk kan één kleine fout zich razendsnel verspreiden en domino-effecten veroorzaken.

Dag zonder internet

Stel dat het wereldwijd misgaat: geen data, geen verbinding, geen cloud. Wat gebeurt er dan?

Op de eerste dag overheerst vooral de verwarring. Mensen proberen in te loggen, herstarten hun routers en bellen helpdesks die ook geen verbinding hebben. In winkels en tankstations vallen betaalsystemen uit, want Bancontact en Maestro werken via online verificatie. Contant geld wordt ineens weer belangrijk, al heeft bijna niemand nog cash bij zich en sommige betaalregisters werken ook niet zonder internet.

Het openbaar vervoer loopt vast omdat realtime-informatie niet meer werkt. Treinen rijden wel, maar de apps en borden blijven blanco. Slimme huizen verliezen hun functies: verlichting, verwarming en beveiligingscamera’s reageren niet meer. Zelfs de thermostaat weigert dienst wanneer die afhankelijk is van de cloud.

Na enkele uren wordt duidelijk dat dit geen gewone storing is. Er is geen Netflix, geen YouTube, geen cloudmuziek. Foto’s en documenten die in de cloud staan, zijn onbereikbaar. Wie zijn hele digitale leven online heeft gezet, merkt hoe leeg dat plots kan voelen. De afhankelijkheid van constante connectiviteit wordt pijnlijk zichtbaar.

Wanneer bedrijven ontdekken dat e-mails niet aankomen en servers niet reageren, ontstaat er pas echt paniek. Logistieke systemen stoppen, magazijnen weten niet meer welke goederen moeten vertrekken en fabrieken kunnen geen onderdelen bestellen. E-commerce ligt stil. Zelfs eenvoudige processen zoals pakjes scannen of voorraad controleren worden onmogelijk zonder netwerk.

Voor banken is de impact nog groter. Digitale transacties en online banking vallen onmiddellijk uit. De meeste geldautomaten werken via beveiligde internetlijnen, waardoor ook cash afhalen moeilijk wordt. Fysieke winkels blijven misschien open, maar kunnen geen elektronische betalingen uitvoeren.

In 2021 legde de Belnet-storing duizenden Belgische overheidsdiensten, universiteiten en ziekenhuizen tijdelijk lam. De storing duurde slechts enkele uren, maar toonde hoe snel een maatschappij vastloopt wanneer digitale aders even dichtslibben. Een bredere uitval zou een economische naschok veroorzaken die nog dagen voelbaar blijft, zelfs nadat het netwerk weer hersteld is.

© iStock

Wat werkt nog wel

Toch zou de wereld niet in chaos verzinken. Sommige systemen blijven overeind juist omdat ze bewust eenvoudiger zijn. Radio en televisie functioneren in veel landen onafhankelijk van het internet. Noodcommunicatie via analoge frequenties blijft bruikbaar. Ook het gsm-netwerk kan in beperkte mate actief blijven, zolang de zendmasten stroom krijgen. Bedrijven en ziekenhuizen met lokale back-ups of interne netwerken kunnen tijdelijk blijven werken.

Satellietcommunicatie biedt extra zekerheid. In afgelegen gebieden gebruiken hulpdiensten en schepen al decennialang satelliettelefoons. Nieuwere systemen zoals Starlink en OneWeb kunnen tijdelijk verbinding herstellen, hoewel ze afhankelijk blijven van grondstations.

En mensen zelf passen zich snel aan. In noodsituaties ontstaan spontane, analoge oplossingen: informatie wordt mondeling gedeeld, lokale radio’s fungeren als informatiecentra en bedrijven keren terug naar pen en papier. Het is trager, maar het werkt.

In veel landen, waaronder België, bestaan noodplannen voor cyberincidenten. Het Centre for Cybersecurity Belgium (CCB) coördineert zulke situaties en werkt samen met providers om kritieke infrastructuur te beschermen. Overheden investeren in digitale weerbaarheid met back-upverbindingen, noodprotocollen en redundante datacenters.

Toch ligt de grootste kwetsbaarheid niet in technologie, maar bij gebruikers zelf. De meeste mensen weten amper hoe ze offline moeten functioneren. Waar staan belangrijke documenten als de cloud onbereikbaar is? Hoe bereik je iemand zonder online berichtendienst? Hoe betaal je zonder digitale services?

In landen zoals Finland en Estland, die sterk inzetten op digitale infrastructuur, leren burgers basisprincipes van digitale veerkracht: offline back-ups, noodcommunicatie en alternatieve betaalsystemen. België en Nederland nemen daar voorzichtig voorbeeld aan, maar op persoonlijk vlak valt er nog veel te verbeteren.

Wat als het echt misgaat?

Een volledige wereldwijde internetcrash is gelukkig onwaarschijnlijk. Het netwerk is zo verspreid opgebouwd dat een totale stilstand bijna onmogelijk is. Wel kunnen regionale black-outs ontstaan door een cyberaanval, een zware zonne-uitbarsting of een menselijke fout. De belangrijkste les is dat de wereld niet zou vergaan, maar wel trager zou worden. In tegenstelling tot films waarin vliegtuigen neerstorten en steden in chaos vervallen, zou de realiteit bestaan uit verwarring, frustratie en stilte. Mensen zouden opnieuw bellen in plaats van chatten, cash gebruiken in plaats van swipen en misschien zelfs papier verkiezen boven schermen.

Na enkele dagen zou het internet stukje bij beetje terugkomen. Providers leiden verkeer om, servers worden herstart en kabels hersteld. Zodra de eerste verbinding terug is, grijpt iedereen weer naar zijn telefoon, opgelucht dat alles opnieuw werkt, maar met het besef hoe afhankelijk we zijn geworden.

De volgende digitale crisis is geen kwestie van óf, maar van wanneer en hoe groot. Storingen zullen blijven gebeuren, net als stroomuitvallen. De vraag is vooral hoe mensen ermee omgaan.

Het is verstandig om opnieuw wat digitale onafhankelijkheid te herwinnen: belangrijke bestanden lokaal bewaren, noodnummers op papier zetten en wat contant geld in huis hebben. Kleine gewoontes die vroeger vanzelfsprekend waren, maar vandaag bijna vreemd klinken. Technologie is niet onfeilbaar. Een enkele kabelbreuk, een foutieve update of een cyberaanval kan miljoenen mensen treffen. Een beetje nuchterheid is daarom geen overbodige luxe. De volgende keer dat een telefoon geen bereik heeft, is er geen reden tot paniek. De wereld vergaat niet. De wereld is dan gewoon even offline.