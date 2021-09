Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Hoofdtelefoons en oortjes zijn haast niet meer weg te denken uit de manier waarop we audio consumeren, of het nu muziek, podcasts of het geluid van films en series zijn. Het gedwongen thuiszitten zorgde er ook voor dat steeds meer mensen gebruik gingen maken van earbuds en hoofdtelefoons om online vergaderingen bij te wonen, of om gewoon naar muziek te luisteren tijdens hun werk, net zoals bij ons op de redactie het geval is.

Ze bieden je steeds een geweldig stereo-geluid en dankzij hun nabijheid in je oren waan je je vaak in jouw muziek. Daar komen dan nog eens alle fabrikanten van hoofdtelefoons en oortjes bij die graag de allerlaatste audio-features in hun toestellen verwerken. AirPods Pro, de volledig draadloze earbuds van Apple, komen bijvoorbeeld met een uitstekende actieve onderdrukking van jouw omgevingsgeluid en Spatial Audio, waarbij het lijkt alsof het geluid van alle kanten komt en je meer immersie krijgt in jouw muziek, series of films. De industrie richt zijn pijlen al een tijdje op onze oren, maar is dat wel de bedoeling? Is het wel veilig om een hele dag door met je hoofdtelefoon op of in jouw oren door te brengen? Valt dat allemaal nog wel mee, en zijn earbuds beter? Of maak je beter gebruik van speakers om het geluid eerst door de ruimte te sturen? Wij proberen je een antwoord te geven en mogelijk je oren ietwat te beschermen.

Ook tijdens het werk gebruiken we steeds vaker hoofdtelefoons, wat nefaste gevolgen kan hebben.

Gezond verstand

Is het goed om een hele dag met een hoofdtelefoon te werken? Het directe antwoord op deze vraag is echter makkelijk en luidt als volgt: eigenlijk niet. Laat ons alvast een onderscheid maken tussen hoofdtelefoons en earbuds. Hoofdtelefoons zullen alvast doorgaans minder belastend zijn voor je oren, maar ze kunnen niet ontsnappen aan het feit dat de audiobron zich heel dicht bij jouw oren bevindt. Je kan natuurlijk al raden waarom dat geen goed idee is. Het geluid moet minder afstand afleggen en komt sterker tot je trommelvliezen, met dus sneller gehoorschade tot gevolg. Ongeacht het type hoofdtelefoon dat je aanschaft, of hun kwaliteit en prijsklasse, je zal hier nooit aan kunnen ontsnappen.

Earbuds werken op eenzelfde manier, maar helaas nog iets ‘agressiever’. Ze zitten vaak letterlijk in onze oren, waardoor ze hun geluid rechtstreeks naar onze trommelvliezen blazen. Als je je muziek luider zet, dan voel je dat al heel snel, en kom je sneller tot klachten. Oortjes zijn daarmee nog minder aan te raden voor het gebruik over langere periodes.

We kunnen ook een breder en subjectiever antwoord geven op de bovenstaande vraag: het hangt van persoon tot persoon af. Iedereen luistert naar zijn of haar muziek tegen andere geluidsniveaus, maar het zijn deze volumes die de grote boosdoener zijn. Als je van jezelf weet dat je jouw volumes beperkt houdt met hoofdtelefoons of earbuds, dan is er geen probleem. In het andere geval loont het om hier toch even bij stil te staan en je volumes te verlagen, of een alternatief te zoeken.

Speakers zijn veel beter voor je oren op langere termijn, en dus het overwegen waard.

Hoofdtelefoons versus speakers

Zijn speakers op je bureau dan een betere oplossing? Eigenlijk wel. Bij speakers vergroot je de afstand tussen jouw oren en de oorsprong van het geluid. Dat lijkt banaal, maar is wel cruciaal voor jouw oren. Daardoor komt het zachter en minder belastend voor je trommelvliezen aan. Het geluid wordt van jouw muren en plafond weerkaatst, waardoor het al wat kracht verliest, tenzij je natuurlijk ook die speakers helemaal opendraait. Ook hier komt het dus neer op gezond verstand.

Aan speakers hangen natuurlijk wel enkele nadelen verbonden die mensen snel kunnen afschrikken. Je moet om te beginnen vaak nog een set speakers aanschaffen die niet altijd even goedkoop zijn, zeker als je graag van hoogkwalitatieve audio geniet. Daar komt dan nog eens bij dat ze niet zo mobiel of bruikbaar zijn als bijvoorbeeld een hoofdtelefoon waar je nog eens mee kan bellen en doorheen heel je huis lopen.

Al deze nadelen ten spijt draait het nog steeds om jouw lichaam en comfort. Speakers vormen het beste alternatief voor hoofdtelefoons en earbuds. Ze nemen misschien wat immersie weg, want er is natuurlijk niets zo leuk als af en toe eens goed tekeergaan met jouw muziek op een hoger volume recht in jouw oren. Is dit echter allemaal tinnitus waard? Niet echt.

Gehoorschade is zodra ze zich voordoet al snel permanent. Draag dus zorg voor je trommelvliezen.

Veiligheid eerst

Zoals we toonden, is het dus het allerbelangrijkste om te letten op het volume waarop je naar muziek luistert. Dat is voornamelijk op de hoofdtelefoons en earbuds van toepassing, maar ook bij speakers. Te luid is te luid. Als je voor je werk toch een hele dag moet vergaderen met een hoofdtelefoon op, dan is het cruciaal om je oren de rest van de dag wat rust te gunnen.

We willen je hiermee natuurlijk niet afschrikken en zeggen dat het gebruik van een hoofdtelefoon of earbuds hoe dan ook schadelijk is. Zoals we aanhaalden, kunnen ook speakers schade toebrengen als je ze niet deftig gebruikt. Als je een leuke hoofdtelefoon wil kopen met alle snufjes zoals Dolby Atmos of geluidsonderdrukking, dan houden we je zeker niet tegen. Je mag ook nog steeds eens een film kijken met je hoofdtelefoon of al dan niet volledig draadloze earbuds. Als je tijdens het gamen al het geluid nauwkeurig moet horen, dan kan je niet buiten een hoofdtelefoon. Er is echter voor alles een tijd en een plaats, en daar moet je je steeds bewust van zijn. Je hebt slechts één paar trommelvliezen die nog even mee moeten. Zodra er schade optreedt, is deze permanent. Vroeg begonnen is oud gewonnen, dus probeer die afstand tussen de bron en jouw oren te vergroten.