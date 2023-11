Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Nanotechnologie is een nieuwe wetenschap die regelrecht uit de wereld van sciencefiction lijkt te komen. De mogelijkheden zijn eindeloos, maar wat kan er straks allemaal? In een wereld waar alles groter en opzichtiger lijkt te worden, draait het bij nanotechnologie juist over het kleine. Het richt zich op het onzichtbare en duikt diep in het hart van de materie. Letterlijk en figuurlijk. Voor veel mensen klinkt ‘nanotechnologie’ als iets uit een sciencefictionfilm. Hoewel de naam iets heel unieks en exotisch met zich meebrengt, is deze tak van de wetenschap in werkelijkheid heel erg concreet. Het betreft de studie en toepassing van dingen die zo klein zijn dat ze bijna onvoorstelbaar worden. De wortels van nanotechnologie kunnen worden herleid tot de jaren 50 van de vorige eeuw, toen wetenschappers begonnen te experimenteren met het bewerken en manipuleren van materialen op het moleculaire niveau.

Echter, het was pas in de late jaren 80 en 90 dat technologische vooruitgang de kunst van nanotechnologie op grotere schaal mogelijk maakte. Het is inmiddels 2023 en de laatste jaren hebben we een exponentiële groei in het veld gezien, met potentiële toepassingen die bijna elk aspect van ons leven raken. Wat maakt nanotechnologie eigenlijk zo bijzonder? Het is de manier waarop materialen zich gedragen op nanoschaal. Eigenschappen zoals elektrische geleidbaarheid, lichtreflectie en zelfs sterkte kunnen radicaal anders zijn op nanoniveau dan op grotere schalen. Deze unieke eigenschappen bieden een speeltuin voor wetenschappers en ingenieurs, waardoor ze innovatieve oplossingen kunnen creëren voor technologische uitdagingen die anders onoverkomelijk zouden zijn geweest. De mythe rond nanotechnologie is duidelijk, maar het hoeft niet zo te zijn. We gaan het kleine uitvergroten en dit uitgebreide onderwerp verduidelijken. Welkom bij de magie van het minuscule.

In het klein…

Nanotechnologie is, in de kern, een wetenschap van het extreem kleine. Voordat we dieper duiken in de geavanceerde toepassingen, moeten we eerst de fundamentele bouwstenen begrijpen: nanodeeltjes en nanomaterialen. Deze termen worden vaak door elkaar gebruikt, maar wat betekenen ze nu eigenlijk? Laten we beginnen met de schaal. Een nanometer (nm) is extreem klein. Hoe klein? Wel, het is één miljardste van een meter. Ter vergelijking: als je een haar van je hoofd plukt, dan kijk je eigenlijk naar een object van ongeveer 80.000 nanometer breed. In deze microscopische wereld hebben materialen unieke eigenschappen die ze op de grotere schaal zoals wij ze kennen niet bezitten. Deze verandering is te danken aan de kwantummechanica en het grotere oppervlak in verhouding tot het volume van nanodeeltjes. De precieze uitleg van kwantummechanica kom je in dit artikel niet te weten, want om dat volledig te begrijpen, heb je een hele Clickx-special nodig. Nanodeeltjes zijn de kleinst mogelijke deeltjes van een stof, terwijl ze nog de chemische eigenschappen van die stof behouden. Ze kunnen van organische aard zijn (maar ook anorganisch) en hebben vaak specifieke eigenschappen zoals geleidbaarheid, sterkte, of chemische reactie. Vanwege deze unieke eigenschappen worden nanodeeltjes gebruikt in een breed scala aan toepassingen, van medicijnen tot zonnepanelen.

© iStock

Dan hebben we nog de zogenaamde nanomaterialen. Dit zijn materialen die structuren hebben met een grootte van minder dan 100 nanometer. Deze kunnen uit natuurlijke processen ontstaan, maar meestal worden deze nanomaterialen in een lab gecreëerd. Ze hebben vooral een toekomst in sectoren zoals elektronica, geneeskunde en energieopslag. Een bekend voorbeeld is grafeen, een enkele laag koolstofatomen in een tweedimensionaal rooster, dat wordt geprezen om zijn sterkte, flexibiliteit en elektrische geleidbaarheid. Dit zijn geen materialen die de gemiddelde persoon kent. Het begrijpen van deze basiselementen van nanotechnologie is cruciaal, omdat ze de fundamenten vormen van alle geavanceerde toepassingen en ontwikkelingen in de wetenschap. Naarmate we nieuwe technieken ontwikkelen om deze deeltjes en materialen te bewerken en te manipuleren, ontstaan er nieuwe en vooral spannende mogelijkheden voor innovatie. De ‘nanowereld’ vereist een heel nieuwe dimensie van begrip en waardering voor de mogelijke technologische vooruitgang die voor ons ligt.

Nanotechnologie in het dagelijks leven

De kans is groot dat je je niet realiseert dat nanotechnologie al in veel aspecten van ons dagelijkse leven wordt gebruikt, maar het is wel degelijk zo. Het lijkt misschien iets uit een futuristische sciencefictionfilm, maar de realiteit is dat deze microscopische technologieën al jaren worden gebruikt in producten die we dagelijks gebruiken. Een voorbeeld van nanotechnologie in ons dagelijkse leven kan je waarschijnlijk terugvinden in je eigen keuken. Neem bijvoorbeeld de antiaanbaklaag in pannen. Sommige moderne pannen gebruiken een nanocoating die niet alleen voorkomt dat voedsel blijft plakken, maar ook hitte efficiënter geleidt, waardoor de pan langer meegaat. Dus zonder dat je het weet, zorgt nanotechnologie ervoor dat je biefsteak of wokmaaltijd een stuk beter smaken. Ook in de textielindustrie zien we elk jaar nieuwe innovaties ontstaan als gevolg van nanotechnologie. Waterafstotende jassen, zelfreinigende stoffen en slijtvaste sportkleding danken hun verbeterde eigenschappen vaak aan nanotechnologie. Maar ook in onze techwereld is nanotechnologie een terugkerend fenomeen dat innovatie aanstuurt. Denk bijvoorbeeld aan het begrip Quantum Dots. Deze technologie kan je steeds vaker terugvinden in monitors of televisies. Dit zijn halfgeleiderdeeltjes op nanoschaal die licht uitzenden in een bepaalde kleur als ze belicht worden. De MSI Optix MPG321UR-QD in Clickx nr. 421 maakte bijvoorbeeld gebruik van deze technologie. Ook hebben we langere batterijduur in batterijen voor smartphones te danken aan nanotechnologie, verbeterde computerprestaties door alsmaar kleiner wordende transistors en nog veel meer.

© iStock

Revolutie in de medische wereld

In de moderne medische wetenschap staat nanotechnologie op het punt om een grote revolutie te ontketenen. De mogelijkheden om op moleculair en atomair niveau te werken, openen de deuren naar ongekende medische behandelingen en technieken. Een van de meest besproken toepassingen van nanotechnologie in de gezondheidszorg is gerichte medicijnafgifte. De Engelse wetenschappelijke term hiervoor maakt het principe iets duidelijker: ‘nano-drug delivery systems’, ook wel bekend als NDDS. Nanodeeltjes zijn in staat om medicijnen te vervoeren en ze direct op de gewenste locatie in het lichaam af te leveren. Dit betekent dat artsen nu met ongekende precisie kunnen werken, in plaats van een medicijn door het hele lichaam te verspreiden met de hoop dat het de gewenste plek bereikt. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat in het geval van chemotherapieën bij kankerpatiënten de chemo rechtstreeks naar de tumor wordt gebracht. Hierdoor kunnen gezonde cellen wellicht bespaard worden en zijn de bijwerkingen aanzienlijk kleiner. Daarnaast biedt nanotechnologie ook mogelijkheden op het gebied van beeldvorming en diagnostiek. Nanodeeltjes kunnen worden ontworpen om specifieke cellen of moleculen in het lichaam te herkennen met als resultaat dat ze zich hieraan kunnen binden. Deze deeltjes kunnen gekoppeld worden aan een fluorescerend deeltje waardoor artsen bepaalde ziektes in een veel vroeger stadium kunnen detecteren dan voorheen mogelijk was. Bovendien speelt nanotechnologie een cruciale rol in het creëren van nieuwe weefsels voor mensen met bepaalde wonden of zelfs meer. Door nanovezels te gebruiken die lijken op natuurlijke lichaamsstructuren, kunnen wetenschappers weefsels kweken voor transplantaties of zelfs organen voor transplantatie in de toekomst.

© iStock

Tot slot kijken we nog even kort naar de opkomst van de nanorobots. Hoewel deze technologie nog behoorlijk in zijn kinderschoenen staat, zijn er al prototypes van microscopische robots die in de bloedbaan kunnen worden geïnjecteerd om chirurgische ingrepen op nanoschaal uit te voeren of medicijnen op zeer specifieke locaties af te leveren. De medische implicaties van nanotechnologie zijn werkelijk verbluffend. De toekomst ziet er rooskleurig uit en de mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos. Dit wil niet zeggen dat alles zo makkelijk gaat. Maar als innovatie in het algemeen ons iets heeft geleerd, is dat wat vandaag onmogelijk lijkt, morgen misschien wel werkelijkheid wordt. Wat deze voorbeelden duidelijk maken, is dat het gebruik van nanotechnologie niet slechts een abstract concept is waar alleen naar gekeken wordt in een ondergronds lab. Het is een integraal onderdeel van onze moderne samenleving en het heeft het potentieel om ons leven op talloze manieren te verbeteren. Voor de techliefhebber betekent dit een spannende tijd vol innovatie en ontdekking, waarin de grenzen van wat technologisch mogelijk is voortdurend worden verlegd. Dit maakt de wereld van nanotechnologie ook zo ongelofelijk fascinerend.

Een duistere kant

Nanotechnologie, met zijn verbluffende mogelijkheden, kan een verhaal zijn dat rechtstreeks uit een sciencefictionfilm lijkt te komen. Maar zoals we uit films en boeken kennen, hebben technologische wonderen vaak een duistere kant. Een wereld waarin nanotechnologie wordt misbruikt voor kwaadaardige doeleinden is niet langer het domein van fictie. Denk aan blockbusterfilms als ‘GI Joe: Rise of Cobra’. Hierin wordt nanotechnologie gebruikt om monumenten zoals de Eiffeltoren in enkele momenten te verwoesten. Hoewel dit een sterk overdreven voorbeeld is, werpt het wel degelijk een licht op een zorgwekkend aspect: de mogelijkheid om nanotechnologie als een wapen te gebruiken. Omdat nanotechnologie op moleculair niveau werkt, kan het in principe ingezet worden om allerlei materialen van binnenuit te verzwakken of zelfs om biologische wapens te creëren die op niet-detecteerbare wijze kunnen aanvallen, met alle gevolgen van dien. Daarnaast kunnen er ook zorgen ontstaan over hoe nanotechnologie kan worden ingezet voor spionage. Ultrakleine sensoren of ‘nanobugs’ kunnen onopgemerkt worden ingebracht in openbare ruimtes maar evengoed privé, waardoor een nieuwe vorm van spionage mogelijk wordt die bijna niet te detecteren is.

Ook op medisch gebied kan nanotechnologie een averechts effect hebben. Stel je eens voor: nanomachines die in het lichaam worden ingebracht en dan niet met de taak om te genezen, maar juist om te manipuleren. Er kan technologie worden ontwikkeld die iemands gedrag, emoties of zelfs gedachten beïnvloedt, zonder hun medeweten. Dit is natuurlijk nog lang niet het geval, maar het is nooit verkeerd om goed na te denken over potentiële gevolgen van nieuwe technologieën. Het is noodzakelijk dat er strikte regelgeving en ethische richtlijnen worden opgesteld om ervoor te zorgen dat nanotechnologie ten goede wordt gebruikt en niet voor slechte doeleinden.