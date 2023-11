Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

ChatGPT is niet meer weg te branden uit de actualiteit. De chatrobot van OpenAI blijft zichzelf overstijgen bij elke nieuwe versie. We geven je een inkijk in de mogelijkheden met enkele praktische voorbeelden.

ChatGPT gebruiken

Er zijn inmiddels talloze manieren om ChatGPT te gebruiken. Is het nog helemaal nieuw voor je en ben je nieuwsgierig geworden, dan kan je als volgt eenvoudig aan de slag:

• Gebruik Bing Chat in Microsoft Edge;

• Gebruik de website chat.openai.com;

• Installeer de officiële app van ChatGPT op je mobiel.

Let op: er zijn héél veel onofficiële apps in omloop, zowel in de Play Store als in de App Store. Die werken beperkt of met in-app aankopen. De officiële app is van OpenAI. Voor experimenten is Bing Chat in Microsoft Edge – beschikbaar voor desktop en mobiel – een goede optie, omdat je zo toegang hebt tot versie 4 zonder dat je hoeft te betalen; bovendien kan je via Bing Chat ook afbeeldingen genereren. Gebruik je ChatGPT via de genoemde website, dan kan je gratis gebruikmaken van versie 3.5 (die in veel gevallen meer dan voldoende mogelijkheden biedt). Het is wel noodzakelijk om een (gratis) account te maken, alhoewel je ook toegang kan krijgen via je Google- of Microsoft-account.

Vanzelfsprekend zijn al je conversaties met ChatGPT beschikbaar op alle apparaten, browsers en apps waar je hetzelfde account gebruikt – dat is enorm handig. Dus: start een conversatie op je mobiel en pik de draad op een later moment weer op een ander apparaat op. Deze zogeheten history blijft bewaard, maar je kan vanzelfsprekend conversaties definitief wissen.

ChatGPT Plus

Via Bing Chat heb je dus toegang tot versie 4. Daarin is het echter (nog?) niet mogelijk om conversaties te bewaren: start je een nieuwe browsersessie, dan moet je opnieuw beginnen. Wil je conversaties bewaren én versie 4 gebruiken, dan ben je aangewezen op ChatGPT Plus, een betaalde variant die 20 dollar per maand kost. Maar daar krijg je dan wel de nodige extra’s bij:

• Plug-ins

• Internettoegang

• Code Interpreter

• Custom instructions

We lichten de eerste twee eruit.

Plug-ins

Met de Plus-versie is het mogelijk om plug-ins te gebruiken. Plug-ins worden door OpenAI of derden geleverd en vergemakkelijken of automatiseren allerhande taken of breiden de mogelijkheden van ChatGPT uit. Dagelijks worden er nieuwe plug-ins toegevoegd, dus het is niet zo zinvol om een complete lijst te geven.

De plug-ins zijn direct beschikbaar in de ‘Plugin store’, die je kan openen zodra je aangeeft dat je ChatGPT met plug-ins wilt gebruiken.

Internettoegang

Opmerking: internettoegang is begin juli standaard tijdelijk uitgeschakeld vanwege een bug. Maar je kan ChatGPT nog steeds op internet laten zoeken met een van de vele plug-ins die deze functionaliteit bieden. WebPilot, BrowserOp en WebRequests zijn drie voorbeelden, maar er zijn er meer. Schakel bijvoorbeeld de plug-in WebPilot in om van de hierna beschreven functionaliteit te kunnen genieten. Met ChatGPT Plus en internettoegang heb je een krachtige tool tot je beschikking. Stel je voor: een digitale assistent die niet alleen je vragen beantwoordt, maar ook in staat is om online te zoeken naar de meest recente informatie. Als je ChatGPT Plus activeert, krijg je toegang tot een model dat is getraind door OpenAI met de kennis die is vergaard tot september 2021. Maar soms heb je informatie nodig die recenter is of specifieke details die niet opgenomen zijn in de initiële training van het model. Dit is waar de optie voor internettoegang het spel verandert.

Door het inschakelen van internettoegang kan ChatGPT online zoeken naar informatie, net zoals je zou doen met een zoekmachine. Wil je de laatste voetbaluitslagen weten? Of ben je op zoek naar het meest recente nieuws over een bepaald onderwerp? Geen probleem. ChatGPT kan zoeken, de resultaten lezen, en je een samenvatting geven van de gevonden informatie. Belangrijk is dat ChatGPT je privacy respecteert. Het model slaat geen persoonlijke data op en kan geen toegang krijgen tot je persoonlijke online-accounts. Het is ontworpen om te zoeken naar openbare informatie en je te helpen bij het navigeren door de enorme hoeveelheid data op het internet. Het maakt niet uit of je hulp nodig hebt met je huiswerk, je nieuwsgierig bent naar de laatste ontwikkelingen in een bepaald veld, of gewoon wil weten wat voor weer het wordt – je hebt de informatie die je nodig hebt binnen handbereik.

Voorbeeld: kan je de gebeurtenissen van de laatste twee weken beschrijven inzake privacy en bescherming van gebruikers rond AI en tools als ChatGPT? (Noot: deze opdracht is op 6 juni 2023 ingevoerd.)

Antwoord: In de afgelopen twee weken is privacy rond AI en tools zoals ChatGPT een hot topic geweest. Er zijn verschillende gebeurtenissen en updates geweest die de aandacht trekken. In Japan heeft de privacywaakhond OpenAI gewaarschuwd om geen gevoelige gegevens te verzamelen zonder toestemming van mensen. OpenAI zou het verzamelen van gevoelige gegevens voor machine learning moeten minimaliseren, zei de Personal Information Protection Commission. Deze waarschuwing toont aan dat regulatoren wereldwijd haast maken om regels op te stellen voor het gebruik van generatieve AI, die tekst en beelden kan creëren, een impact die sommigen vergelijken met de komst van het internet. Daarnaast hebben enkele grote bedrijven het gebruik van ChatGPT door werknemers verboden vanwege privacyrisico’s. Samsung meldde een lek van vertrouwelijke broncode nadat werknemers de ChatGPT-chatbot van OpenAI hadden gebruikt en Apple heeft onlangs het gebruik van ChatGPT en andere AI-programma’s van derden verboden. Ook Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase en andere banken hebben het gebruik van ChatGPT door werknemers beperkt. Defensieaannemer Northrop Grumman en telecombedrijf Verizon hebben ChatGPT ook geblokkeerd.

In de EU heeft de Europese Commissie bedrijven die generatieve AI-tools zoals ChatGPT en Bard inzetten met het potentieel om desinformatie te genereren, opgeroepen dergelijke inhoud te labelen als onderdeel van hun inspanningen om nepnieuws te bestrijden. Bedrijven zoals Google, Microsoft en Meta Platforms die zich hebben aangesloten bij de EU Code of Practice om desinformatie aan te pakken, zouden in juli moeten rapporteren over de genomen veiligheidsmaatregelen. Ten slotte heeft de Italiaanse regulator Garante ChatGPT offline gehaald voordat het bedrijf ermee instemde leeftijdsverificatiekenmerken te installeren en Europese gebruikers hun informatie te laten blokkeren voor gebruik bij het trainen van het systeem. Dit toont aan dat regulatoren bestaande regels moeten gebruiken om het gat te overbruggen terwijl er wordt gewerkt aan specifieke regels voor AI. Deze gebeurtenissen tonen aan dat privacy en gebruikersbescherming rond AI en tools zoals ChatGPT steeds belangrijker worden naarmate deze technologieën zich snel ontwikkelen en verspreiden.

De Plus-versie biedt via plug-ins internettoegang en is dus up-to-date.

Hallo, ik ben ChatGPT

Dit artikel is een hoofdstuk uit het boek Hallo, ik ben ChatGPT van Bob Vanduuren, een uitgave van Vanduuren Media.

Met dit praktische boek ontdek je de kracht van ChatGPT en leer je hoe je deze technologie kan gebruiken om je in je dagelijkse bezigheden te ondersteunen. Een absolute must-read voor iedereen die meer uit deze fascinerende technologie wil halen! Ontdek de wereld van ChatGPT en leer hoe je deze krachtige AI-technologie kunt gebruiken om middels opdrachten in gewoon Nederlands je dagelijkse bezigheden leuker en efficiënter te maken. In dit boek nemen we je mee door de basisprincipes van ChatGPT, van de geschiedenis en de werking tot de meest recente ontwikkelingen. Je leert hoe je ChatGPT kunt gebruiken voor verschillende toepassingen, zoals het opvragen, analyseren en genereren van informatie, het schrijven van voorstellen, samenvattingen en recepten en meer. We bespreken ook de ethische overwegingen van het gebruik van ChatGPT en geven praktische tips voor verantwoord gebruik.

Uit de inhoud:

Geschiedenis en toekomst van ChatGPT

Hoe ChatGPT werkt

De verschillende versies van ChatGPT

Toepassingen van ChatGPT

Geavanceerde technieken

Ethische zaken en praktische tips voor verantwoord gebruik

Talloze praktische voorbeelden voor thuis, het werk of ontspanning

Hallo, ik ben ChatGPT is onder andere verkrijgbaar bij Standaard Boekhandel, voor 24,99 euro.