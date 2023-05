Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Als je op zoek bent naar een betaalbare laptop die gemakkelijk te gebruiken is en weinig onderhoud vereist, dan is een Chromebook misschien wel iets voor jou. We overlopen de kenmerken van Chromebooks, met hun voor- en nadelen.

Wat is een Chromebook?

Een Chromebook is een laptop die draait op het besturingssysteem van Google, genaamd Chrome OS. Wat een Chromebook uniek maakt, is dat die is ontworpen om in de cloud te werken. De meeste apps en bestanden worden online opgeslagen, waardoor gebruikers toegang hebben tot hun bestanden via een internetverbinding. De Chromebook is ontworpen voor eenvoudig gebruik en richt zich voornamelijk op online activiteiten, zoals internetten, e-mailen, tekstverwerking en het bekijken van multimedia.

Wat zijn de voordelen van Chromebooks?

Chromebooks winnen steeds meer en meer aan populariteit, maar wat maakt dit soort laptop zo populair? We overlopen enkele voordelen van de Chromebook.

1. Goedkoop

Een Chromebook is meestal veel goedkoper dan Windows- of MacOS-laptops, waardoor ze een betaalbare optie zijn voor mensen met een beperkt budget of wie niet veel wil uitgeven aan een nieuwe laptop. Je kan al goede Chromebooks vinden onder de 300 euro, al bestaan er ook duurdere modellen.

2. Batterijduur

Een ander groot voordeel van een Chromebook is de ontzettend lange batterijduur. Omdat het besturingssysteem zo licht is en er geen zware software wordt uitgevoerd, gaat de batterij van een Chromebook veel langer mee dan die van een traditionele laptop. Dit maakt het apparaat ideaal voor mensen die hun laptop graag op verschillende plaatsen gebruiken of een lange tijd niet gebruiken.

3. Veiligheid

Chromebooks zijn over het algemeen veiliger dan traditionele laptops omdat alle software-updates automatisch worden uitgevoerd en omdat de gebruiker geen onnodige software kan installeren die de computer kan vertragen of vatbaar kan maken voor virussen. Bovendien is het ook eenvoudig om een back-up te maken van je bestanden, omdat alles in de cloud wordt opgeslagen. Hierdoor kan je geen gegevens verliezen als je je laptop verliest of als deze kapot gaat.

4. Gebruiksvriendelijk

Chromebooks worden over het algemeen als erg gebruiksvriendelijke laptops beschouwd, onder ander omwille van de eenvoudige interface en snelle opstarttijd.

Chrome OS heeft een eenvoudige interface die gemakkelijk te navigeren is. Er zijn minder opties en functies dan bijvoorbeeld Windows, waardoor het minder overweldigend kan zijn voor gebruikers die niet bekend zijn met laptops of computers. Dit maakt een Chromebook een ideale keuze voor bijvoorbeeld senioren die nooit eerder met een laptop gewerkt hebben.

Daarnaast start een Chromebook ook erg snel op. Chrome OS, het besturingssysteem van de Chromebook, is ontworpen om zo efficiënt mogelijk te werken. Ook worden de meeste apps en bestanden in de Cloud opgeslagen, wat de opstartsnelheid sterk doet toenemen.

Wat zijn de nadelen van Chromebooks?

Natuurlijk is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Net zoals elk ander product heeft een Chromebook ook zijn nadelen.

1. Minder krachtige hardware

Chromebooks hebben meestal minder krachtige hardware dan traditionele laptops. De meeste Chromebooks hebben een processor die vergelijkbaar is met die van een smartphone. Daarnaast hebben ze over het algemeen een stuk minder werkgeheugen en (heel) beperkte opslagruimte. Dit maakt ze niet geschikt voor zware taken zoals videobewerking en gaming, die veel rekenkracht en geheugen vereisen.

Chromebooks zijn ontworpen voor lichte taken zoals webbrowsen, e-mailen en documenten maken, maar ze zijn niet geschikt voor zware taken zoals videobewerking, gaming, programmeren of grafisch ontwerp.

2. Opslagcapaciteit

Chromebooks hebben over het algemeen een beperkte opslagcapaciteit in vergelijking met traditionele laptops. Dit komt omdat Chromebooks zijn ontworpen om te werken in de cloud, waardoor er minder opslagruimte nodig is voor lokale bestanden en programma’s. In plaats daarvan worden de meeste bestanden en programma’s opgeslagen in de cloud, waar je internetverbinding voor nodig hebt. Als je veel bestand wil opslaan of offline wil werken, kan dit een probleem zijn.

3. Software installeren

Zoals eerder aangehaald, is niet mogelijk om zomaar elk programma te installeren zoals je dat wel kan op een traditionele Windows-laptop. Met een Chromebook ben je afhankelijk van de apps die je kan vinden in de Google Play Store. Als je bepaalde software nodig hebt voor bijvoorbeeld werk of school, is een Chromebook minder geschikt.

Opmerking: sommige Chromebooks ondersteunen ook Linux-apps. Hiermee hebben gebruikers toegang tot een bredere set aan software, waaronder code-editors en andere ontwikkelingstools. Het gebruik van Linux-apps vereist echter wel enige technische kennis en kan beperkt zijn op sommige modellen. Voor de gemiddelde gebruiker is dit dus niet van toepassing.

Chromebook kopen, ja of nee?

Een Chromebook kan een goede keuze zijn als je op zoek bent naar een betaalbare, draagbare en gemakkelijk te gebruiken laptop voor basic, dagelijkse taken, zoals internetten, e-mailen, tekstverwerking, videobellen en mediaconsumptie. Een Chromebook zou ideaal zijn voor studenten en senioren of als je een laptop nodig hebt voor alledaags gebruik.

Een Chromebook is een minder goede keuze als je van plan bent om zware taken uit te voeren, of als je bepaalde software nodig hebt voor je werk, hobby of school.