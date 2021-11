Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Het is groot feest op de redactie van Clickx. Niet enkel vieren we deze maand het 400ste nummer van ons magazine, Clickx blaast dit jaar ook 25 kaarsjes uit. Al 25 jaar lang bieden we onze lezers een unieke kijk op de digitale wereld. Een mijlpaal waar we erg trots op zijn en die we zonder steun van onze trouwe lezers natuurlijk ook nooit hadden kunnen bereiken. Dit jubileumnummer is de ideale gelegenheid om nog eens terug te blikken op hoe Clickx zich wist op te werken tot het meest gelezen computerblad in België. Klim snel aan boord, want de nostalgietrein gaat vertrekken!

10 oktober 1996: de geboorte

Weet jij nog waar je was op 10 oktober 1996? Vermoedelijk niet, maar voor Clickx was dit een historische dag. Het was namelijk de dag waarop de allereerste Clickx in de krantenwinkels te vinden was. Dat er van Click-redacteurs een hoek af is, bleek al vanaf het allereerste nummer. Het piepjonge magazine wilde anders zijn dan de rest en liet dat zien door haar opvallend grote formaat. Dat rebelse karakter zou Clickx altijd blijven kenmerken. Bij de oprichting was de Lodewijk Deleu hoofdredacteur. Hij zou die functie tot 2001 vervullen (zie kader).

De technologie anno 1996 was in de verste verte niet te vergelijken met wat we vandaag kunnen. Ze speelde nog een veel kleinere rol in ons dagelijks leven. We nemen je even terug mee in de tijd. In 1996 was Windows 95 het meest courante besturingssysteem. De lancering van Windows 95 wordt tot vandaag beschouwd als een van de meest iconische momenten uit de computergeschiedenis. Sinds Windows 3 had Microsoft haar besturingssysteem namelijk ook opengesteld voor de particuliere markt, maar die grote doorbraak was weggelegd van Windows 95. Windows 95 maakte het idee van de personal computer voor thuisgebruik toegankelijk. Daarbovenop kwam nog eens de lancering van het world wide web in datzelfde jaar. We waren dus ook nog volop een nieuwe, wonderbaarlijke wereld aan het ontdekken waar maar geen einde aan leek te komen: het internet. Je kan je dus voorstellen dat er in het jaar 1996 wel een grote nood was aan een magazine dat ons door al die nieuwe ervaringen loodste. Voor duizenden lezers in België zou Clickx die handleiding worden.

Vanaf 1 herbeginnen

De geschiedenis kent zelden een perfect lineair verloop en ook Clickx heeft regelmatig een nieuwe doorstart moeten maken. De meest drastische van allemaal speelde zich wellicht af in 2001. Eind jaren 90 schieten computermagazines als paddenstoelen uit de grond in België. Om de hevige concurrentie de baas te kunnen blijven, bundelt Clickx de krachten met het concurrerende blad Computer Idee. Vrijwel meteen na de fusie maakt hoofdredacteur Deleu de overstap naar Roularta. Marian Kin, hoofdredactrice van Computer Idee, neemt de regie over. Kin was de eerste vrouwelijke hoofdredacteur voor Clickx. Het blad krijgt een volledige make-over en om deze nieuwe start extra kracht bij te zetten, begint de nummering opnieuw vanaf 1. We hadden onze 400ste jubileumeditie dus eigenlijk al vijf jaar geleden kunnen gevierd hebben.

In de zomer van 2010 volgt de volgende grote make-over voor Clickx. Hoofdredacteurs Bart Bettens en David Vanlaer stippelen een nieuwe weg uit voor Clickx, zowel inhoudelijk als uiterlijk. Er is tegen dan natuurlijk weer veel veranderd in de technologiewereld. Begin 2007 heeft Apple haar allereerste iPhone voorgesteld; een nieuw baanbrekend moment in de technologiegeschiedenis. De eerste iPhone laat ons kennismaken met het concept van de smartphone, een mobiele computer die in onze broekzak past. Om het toonaangevende ICT-magazine te kunnen blijven, moest de redactie van Clickx zich dan ook voortdurend aanpassen aan de nieuwste technologische ontwikkelingen. De blik werd gaandeweg dan ook verruimd naar smartphones, tablets en ander gadgets, zonder dat Clickx haar originele focus op computers verloochende.

Om relevant te blijven in een digitaliserende wereld, beseft Clickx natuurlijk als geen ander dat een sterke website noodzakelijk is. In de jaren 2000 zet de redactie dan ook sterk in op het uitbouwen van de Clickx-website, die lezers een manier moest bieden om naast de maandelijkse publicaties van het blad toch ‘in touch’ te blijven. Hieronder zie je in enkele screenshots (gemaakt met Wayback Machine) hoe onze website clickx.be doorheen de jaren is geëvolueerd. We mogen eerlijk zijn: onze primitieve webstek uit 1997 zag er hilarisch slecht uit, maar maakte nu eenmaal deel uit van de tijdsgeest.

1997

2009

2016

2021

Op rand van de afgrond

Terugblikken op de geschiedenis is ook niet altijd rozengeur en maneschijn. Clickx kende tussen 2013 en 2018 enkele moeilijke jaren, waarin het voortbestaan van het magazine bij momenten aan een zijden draadje hing. De printsector begon het door de opkomst van online media moeilijker te krijgen en Clickx heeft flink gedeeld in de klappen. In 2013 werd Minoc Business Press (dat in 2003 de publicatierechten van Clickx overnam van Sanoma) failliet verklaard door de rechtbank van koophandel in Turnhout. De rechten werden door een Nederlandse investeringsmaatschappij gekocht en in licentie uitgegeven door Minoc Media Services om zodoende de publicatie van het Clickx magazine voort te kunnen zetten, maar de problemen waren daarmee nog niet volledig van de baan. Hoofdredacteur Cédric Van Loon liet zich daar echter niet door ontmoedigen. Hij voerde in 2016 een nieuwe opfrissing door voor het printmagazine en ook de website werd in een nieuw jasje gestoken. Helaas bleef de printmarkt onder enorme druk staan en was een faillissement voor Minoc Media Services in 2018 onvermijdbaar.

De eigenaar van de publicatierechten vond uiteindelijk een Nederlandse partner die bereid was om onder licentie Clickx Magazine uit te geven en hield het magazine zo boven water. Clickx moest echter met een bijna volledig nieuw redactieteam verder. Dorein Vervoort en later Pieter-Jan Claes namen in het voorjaar van 2018 die taak op zich en aan het einde van het jaar nam Thibault Seynaeve de fakkel over. In 2019 werd Blue Pixl Media de eigenaar van de publicatierechten. Onder de vleugels van het huidige mediabedrijf keerde de rust eindelijk terug voor Clickx. Blue Pixl Media is eveneens uitgever van ons zustermagazine Shoot en de nieuwswebsites TechPulse (Business) en TechRadar Benelux & Spanje.

De hervonden stabiliteit stelt het redactieteam van Clickx in staat om weer nieuwe krijtlijnen uit te zetten. Clickx groeide de voorbije jaren uit tot een meer allround technologiemagazine waar plaats is voor technologie en gadgets in alle vormen en maten. Computers en smartphones worden afgewisseld door smartwatches, robotmaaiers en zelfs elektrische mobiliteit.

Wat brengt de toekomst?

25 jaar later is Clickx nog steeds het grootste computerblad van België en daar zijn we gepast trots op. Hoewel Clickx in die 25 jaar grote veranderingen heeft doorgemaakt, is onze missie nooit gewijzigd. Technologische ontwikkeling gaat sneller dan ooit tevoren. We willen een houvast bieden voor lezers in een continu veranderende wereld. We willen meer dan ooit het platform bij uitstek zijn dat mensen begeleidt in een digitale wereld. Dat doen we nog steeds vanuit een praktische kijk op technologie en een gefundeerde no-nonsense-opinie over de actualiteit. Daarbij willen we de aanknoping met ons eigen verleden ook niet verliezen. Daarom hebben we sinds enkele maanden Clickx Xtra omgedoopt tot Clickx NXT; dertig pagina’s leesplezier voor de gevorderde ICT-liefhebber. Elke maand delen we er inzichten over de toekomst van technologie en de impact op onze maatschappij.

Ons huidige redactieteam bestaat uit hoofdredacteurs Pascal Gerrits en Marijn Ceulemans, zes vaste redacteurs (Jens Jonkers, Sven Van Herck, Wouter Scholiers, Jarno Stinissen, Arend Eyckerman en Sabine Schults) en freelancer Dennis Van Houts. Elke maand staan we voor je klaar om je door de laatste ontwikkelingen in technologieland te loodsen. Daar kan je vanop aan. Dit jubileum hadden we natuurlijk nooit kunnen bereiken zonder jullie, onze trouwe lezers. Jullie hebben ons voortdurend inspiratie gegeven en ons uitgedaagd onze blik te verruimen. Jullie zijn dus de echte Clickx-helden. Vanuit ons hele team een welgemeende dankjewel. Op naar het volgende feestnummer.

Hoofdredacteurs door de jaren heen

In haar 25-jarig bestaan kende Clickx 10 hoofdredacteurs. Zij brachten het magazine mee tot waar het vandaag staat. We zetten deze Clickx-helden dan ook graag in de bloemetjes.