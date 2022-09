Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

De SSD, je vind ze in bijna elke nieuwe computer, maar wat is het nu eigenlijk? En wat is het verschil met een gewone harde schijf?

Wat is het?

Een SSD (Solid State Drive) is een apparaat dat net zoals een harde schijf gebruikt wordt om gegevens om op te slaan. Er zijn echter wel wat verschillen tussen een HDD en een SSD. Er bestaan zowel interne SSD’s als externe SSD’s.

Interne SSD

Is de interne opslag die in je computer of laptop zit. De meeste nieuwe computers gebruiken vrijwel altijd deze vorm van opslag. Dit omdat een SSD veel sneller is dan een HDD waardoor Windows en programma’s sneller opstarten. Daarnaast maakt een SSD minder lawaai en is ook een stuk zuiniger.

Externe SSD

Deze heeft alle voordelen van de interne variant maar is een draagbaar opslagapparaat net zoals een USB-stick. De externe versie is handig als je veel onderweg bent of snel bestanden wilt uitwisselen.

Het verschil tussen SSD en HDD

Zoals eerder vermeld, dienen beide apparaten om gegevens om op te slaan. Een SSD bevat geen bewegende onderdelen in tegenstelling tot een HDD. Hierdoor is een SDD beter bestand tegen ongelukjes, is het sneller, maakt minder lawaai en gaat langer mee. Het enige echte nadeel is dat het wel wat duurder is.

SSD VS HDD

SSD HDD Prijs Duurder Goedkoper Snelheid Sneller Trager Lawaai Geen Meer Energiezuinig Meer Minder Levensduur Lang Minder