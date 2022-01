Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Welke technologiebedrijven wisten ons aangenaam te verrassen en wie zakte pijnlijk door het ijs? Dit zijn onze tops en flops van het technologiejaar 2021.

2021 zit erop. Een jaar waarin we als maatschappij weer flink op de proef zijn gesteld. Ook voor de technologiesector was het een jaar vol uitdagingen. De coronapandemie, de chipcrisis, … Technologiebedrijven hebben zich door woelige wateren moeten loodsen. Het ene bedrijf sloeg daar al wat beter in dan het andere. Naar goede gewoonte blikken we weer terug op de grootste tops en flops van het technologiejaar om 2021 definitief te kunnen uitzwaaien.

Terugblik 2021: tops en flops

Top: innovatie made in Belgium

We kijken in België wel eens met jaloezie naar alle grote technologische ontwikkelingen die voortkomen uit Silicon Valley en Azië, maar we mogen onze eigen techindustrie niet onderschatten. België is een kweekvijver voor technologisch talent. Met bedrijven als Loop, Cake, Phished, WeGroup, Deliverect, Guardsquare en nog vele anderen hebben we een arsenaal aan innovatieve start-ups die binnen hun specialisatie worden aanzien als trendsetters en ook internationaal hebben weten doorbreken (of op het punt staan van). Binnen sectoren zoals fintech, smart life en gezondheidstechnologie wordt ‘Belgisch’ als een kwaliteitslabel beschouwd.

Het is niet toevallig dat België dit jaar haar hoogste notering ooit haalde op het Europees Innovatie Scorebord van de Europese Commissie, de vierde plaats op 27 lidstaten om precies te zijn. In de regionale lijst prikt het Brusselse Gewest op een veertiende plaats op 240 regio’s en laat onze hoofdstad zelfs Londen de hielen zien. Daar mogen we als klein landje gepast trots op zijn. Technologische ontwikkeling zal in 2022 niet langzamer verlopen en dan is het nodig dat je een sterke ICT-sector hebt om niet achterop te geraken. Die hebben we in België, daar hoeven we niet over te twijfelen. Het is een hulde aan alle Belgische technologiebedrijven die ons land op de innovatiekaart hebben gezet.

De Belgische technologiesector bloeit als nooit tevoren. Image: iStock

Top: Apples eigen hardware

Eigenlijk zou je deze ‘top’ ook al mogen toewijzen aan 2020, al kwamen de eerste apparaten met M1-chip wel erg laat op de markt tijdens dat jaar. De M1-chipserie is het alternatief van Apple voor onder meer de Intel-processoren die je doorgaans in Mac-apparaten kunt vinden. De M1-chip zorgt voor razendsnelle prestaties en een nog betere samenwerking met andere iDevices. Een versie van de M1-chip vind je in 2021 terug in alle uitgebrachte Mac-modellen, en zelfs de iPad Pro 2021 maakt gebruik van de chip.

De M1-architectuur werkt niet alleen soepeltjes, ze verbetert ook de integratie in het Apple-ecosysteem. De chipset maakt Apple ook minder afhankelijk van externe fabrikanten. Op het moment van schrijven zijn de M1 Pro en M1 Max de nieuwste chipversies uit deze serie, en lijkt nog geen enkele alternatieve chipset opgewassen tegen de krachtige prestaties die Apple met zijn eigen silicone op de mat legt. De ultrakrachtige M1-chips zijn niet alleen goed nieuws voor Apple-gebruikers; de concurrentie zal koste wat het kost Apple willen bijbenen, met betere hardware voor consumenten als logisch gevolg.

Apple maakt zich minder afhankelijk van externe fabrikanten. Image: iStock

Top: OnePlus Nord 2; de flagshipkiller slaat weer toe

We steken het niet onder stoelen of banken dat we gecharmeerd zijn door het smartphonemerk OnePlus. We herinneren het ons nog glashelder toen we in 2014 de OnePlus One online op de kop konden tikken, toen je de exclusieve toestellen enkel nog op uitnodiging kon kopen. Amper 250 euro telden we toen neer voor een vlaggenschip dat de veel duurdere concurrentie in zijn ondergoed zette. Onwaarschijnlijk. Het immense succes zorgde ervoor dat de toestellen jaar na jaar duurder werden en op de duur hun doel als (betaalbare) flagshipkiller voorbijschoten. Voor de 128GB-versie van de OnePlus 9 Pro die begin vorig jaar verscheen, leg je tegenwoordig nog 900 euro op tafel. Daarvoor krijg je wel een toptoestel dat schitterende beelden maakt, dankzij de samenwerking met Hasselblad.

Hoe knap die smartphone ook mag zijn: OnePlus-fans van het eerste uur snakten naar die goede oude tijd van de flagshipkiller. Een van de techhoogtepunten van 2021 was dan ook gewoon de OnePlus Nord 2, de betaalbare Android-telefoon die in een hogere gewichtsklasse bokst. Het merk lijkt dus te beseffen dat het niet verstandig is om zijn roots te verloochenen.

OnePlus blijft zijn roots als flagshipkiller trouw. Image: OnePlus

Flop: gezichtsverlies voor Facebook

Een tsunami van desinformatie over coronavaccins, de bestorming van het Capitool, een grootschalig datalek, een klokkenluider die aan de bel trekt, ruzie met nieuwsmedia, … De term ‘annus horribilis’ is ooit uitgevonden om het jaar van Mark Zuckerberg te beschrijven. Het regende in 2021 schandalen rond Facebook en Zuckerberg leek bij momenten te bezwijken onder de druk. Wie heeft nu nog vertrouwen in Facebook? Het bedrijf liet de voorbije jaren regelmatig zien niet verantwoord met de data van haar gebruikers te kunnen omgaan en ze lijken zich ook niet echt bewust van de maatschappelijke rol die sociale media vervullen in de wereld anno 2021.

Op het einde van het jaar kwam wel het wederwoord van Mark Zuckerberg: hij veranderde de naam van het moederbedrijf naar Meta. Facebook zet daarmee vol in op de ontwikkeling van de ‘Metaverse’. De naamsverandering is ook een zet om alles wat misgaat op Facebook te beperken tot de grenzen van het platform. Al lijkt het op dit moment vooral dat Zuckerberg zowel letterlijk als figuurlijk de realiteit niet meer onder ogen wil zien. Een ding lijkt zeker: Facebook/Meta zal in 2022 weer voor animo zorgen. Of dat in positieve of negatieve zin zal zijn, dat zal de tijd voor ons moeten uitwijzen.

Kunnen Mark Zuckerberg en Facebook zich herpakken in 2022? Image: iStock

Flop: Het einde van de LG-smartphone

De afgelopen jaren zijn er tal van merken doorgebroken in de Europese smartphonemarkt. Zo heeft HMD Global in relatief korte tijd een stukje van de taart in beslag weten te nemen, en zijn Chinese merken als Oppo en Xiaomi een flinke inhaalslag aan het maken. Daartegenover staat ook het verlies van een paar oude bekende toppers, waar LG er één van is.

De Zuid-Koreaanse fabrikant boekte al jaren ondermaatse cijfers in de smartphone-industrie. Het kwam voor velen dan ook niet als een verrassing dat LG medio 2021 bekendmaakte de stekker uit zijn smartphone-afdeling te trekken. Maar het doet ergens toch pijn om te zien dat LG zijn vege lijf niet heeft weten te redden in de smartphonewereld. Er zijn diverse redenen te bedenken voor het falen. Om er een paar te noemen: slecht updatebeleid, eigenzinnige smartphones die niemand wil (de modulaire LG G5 bijvoorbeeld) en toestellen vol bloatware. Bovendien kon je je vragen stellen over het marketingbeleid. Helemaal dood is LG (gelukkig) niet; de fabrikant is bijvoorbeeld nog altijd razend populair in de wereld van televisies.

Het einde van de LG-smartphone kwam niet als een verrassing. Image: iStock

Flop: Verwarrende marketing rond Windows 11

Hoewel Windows 11 al snel na zijn release op 5 oktober een puik besturingssysteem is gebleken, kon het niet bepaald terugvallen op een sterke marketing. Het grootste probleem was de onduidelijkheid rond wie nu de upgrade kon maken vanop zijn Windows 10-pc. Dat er ook niet echt duidelijk bij werd verteld waarom bepaalde (oudere) systemen uitgesloten werden, zette kwaad bloed bij de trouwe schare Windows-gebruikers. Microsoft had beter to-the-point en op een begrijpelijke manier duidelijk gemaakt waarom het zo streng is geweest om alleen computers en chips die uitgerust zijn met de Trusted Platform Module (TPM) 2.0 te ondersteunen.

Het is een ingrijpende hardware-upgrade die je niet zomaar doorvoert om te kunnen upgraden naar Windows 11. Pas wanneer je het slachtoffer werd van hackers, kan je misschien toch gaan overwegen om een nieuwe pc te kopen die de allerlaatste protocollen en strenge veiligheidsvereisten voor Windows 11 ondersteunt. In het geval van bedrijven is het eenvoudiger om een reeks computers te laten upgraden, maar consumenten begrijpen dus niet altijd waarom Microsoft hen in de kou heeft laten staan. Ook bij onze lezers merken we heel wat frustraties over het niet kunnen upgraden naar Windows 11. Duidelijkere communicatie had heel wat onbegrip kunnen voorkomen.

Dat Microsoft veel gebruikers niet laat upgraden, zette kwaad bloed.

Wie of wat zijn voor jou de tops en flops uit de technologiesector van 2021? Blik met ons terug in de reacties.