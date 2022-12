Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Heb je een smartphone gekocht voor je ouders, grootouders, of misschien jezelf? We lijsten de beste apps op voor senioren. Want ook op een senioren smartphone horen apps!

De beste gezondheid apps voor senioren

Laat ons eerlijk zijn: als je een dagje ouder bent is de kans groot dat je wel eens medicatie moet nemen en gaan dagelijkse taken meestal iets moeilijker dan enkele jaren terug. Het is belangrijk om genoeg te bewegen en te luisteren naar je lichaam. Deze apps helpen je hierbij.

1. MediSafe

MediSafe helpt je bij het herinneren aan medicatie. Dankzij deze app zal je nooit meer vergeten je medicatie op het juiste moment in te nemen.

Download MediSafe voor android

Download MediSafe voor iOS

2. Moet ik naar de dokter?

De app zal je enkele vragen stellen zoals je klacht, geslacht en leeftijd. Daarna krijg je meteen advies of een doktersbezoek aan te raden valt.

Download Moet ik naar de dokter voor android

Download Moet ik naar de dokter voor iOS

3. Stappenteller

Deze app is zoals het klinkt: het telt je stappen. De meeste smartphones hebben standaard al een stappenteller app maar die zijn vaak vrij beperkt. Deze app gaat net iets verder, je kan een grafiek zien met het aantal stappen dat je gezet hebt, je kan een doel opstellen en kijken hoeveel calorieën je hebt verbrand.

Download Stappenteller voor Android

Download Stappenteller voor iOS

De beste smartphone spelletjes voor senioren

Wie zegt dat ouderen geen spelletjes spelen? Deze spelletjes vallen bij senioren altijd in de smaak!

1. Sudoku

Of je je nu wil ontspannen of de geest actief wil houden: Sudoku is een echte klassieker. Dit spel is offline beschikbaar, dus je kan spelen waar je maar wilt.

Download Sudoku voor Android

Download Sudoku voor iOS

2. WordFeud

Een andere klassieker, deze app is net hetzelfde als het spel Scrabble. Een leuke app als je van dit soort spelletjes houdt!

Download WordFeud voor Android

Download WordFeud voor iOS

3. Tetris

Tetris is misschien wel wereldwijd het bekendste spel aller tijden. Een echte tijdloze voor elke generatie.

Download Tetris voor Android

Download Tetris voor iOS

Communicatie apps voor senioren

Het standaard bellen en SMSen is eigenlijk al een beetje ouderwets, tegenwoordig wordt er veel gebruik gemaakt van communicatie apps om te communiceren over het internet. De bekendste en meestgebruikte hiervan in België zijn ongetwijfeld WhatsApp en Facebook Messenger.

1. WhatsApp

WhatsApp is een all-in-one communicatie app. Met WhatsApp kan je berichten verzenden zonder voor een sms te hoeven betalen. daarnaast kunnen gebruikers van WhatsApp ook groepen aanmaken en elkaar onbeperkt afbeeldingen, video’s en geluidsopnames sturen. (Leuk voor een familiegroep!) Er kan ook gebeld worden via WhatsApp.

Download WhatsApp voor Android

Download WhatsApp voor iOS

2. Facebook Messenger

Werkt ongeveer hetzelfde als WhatsApp, maar om Messenger te kunnen gebruiken heb je wel eerst een Facebook account nodig. Welke van de twee je gebruikt, ligt aan je persoonlijke voorkeur maar natuurlijk ook aan welke apps je vrienden en familie gebruiken.

Download Facebook Messenger voor Android

Download Facebook Messenger voor iOS

Andere apps voor senioren

Er bestaan duizenden apps, we kunnen ze natuurlijk niet allemaal opsommen. Zo heeft iedereen ook zijn eigen voorkeur van wat een app moet kunnen en zijn. Daarom is het handig dat je zelf eens een keer door alle mogelijkheden loopt en enkele apps uitprobeert. Heb je een Android smartphone? Dan zal je op Google Play alle apps terugvinden. Als je een Apple iPhone hebt, kan je bij de App Store terecht.