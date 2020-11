Smartphones komen in alle vormen en maten, en vooral ook in verschillende prijsklassen. Laat je niet blind maken door dat prijskaartje, want prijs is niet altijd een alleszeggende indicator.

Het aanbod aan smartphones is vandaag de dag zo groot, dat je het overzicht wel eens kwijtgeraakt. Dat maakt de keuze wanneer je een nieuw toestel moet kopen er niet altijd makkelijker op. Er zijn verschillende factoren die de doorslag kunnen geven. Sommige willen een smartphone die vlot in de hand en broekzak ligt, andere hechten dan weer belang aan camera’s, en andere zullen de technische prestaties van alle toestellen vergelijken.

Maar er is één factor waar wellicht iedereen rekening mee houdt: de prijs. Uit verschillende wetenschappelijke studies bij consumenten bleek dat prijs even cruciale informatie geeft als de gepercipieerde kwaliteit, de beschikbare functies en het merk van een toestel. Dat geldt zeker voor de minder technisch onderlegde consument, voor wie al die specificaties niet veelzeggende cijfers en letters zijn. Op zich niet meer dan logisch dat je rekening houdt met de kostprijs van een toestel, want een smartphone neemt toch altijd een hap uit je budget.

Verschillende prijsklassen

We navigeren je eerst door de verschillende prijsklassen die bestaan binnen de smartphonemarkt. Traditioneel wordt die opgedeeld in drie prijsklassen: budgetsmartphones, mid-range smartphones en vlaggenschipsmartphones.

Budgetsmartphones begeven zich in de laagste prijsklasse. Hieronder worden alle smartphonemodellen onderverdeeld die om en bij de 200 euro, maximaal 300 euro kosten. Deze smartphones vinden het niet erg om zich wat meer op de achtergrond te begeven. Ze hebben meestal een heel eenvoudig design, en worden nooit met dezelfde toeters en bellen aangekondigd als de premiumsmartphones. Ook qua rekenkracht en algemene prestaties zullen ze niet in de buurt komen van hun duurdere neven. Maar vergis je niet, er is wel degelijk een ruim aanbod te vinden binnen dit segment. Op Apple na proberen alle gerenommeerde smartphonefabrikanten hier ook hun graantje mee te pikken. En ondanks hun gebreken zal je hierbinnen ook meer dan degelijke toestellen vinden. Iemand die aan zijn/haar eerste smartphone toe is of geen nood heeft aan complexe functionaliteiten, zal met een budgetsmartphone toekomen. Enkele modellen die hierbinnen te overwegen zijn, zijn Oppo A5 2020, Motorola Moto G7 Power, Samsung Galaxy A40, Nokia 5.3 en veel meer.

Dat een degelijke smartphone niet duur hoeft te zijn, bewijst de OPPO A5 2020.

Mid-range smartphones zijn de volgende stap op de ladder. Zij hebben als waarde-aanbod dat ze features van premium smartphones aanbieden voor een veel betaalbaardere prijs. Onder middenklassers mag je de smartphonemodellen rekenen die een 400 à 800 euro kosten. Je zou kunnen zeggen dat Apple dit segment in 2016 op de kaart zette met de lancering van de iPhone SE, die het beste van de iPhone aanbood aan een prijs die de gemiddelde consument zich wél kan veroorloven. Maar er zijn zo veel stevige kleppers te vinden binnen het mid-range segment. Één van de meest baanbrekende lanceringen voor dit jaar is ongetwijfeld de OnePlus Nord. Met die smartphone mag OnePlus zich zonder schaamte opnieuw een vlaggenschipkiller noemen, want die brengt topspecificaties naar een toestel dat slechts 399 euro kost. Andere goede opties hier zijn de Xiaomi Mi Note 10, Samsung Galaxy A51, Google Pixel 4 en de Motorola Edge.

De OnePlus Nord kan wedijveren met de beste smartphones op de markt.

Bovenaan de ladder staan de zogenaamde ‘vlaggenschepen’. Deze moeten echt de crème de la crème van de smartphonemarkt zijn. Elk jaar worden deze met veel show aangekondigd, en ze bevatten de meest indrukwekkende camera’s en specificaties. Het is vooral binnenin dit segment dat de prijzen stilaan de pan aan het uitrijzen zijn. Dat is vooral te wijten aan de introductie van 5G-smartphones, die je overal supersnel en stabiel internetverbinding garanderen (waar 5G ondersteunt wordt tenminste). De meeste smartphones met een kostprijs van meer dan 800 euro willen zich een premium smartphone laten noemen, maar verschiet al lang niet meer van smartphones die meer dan 1000 euro kosten. Enkele premiumsmartphones wiens introductie we dit jaar al mochten meemaken zijn de Samsung Galaxy S20 (Ultra), Note 20 en Z Flip, Xiaomi Mi 10 (Pro), OnePlus 8 (Pro), Huawei P40 (Pro), Sony Xperia II, en ook de iPhone 11 (Pro) en de nieuwe iPhone 12-reeks mogen we hieronder rekenen.

Een smartphone die het premium-label meer uitstraalt dan de Samsung Galaxy S20 ga je haast niet vinden.

Prijs zegt veel, maar niet alles

Op de vraag hoeveel je nu precies aan een smartphone moet besteden, daar bestaat geen vast antwoord op, want dat is voor elke consument anders. We willen je adviseren om goed naar je portemonnee te luisteren, maar nog meer ook naar je buikgevoel. Een smartphone is iets dat je (normaal gezien) koopt voor de lange termijn. En dan is het belangrijk dat je in eerste plaats een toestel kiest dat perfect aansluit bij je noden.

We willen je ter afsluiting wel twee vuistregels meegeven. Ten eerste: een duurder toestel is niet altijd een beter toestel. Gebruik je een smartphone voornamelijk om te bellen en berichten te sturen, en misschien nog een paar extra applicaties te installeren, dan heeft het natuurlijk maar weinig zin om een toestel van rond de 1000 euro te kopen. Je hebt niets aan hoogtechnologische functies als je ze toch niet gaat gebruiken. Maar het principe werkt ook omgekeerd: laat de prijs van een toestel niet tussen jou en je droomsmartphone komen. Vind jij het wel belangrijk dat een smartphone de beste prestaties kan voorleggen of de beste camera’s heeft, dan moet je bereid zijn daarvoor een meerprijs te willen betalen. Een smartphone die al aan je wensen voldoet is het geld waard, toch?