Of je nu een computer, smartphone of ander elektronisch apparaat gebruikt, de kans is groot dat je op een bepaald moment in aanraking bent gekomen met een dongle. Maar wat is een dongle eigenlijk precies?

Wat is een dongle?

Een dongle is een compact apparaat dat meestal via een usb-poort wordt aangesloten op een apparaat. Het fungeert als een externe adapter of connector die extra functionaliteit biedt aan het host-apparaat. Dongles worden vaak gebruikt om de connectiviteit uit te breiden, beveiliging te bieden of om specifieke hardware of software te ondersteunen.

Soorten dongles

Dongles zijn veelzijdige apparaten die een wereld van extra functionaliteit kunnen ontsluiten voor jouw favoriete elektronische apparaten. Of je nu op zoek bent naar draadloze connectiviteit, verbeterde audio- en video-output, extra opslagruimte of zelfs beveiliging van software: er is een dongle die aan jouw behoeften voldoet. Van draadloze adapters tot HDMI-dongles en van op usb gebaseerde dongles tot beveiligingsdongles: we verkennen de diversiteit aan opties.

USB-hubs

Een usb-hub is een veelzijdige dongle die wordt gebruikt om extra functionaliteit toe te voegen aan een hostapparaat via een usb-poort. Met de opkomst van apparaten die alleen usb-c-aansluitingen hebben, zijn dongles in de vorm van usb-hubs de afgelopen jaren enorm populair geworden. Je voegt met deze hubs als het ware extra aansluitingsmogelijkheden toe aan je apparaat. Hoewel het niet altijd even mooi oogt, zijn dit soort hubs wel erg handig.

Streamingdongles

Een HDMI-dongle of streamingdongle, wordt gebruikt om media-inhoud vanaf een ander apparaat naar een televisie of monitor te streamen. Populaire voorbeelden zijn de Google Chromecast of de Amazon Fire TV Stick.

De Google Chromecast is een goed voorbeeld van een HDMI-dongle (Foto door Victor Carvalho op Unsplash)

Beveiligingsdongles

Een beveiligingsdongle of encryptiedongle, gebruik je om de toegang tot bepaalde software of digitale inhoud te beveiligen. Deze dongles fungeren als fysieke sleutels die moeten worden aangesloten op het hostapparaat om de software te kunnen gebruiken. Je kan ook je eigen beveiligingsdongle maken.

Draadloze dongles

Een draadloze dongle biedt draadloze connectiviteit aan een hostapparaat dat geen ingebouwde draadloze mogelijkheden heeft. Dit type dongle kan je gebruiken om draadloze bluetooth-headsets, toetsenborden, muizen of andere randapparatuur aan te sluiten op een computer, laptop, of smartphone.

Audio- en videodongles

Er zijn ook dongles die specifiek zijn ontworpen voor audio- en videofuncties. Deze dongles kunnen ook worden gebruikt om video-output om te zetten naar verschillende aansluitingen, zoals VGA of DVI.

SIM-dongles

Een SIM-dongle (of SIM-kaartlezer), wordt gebruikt om een SIM-kaart aan te sluiten op een computer of laptop. Het stelt gebruikers in staat om mobiele data te gebruiken of telefoonfuncties uit te voeren via hun computer.

Samengevat

Dongles hebben een breed scala aan functies. Of het nu gaat om het toevoegen van draadloze connectiviteit met wifi-dongles, het faciliteren van draadloze communicatie met bluetooth-dongles, het ondersteunen van randapparatuur zoals draadloze muizen en toetsenborden, het creëren van bekabelde netwerkverbindingen met usb-ethernet-adapters, of zelfs het beheren van softwarelicenties… Dongles spelen een cruciale rol in het verbeteren van onze digitale ervaring.