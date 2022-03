Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Ken jij Matter al? Het nieuwe smarthome-protocol zal vanaf dit jaar uitgroeien tot de standaard waar iedereen al jaren van droomt. Dit is wat je erover moet weten. In december 2019 stelde de toenmalige Zigbee Alliance (nu Connectivity Standards Alliance, CSA) een nieuw en revolutionair protocol voor smarthome-producten voor: Matter. Geleid door de grootste techgiganten der aarde, zag het nieuwe protocol eindelijk het levenslicht. Want Matter will matter. Het is namelijk dé oplossing voor het kluwen van smarthome-communicatie en -standaarden, dat voor te veel incompatibele producten zorgt.

Wat is het probleem?

Een slimme woning of smarthome moet een gebruiksvriendelijke evolutie met zich meebrengen. Vandaag stel je een nieuwe lamp in, morgen een slimme thermostaat (zie onze koopgids verder in dit nummer) en volgende week gaat je poort automatisch open als het slimme slot van je voordeur dichtgaat. Dat is een ideale situatie, er streven heel wat mensen naar.

Dat kan toch al?

Dat klopt. Vandaag de dag kan je verschillende smarthome-apparatuur al met elkaar doen praten, maar de mogelijkheden zijn zeer beperkt en eigenlijk veel te complex voor doornsnee gebruikers. Fabrikanten van smarthome-apparaten gebruiken verschillende protocollen, kriskras door elkaar. Vaak komen ze maar net overeen en wat je nog nodig hebt past dan weer niet in het plaatje. HomeKit, Google Home, Alexa: alles loopt door elkaar en bedrijven duwen klanten in een eenzijdig ecosysteem. Laat dat nu net zijn waar een slimme woning niet voor mag staan. Zigbee, Z-Wave, WiFi en Bluetooth, het zijn allen standaarden die al geprobeerd hebben om smarthome-apparatuur zoveel mogelijk samen te laten werken.

Zo herken je producten die Matter ondersteunen.

Matter als oplossing

Je koopt een gadget, je plugt het in en het werkt automatisch samen met al je andere smart home-apparatuur. Je stelt dat nieuwe product in in jouw smart home-app naar keuze, met jouw digitale assistent naar keuze, het maakt niet uit wie de fabrikant is, alles zal samenwerken met Matter. Dit wordt het nirvana voor smart home-fans. Althans, dat is de belofte die Matter sinds 2019 naar buiten brengt. Een droom zegt u? We zijn het allemaal met u eens. Eenvoudige plug-and-play smart home staat klaar achter de hoek en 2022 wordt hét jaar voor Matter.

Wie zit erachter?

Het grote verschil met andere protocollen is dat Matter opensource is en ondersteund wordt door meer dan 200 grote technologiebedrijven. Die bevinden zich overal ter wereld en dat maakt de nieuwe standaard twee keer zo interessant. Een club van meer dan 200 technologiebedrijven, dat moet toch foutlopen? Niets is minder waar. Matter maakt gebruikt van bestaande technologie als Thread, wifi, bluetooth en ethernet. Daardoor is het protocol in staat om gemakkelijker alle apparaten met elkaar te doen spreken, zonder dat er een cloudplatform tussen moet zitten.

Onder die 200 bedrijven zitten Apple, Google, Amazon, maar ook Samsung, iRobot, Signify (Philips Hue), Legrand (Netatmo), Ikea, Assa Abloy, OPPO, Somfy, Tuya, Huawei en ga zo maar door. De volledige lijst kan je bekijken op buildwithmatter.com. Dit clubje bedrijven heeft maar één doel en ze hebben er allemaal baat bij: compatibele producten op de markt brengen. Is Matter een blijver en zorgt het voor een zekere toekomst in smarthome-land? Wij denken alvast van wel.

Wat is matter en hoe werkt het?

Een verenigde technologiestandaard met het oog op de toekomst. Alle smarthome-apparaten spreken met de anderen en kunnen ook interactief zijn met elkaar. Dat is een enorm verschil met systemen als Apple HomeKit, Google Home en Amazon Alexa. Matter zorgt ervoor dat er “leidingen” liggen tussen al je apparaten om met elkaar te kunnen spreken. Of dat nu via Thread, wifi of bluetooth is. Een unieke eigenschap van Matter is het gebruik van op IP-gebaseerde technologie. Daarbij gebruikt het protocol dezelfde manier van werken als het internet, waardoor je dus niet meer afhankelijk bent van hubs of bridges en al die andere bakjes die je aan je modem moet hangen.

Om die adoptie van Matter te vergemakkelijken heeft men een applicatie gebouwd als laag bovenop de IP-technologie en andere, bestaande lagen. Dat maakt dat de Connectivity Standards Alliance het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden, maar dus voor een nieuwe toplaag kiest. Van zodra je een Matter-product in huis haalt, zal het in staat zijn om met andere smarthome-producten via Thread of wifi lokaal te communiceren. Je leest het goed: lokaal en niet via de cloud. Dat wil zeggen dat wanneer je internet eruit ligt, je nog steeds in staat zal zijn om al je apparaten te gebruiken en te beheren.

Waarom heb je dan nog internet nodig? Voor firmware- en beveiligingsupdates en om je apparaten te kunnen bedienen als je niet thuis bent. Die lokale controle is een enorme stap vooruit omdat heel wat gebruikers én instellingen zich zorgen maken over de combinatie smarthome-privacy. Dat heeft ook smarthome-fabrikant Eve begrepen. Producten van Eve zijn altijd lokaal ingesteld om de privacy van klanten en gebruikers te waarborgen. “What’s at home, stays at home”, stelt Eve. Om die reden kon het bedrijf tot op vandaag alleen gebruikmaken van AppleHomekit. Met Matter kunnen producten nu ook opengesteld worden voor andere technologieën.

Aan de hand van dit icoon herken je Thread-ondersteuning.

Wat is Thread?

We hebben de term al enkele keren laten vallen: Thread. Het is een van de sleuteltechnologieën voor Matter. Thread moet smarthome-apparaten robuuster maken. De technologie maakt gebruik van een meshnetwerk, net zoals Z-Wave en Zigbee dat doen. Apparaten die plots offline gaan, dat is een van de grootste problemen bij smarthome-apparaten. Daarom is die meshtechnologie zo belangrijk. Dat weten ze ook bij Google Nest, zegt oprichter Tony Fadell. Thread kende zijn begindagen al in 2014 toen het ontwikkeld werd door Nest, ARM, Samsung en Yale Security. Die joint venture is toen niet van de grond gekomen. De grote voordelen van Thread? Snelheid en betrouwbaarheid. Een bewegingssensor reageert bijvoorbeeld stukken sneller in vergelijking met apparaten die eerst nog langs een hub moeten passeren. Thread is snel en kan zichzelf onderhouden. Dat is een groot voordeel tegenover bluetooth of wifi.

De werking van Thread.

Welke producten bieden al ondersteuning?

In eerste instantie was het de bedoeling om het nieuwe Matter-protocol vorig jaar al uit te rollen. Helaas werd die deadline niet gehaald. 2022 wordt het jaar van Matter, klonk het bij de CSA. Doordat het protocol nog niet klaar was, konden ook fabrikanten nog niet aan de slag. Nieuwe producten werden dus nog niet voorzien van de standaard en dat is natuurlijk een enorme gemiste kans. Maar sinds enkele weken zien we bijna wekelijks Matter-producten op de markt verschijnen. Welke producten bieden al ondersteuning en welke zullen nog in zee gaan met Matter?

Google: alle Google Nest-apparaten zullen ondersteuning krijgen voor Matter, heeft het gelijknamige bedrijf laten weten. Apple HomeKit: Zowel de HomePod Mini en Apple TV 4K zijn voorzien van Thread en zullen Matter gaan ondersteunen. Ook nieuwe producten zullen hier vermoedelijk van voorzien worden. Netatmo: Sinds begin 2022 heeft ook Netatmo een eerste Matter-apparaat op de markt gebracht. Het gaat om een slimme bewegingssensor. Ook nieuwe apparaten van het bedrijf zullen ondersteuning voor Matter krijgen. Samsung: Alle bestaande SmartThings-hubs zullen de update naar Matter krijgen. Het gaat dan over smartphones, tv’s en ook toestellen als koelkasten.

De lijst hierboven lijkt momenteel nog zeer compact maar steeds meer bedrijven werken met het nieuwe smarthome-protocol. Dat heeft alleen tijd nodig.

Moet ik mijn bestaande apparaten vervangen?

Gelukkig niet. De CSA heeft van bij het begin gecommuniceerd dat Matter geen oude apparaten wil gaan uitsluiten. Het is dus niet nodig om bestaande apparaten te gaan vervangen, het nieuwe protocol zal perfect kunnen communiceren met al je bestaande toestellen, ook degenen die via Z-Wave of Zigbee werken. Nog een voordeel: de implementatie van Matter zal smarthome-producten een stuk goedkoper maken omdat je geen hub of bridge meer nodig hebt.