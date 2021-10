Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

De Belgische zorgsector heeft er een enorm zwaar jaar op zitten, dat is het minste dat je kan zeggen. Door de coronapandemie kampten veel woonzorgcentra met een oversterfte en schoot het personeel handen tekort om patiënten van de nodige zorg te kunnen voorzien. Maar COVID-19 is slechts één van de sluipmoordenaars in een woonzorgcentrum. Nog te vaak komen bewoners om het leven door een noodlottige val of een ziekte die te laat werd gedetecteerd. Hoe hard het medisch en zorgpersoneel ook hun best doet, ze kunnen niet iedereen helpen. Watcherr wil hen daarbij een handje helpen. We spraken over deze nieuwe technologie met André Buysse van Tequinity NV, het Oost-Vlaamse bedrijf dat het apparaat ontwikkelde.

In geval van nood

“Nu sterven veel patiënten omdat ze niet tijdig iemand kunnen verwittigen. Wie niet expliciet om hulp vraagt, kan die niet altijd krijgen”, schetst Buysse het probleem voor ons. Watcherr integreert verschillende technologieën om de communicatie tussen bewoners en personeel te verbeteren bij noodgevallen. Als de patiënt dringend hulp nodig heeft, kan hij/zij op de drukknop duwen centraal op het device. Via een smartphone-applicatie krijgt het personeel dan een verwittiging en de locatie van de patiënt. Zo kan het personeel de juiste zorg op het juiste moment verlenen.

Maar Watcherr kan meer dan aan de alarmbel trekken. Onder het motto ‘Voorkomen is beter dan genezen’ kan het device ook medische metingen uitvoeren. Buysse omschrijft Watcherr dan ook als een onderdeel van een ‘multisensorplatform’. Watcherr is in staat om onder meer afwijkingen in het hartritme te ontdekken en eet- en slaappatronen te analyseren. Gezondheidsrisico’s die veel meer onder de radar blijven. Zo krijgt medisch personeel een totaalbeeld van de fysieke gezondheid van elke bewoner.

Watcherr vs Apple Watch

Veel van die gezondheidsfuncties zien we vandaag ook wel terugkomen in smartwatches. Kan Watcherr dan vervangen worden door een Apple Watch of een Galaxy Watch? Volgens Buysse is het niet zo eenvoudig. “Om gezondheidstechnologie te kunnen gebruiken in de medische sector moet de technologie eerst een validatieproces doorlopen. Ook Watcherr zit nog in dit validatieproces omdat het een volledig nieuwe oplossing is in de markt.

Gadgets zoals Apple Watch hebben die medische validatie niet. Buysse verwoordt het als volgt: “Smartwatches hebben te veel manieren om met onze gezondheid te interageren en bovendien zijn de gegevens onvoldoende beveiligd. Dat brengt de betrouwbaarheid van de metingen in het gedrang.”

Meer eenheid

Watcherr onderscheidt zich ook van smartwatches omdat het device in samenwerking met mensen uit de sector werd ontworpen. De stichter van Tequinity, heeft zelf een achtergrond in de zorg. Het bedrijf was zo dus zeer goed op de hoogte van de noden van de sector. “Er bestaat veel verdeeldheid binnen medische oplossingen omdat elke leverancier zijn eigen platform wil ontwikkelen. Wij willen ons platform openstellen om juist meer eenheid in de interface van oplossingen te bekomen. Technologie moet de zorg efficiënter maken”, besluit Buysse.

