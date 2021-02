Sociale media is haast niet meer uit onze levens weg te denken. Het is de nieuwste vorm van communicatie geworden, en voor sommige mensen ook de enige.



We hebben allemaal onze eigen redenen om ons met sociale media bezig te houden. Of we er nu foto’s van onze katten op delen, berichten mee sturen naar onze familie en vrienden, promotie op maken voor onze bedrijven en organisaties of op de hoogte willen blijven van al het nieuws dat zich over de wereld verspreidt, we kunnen haast niet meer zonder. Tegenover het gretige gebruik van sociale media staat wel het iets minder tastbare concept van cyberveiligheid, waar veel minder mensen mee bezig zijn, tot het echter te laat is. Hackers maken gebruik van allerlei technieken en slinkse listen om toegang te krijgen tot je sociale media en alle data die daarop te vinden is. Dat kan allerlei desastreuze gevolgen hebben voor jou en je omgeving, je bedrijf en je PC of laptop, maar ook voor je portefeuille.

De eenvoudigste oplossing om je veiligheid online te garanderen is natuurlijk om al je accounts bij sociale media-platformen te verwijderen. Dat is natuurlijk wat drastisch en ook een beetje onterecht, want deze platformen hebben ook hun voordelen. Wij tonen je hier op welke verschillende manieren dat sociale media platformen een afbreuk kunnen doen aan je online veiligheid, samen met enkele nuttige tips om dit te voorkomen.

Verbonden blijven is leuk, maar er hangt een prijs aan.

Onbetrouwbare platformen

Sociale media hebben we in alle vormen en kleuren. Facebook, Twitter, Snapchat en Instagram behoren allemaal tot deze noemer, maar als het op functionaliteiten aankomt, zit er steeds een wezenlijk verschil in. Dat zorgt er ook voor dat de doelpublieken van deze platformen uit elkaar liggen en ze elk een andere strategie hebben om mensen te benaderen. Helaas zijn er af en toe sociale media met een iets minder transparante manier van communiceren en het verwerken van data. Voor veel van deze platformen is elke klik die je maakt belangrijk. Je bent vaak geneigd om op zoek te gaan naar informatie die voor jou interessant of relevant is, en deze informatie slaan ze vervolgens op om te verwerken en/of door te verkopen. Deze data vormt dan de basis voor een reeks advertenties die speciaal voor jou op maat gemaakt zijn, en op zijn beurt voor meer inkomsten zorgen voor de bedrijven achter de sociale platformen.

Hier kan het al foutlopen. Zo is Facebook in 2018 in opspraak gekomen nadat de data van miljoenen gebruikers ongevraagd terecht was gekomen bij Cambridge Analytica, een Brits-Amerikaans bedrijf dat data-analyses uitvoerde voor het verspreiden van advertenties van politieke kandidaten. Al blijkt de rol van Facebook in het verhaal onduidelijk en is het niet geweten in welke mate het sociale platform de doorstroming van data faciliteerde, toch kan het worden gezien als een teken dat de veiligheid van onze persoonlijke data niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is.

Wat kan je allemaal doen om je veiligheid van je gegevens te verzekeren? Om te beginnen kan je al eens een kijkje nemen naar de kleine lettertjes waar je van verwacht wordt ze te lezen bij het opstarten van een account. Dat kan een heuse karwei zijn, maar daar kan je steeds terugvinden welke informatie ze van jou bewaren en al dan niet verspreiden met verschillende derde partijen. Daarnaast kan je best gewoon je ogen open houden en je gevoel volgen. Van zodra je een platform niet (meer) vertrouwt, dan zeg je daar best alles gewoon op. De hoofdvraag is en blijft natuurlijk in welke mate je als gebruiker het gebruik of misbruik van je gegevens toelaat.

Het lijkt ver van je bed, tot je zelf of met je bedrijf in de problemen zit.

Gevoelige data

De dingen die je online gooit, kunnen een bron van informatie zijn voor je familie, vrienden of klanten. Elk stukje informatie dat je over jezelf vrijgeeft, zoals je verblijfplaats, de naam van je partner of een foto van je auto, kan voor sommige hackers cruciaal zijn om aan identiteitsdiefstal te doen, of om hun aanvallen aan te passen aan jouw positie binnen een organisatie.

Een voorbeeld van dit laatste soort aanvallen heeft zich recent nog voorgedaan bij AstraZeneca, een ontwikkelaar van een vaccin tegen het coronavirus. Werknemers kregen mails toegestuurd waarin hackers zich voordeden als recruiters. Vervolgens probeerden ze de inloggegevens van werknemers te ontfutselen om toegang te krijgen tot het netwerk.

Niemand is veilig voor malafide praktijken

Een tip die we hier kunnen meegeven, is om je heel bewust te zijn van de informatie die je online hebt staan. Zet niet zomaar je adres of telefoonnummer op Facebook of in een post op Twitter, want deze informatie kan voor best veel mensen toegankelijk zijn. Neem daarom ook zeker een kijkje bij de privacy-instellingen op je Facebook-account. Daar kan je bepalen wie welke posts en foto’s te zien krijgt, alsook informatie over jouw woonplaats en telefoonnummer, indien je deze natuurlijk aan je profiel hebt toegevoegd. Dat kan je alvast helpen om ongewenste blikken uit jouw account en persoonlijke leven te houden.

Let ook goed op bij het opstellen van je wachtwoord, en in sommige gevallen de veiligheidsvraag die eraan verbonden is. Een wachtwoord dat te kort of eenvoudig is, zoals ‘12345’ of gewoonweg ‘wachtwoord’, is makkelijk te hacken. Veiligheidsvragen, zoals wat de naam is van je huisdier, kunnen soms ook worden omzeild met informatie op je account, zeker als je op Instagram loopt te pronken met foto’s van je nieuwe puppy. Zorg daarom om te beginnen dat je een sterk wachtwoord gebruikt. Er zijn ook wachtwoordmanagers, programma’s die voor jou willekeurige wachtwoorden genereren en toepassen op bepaalde websites, op de markt die dit voor jou alvast kunnen oplossen. Let er ook op dat je jouw wachtwoorden regelmatig aanpast. Hiermee ben je ook hackers die reeds toegang hebben te slim af. Sluit daarom ook oude accounts af die je niet meer gebruikt. Hoe langer ze open staan zonder dat het wachtwoord wordt aangepast, hoe meer kans hackers maken om er ooit toegang tot te krijgen en je gegevens te misbruiken.

Klik niet zomaar op alles dat je doorgestuurd krijgt

Stoute software

Aangezien een van de hoofddoelen van sociale media bestaat uit het verspreiden van informatie, is het ook een aantrekkelijke manier om malware te verspreiden. Malware, een samentrekking van ‘malicious software’, is een verzamelnaam voor elk beetje software dat gemaakt is om de werking van je computer om zeep te helpen. Het kan worden gebruikt door hackers om toegang krijgen tot besmette netwerken waarna ze gevoelige informatie kunnen downloaden. Bij de verspreiding van malware denken we al gauw aan de eindeloze stroom spam-e-mails met gevaarlijk uitziende URLs, wat zeker nog een grote bron van deze verspreiding is. Helaas wordt er echter steeds meer en meer van dit soort software verstuurd via applicaties zoals Twitter, WhatsApp, Instagram en Facebook. Zelfs op plaatsen zoals Tinder is dit een occasionele plaag. Valse accounts of bots sturen berichten rond naar nietsvermoedende gebruikers met een URL die naar een onschuldige link verwijst, maar eigenlijk naar malware leidt. Ondanks de verwoede pogingen van de Google Play Store en Apple App Store slagen malware-apps er geregeld in om zich in de app-catalogi te werken. Gebruikers die niet goed opletten bij het downloaden van nieuwe, populaire applicaties kunnen daarom al snel de dupe zijn.

Zorg er daarom voor dat je steeds goed oplet. Bij het downloaden van applicaties moet je dus steeds zien of het van een betrouwbare bron komt. Hetzelfde geldt ook voor berichten van onbekende profielen, zeker als er onbekende URL’s instaan.

Zoals je kan zien, hangen er dus steeds risico’s aan het gebruik van sociale media vast. Gelukkig zijn er voldoende manieren om ervoor te zorgen dat je de risico’s aanzienlijk kan verminderen. Probeer hier dan ook een beetje op de balans te letten door niet overvloedig informatie online te gooien, zodat je ongestoord selfies op Instagram kan blijven plaatsen met alle controle over jouw data.