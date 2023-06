Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Is het tijd voor een nieuwe smartphone? Kijk dan ook eens naar refurbished toestellen. Waarom je zo’n tweedehandstelefoon zou willen overwegen? Wij lichten het denkproces toe.

Volgens marktonderzoeksbureau IDC verscheepten smartphonefabrikanten in 2022 zo’n 1,2 miljard smartphones. Een record: nog nooit eerder daalden smartphoneverkopen zo hard, met een daling van 11,3 procent ten opzichte van 2021. Onderzoekers linken de daling aan de huidige economische omstandigheden. Tegelijk zien we ook dat smartphones, mede door langere software-ondersteuning, steeds langer meegaan én dat er steeds minder wordt geïnnoveerd. Voor consumenten neemt zodoende ook de neiging af om naar de winkel te sprinten als een nieuwe smartphone is onthuld. Partijen die refurbished smartphones verkopen, proberen daar ook steeds vaker op in te spelen. Waarom zou je immers het nieuwste model kopen wanneer een tweedehands exemplaar ook gewoon werkt.

Refurbished gedefinieerd

Refurbished is een breed begrip. In de IT-wereld wordt het woord gebruikt voor alle gereviseerde producten: items die na gebruik door een (gecertificeerd) reparateur worden nagekeken en waar nodig ook hersteld. Bij dit proces letten bedrijven met name op slijtagegevoelige componenten. In het geval van een telefoon gaat het dan om het scherm, de batterij, het opslaggeheugen en mogelijk nog de camera’s. Onafhankelijk van de testen worden eerst componenten uit het toestel vervangen, voor een bedrijf hem als ‘refurbished’ aanbiedt. Op welke punten een bedrijf precies heeft gelet tijdens het revisieproces staat vaak beschreven op een aparte uitlegpagina of op de productpagina van de smartphone die je wenst te kopen. We merken wel op dat dit vaak in relatief vage termen wordt omschreven, of dat onduidelijk blijft wat de uitkomsten waren met de testen op het exemplaar dat in het winkelwagentje ligt. Zo melden bedrijven vaak dat iPhone-batterijen een capaciteit van minimaal 80-85 procent moeten hebben en dat ze anders worden vervangen. Van toestellen zonder nieuwe batterij wordt dan vaak niet vermeld wat de resterende capaciteit is. Ook zien we dat veel refurbished producten niet écht gereviseerd zijn. Rebuy noemt zich bijvoorbeeld ‘marktleider in refurbished toestellen’, maar verkoopt in werkelijkheid toestellen die enkel zijn gecontroleerd.

Geen zorgen: kapotte telefoons worden niet als ‘refurbished’ aangeboden.

Uitstekend, goed of redelijk

Refurbished telefoons zijn in zulke gevallen niet veel meer dan gecategoriseerde tweedehandstelefoons. Partijen als Rebuy, Swappie en Coolblue – die refurbished toestellen van derde partijen verkoopt – vermelden namelijk steeds de status van het toestel. Meestal gaat dat in een drietal categorieën, van zo goed als nieuw (uitstekend) tot licht gebruikt (goed) en sterk gebruikt (redelijk). De bedrijven bieden per categorie een algemene uitleg van de status. Hiervoor hoeft de telefoon dus niet te zijn ‘gereviseerd’, en dat doen zulke verkopers meestal dan ook niet. Bij Swappie kan je dit heel gemakkelijk herkennen. Wil je een refurbished telefoon mét een nieuwe accu? Dan moet je daar standaard extra voor betalen. Zonder die optie aan te vinken bevat de telefoon nog de oude, deels versleten batterij. Vermijd zo’n telefoon, is ons devies. Na verloop van tijd is de batterij namelijk dermate gedegradeerd dat het nodig is om alsnog een nieuwe batterij te laten installeren. Vaak is dat veel duurder dan de kosten die verkopers van refurbished smartphones aanrekenen voor een nieuwe batterij bij aanschaf van hun primaire product.

Herkomst

Een vraag die vaak naar voren komt is hoe partijen als Rebuy en Swappie hun telefoons in bezit krijgen. Dat antwoord is tweeledig en begint bij inruilacties. Mogelijk heb je wel eens een oud apparaat ingeleverd om korting te krijgen op een nieuwe laptop, smartphone of ander elektronisch product. Een deel van de producten die bij zulke acties wordt ingeleverd, verdwijnt in het recyclageproces. Voor producten met een economische meerwaarde, die dus nog geld kunnen opleveren door ze opnieuw te verkopen, begint hier het revisieproces. Een Samsung of Apple laat dit vaak over aan externe bedrijven die zich hebben toegelegd op het controleren van tweedehands producten. Zij controleren de staat van een product op de eerdergenoemde slijtage-elementen en bepalen de verkoopwaarde. Zulke bedrijven bieden de refurbished toestellen vervolgens weer aan bij partijen als Swappie die mogelijk zelf nog een laatste controle doen, van sommige exemplaren de batterij vervangen en de telefoons doorverkopen. Wat bedrijven ook doen is de producten zelf inkopen bij consumenten. Rebuy is daarvan een voorbeeld, die eigenlijk een ‘continue inruilactie’ lijkt te doen.

Refurbished telefoons zijn vaak ingeruilde iPhones of Android-toestellen.

Relatief betaalbaar

Langs welke bedrijven een refurbished smartphone passeert, bepaalt ook gedeeltelijk de prijs van zo’n toestel. Partijen die refurbished smartphones inkopen bij inruilacties willen daar, hoe minimaal ook, winst op maken. Boven op de prijs die uitbetaald wordt aan de consument, rekenen de partijen kosten voor de controle en andere bedrijfskosten door aan de volgende opkoper, inclusief een beperkte marge. Een opkoper als Swappie of Rebuy doet weer hetzelfde. Hoeveel marge bedrijven precies op een refurbished smartphone hebben, is geen gekende informatie. Een Amerikaanse partij die toestellen reviseert, liet aan The Wall Street Journal weten ‘ongeveer 20 tot 30 procent onder de retailprijs’ te willen duiken, maar we vermoeden dat dit percentage erg afhangt van de leeftijd van zo’n telefoon. Op een iPhone 12 uit 2020 is dat wellicht een haalbaar percentage, maar 20 tot 30 procent op de iPhone 14 Pro Max zou wel erg gortig zijn. Duidelijk is dat refurbished smartphones wel altijd tegen een lagere prijs worden verkocht. Een iPhone 12 koop je bij menig refurbishing-partij nu voor rond de 500 euro, terwijl retailers maar al te graag 700+ euro aanrekenen. Let wel goed op de verschillen met retailprijzen; met name bij meer recente producten is het verschil relatief klein. Hoezeer de deal dan aanlokkelijk kan klinken, biedt zo’n nieuw toestel wel voordelen, als garantie via de fabrikant en een gekende gebruiksgeschiedenis.

De korting daalt naarmate je een nieuwere telefoon kiest.

Waar is Android?

Refurbished iPhones vliegen ons om de oren, maar hoe zit dat eigenlijk bij Android-toestellen? Ze zijn er wel en worden bijvoorbeeld aangeboden via winkels als Back Market en Rebuy, maar het aanbod is tegelijk wel vele malen compacter dan met Apples smartphones. De uitleg die we daarvoor kunnen geven is eigenlijk vrij simpel: iPhones behouden veel langer hun economische waarde. Zelfs na drie tot vier jaar kan je vaak nog enkele honderden euro’s vangen voor een iPhone. Android-telefoons zien hun waarde echter veel sneller dalen, waardoor er na drie jaar vaak nog slechts 20 tot 30 procent van de originele waarde overblijft. Bedrijven die Android-telefoons inkopen zien dus relatief snel de waarde wegzakken en daarmee hun winst verdampen (en verliezen stijgen). Zodoende is het refurbishen van iPhones zelfs op de lange termijn veel winstgevender. Al is het maar omdat het soms maanden tot jaren duurt vooraleer de partijen hun laatste voorraden van een toestel verkopen.

Waarom zou je voor een nieuwe telefoon gaan als toestellen steeds langer mee (kunnen) gaan?

Voordelen

Is je interesse in refurbished smartphones intussen verdampt? Laten we dan ook even de belangrijkste voordelen van het aanschaffen van zulke toestellen erbij pakken. Het ‘prijsverschil’, zoals eerder benoemd, is een van die voordelen. Waarom zou je immers de volle pot betalen als een refurbished exemplaar tot 30 procent goedkoper is en je daarvoor niet hoeft in te leveren op prestaties? Krassen daargelaten, is de smartphone nog jarenlang te gebruiken. Verder draag je met het kopen van een refurbished smartphone zorg voor de planeet. Elke telefoon die van zo’n website komt, komt namelijk pas veel later op de e-afvalberg. Bovendien hoeft er geen nieuw toestel geproduceerd te worden. Ook dat levert een flinke besparing op – de productie van één telefoon veroorzaakt volgens onderzoeksbureau Deloitte een CO2-uitstoot van 80 kg. Door een refurbished telefoon te kopen, vermijd je dus als het ware 80 kg CO2. Wel moet je nog de CO2-uitstoot van een nieuwe batterij meerekenen, als die werd vervangen.

