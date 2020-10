Koop je een laptop, dan koop je ook een besturingssysteem en in dit geval is dat Windows of MacOS. Wij zetten de twee tegenover elkaar om de voor- en nadelen te bekijken.



[Bram]: Hey Thibault, heb je even tijd om samen te zitten voor ons artikel in Clickx? Ik zie dat je je MacBook al in de hand hebt, dus dat is al een goed begin. Mijn Windows-laptop is ook volledig opgeladen en klaar om te beginnen.

[Thibault] Ik ben er zeker klaar voor! En mijn MacBook ook, want dat is een waar productiviteitsmonster. Weet je wat zijn geheime kracht is? MacOS!

[Bram]: Jammer dat dat geheime wapen in zo’n duur doosje zit. Ik ben er zeker van dat mijn Windows-laptop snellere onderdelen heeft én minder heeft gekost.

[Thibault] Het kost inderdaad wel wat, maar ik durf te wedden dat ik een pak minder kopzorgen ervaar met macOS dan jij met Windows. Om het in de woorden van Apple te zeggen: it just works. Het besturingssysteem is enorm stabiel, krijgt regelmatig updates en – misschien nog het allerbelangrijkste – de software is heel efficiënt en werkt hand in hand samen met de hardware van Apple. Dat zorgt ervoor dat je jarenlang het meeste uit je hardware kan halen, in tegenstelling tot Windows-toestellen waarbij je door de jaren heen opmerkt dat je systeem steeds trager wordt. Ondertussen ken ik genoeg mensen die hun MacBook van meer dan 7 jaar oud nog steeds gebruiken als dagelijkse machine voor de dagdagelijkse taakjes: tekstverwerking, mails checken, films streamen, etc.

Windows is niet het meest veilige besturingssysteem.

[Bram]: De kopzorgen met Windows 10 kan ik helaas niet ontkennen. Bijna dagelijks is er wel ergens een kleine update of bugfix die geïnstalleerd moet worden en dan bestaat de kans dat die update het probleem oplost, maar tegelijk een nieuw probleem creëert. Het voordeel is wel dat er waarschijnlijk ergens anders een Windows-gebruiker met hetzelfde probleem zit en al een oplossing heeft gevonden daarvoor. En Windows-pc’s mogen dan wel sneller te traag worden om Windows 10 goed te draaien, je kan ze wel makkelijk zelf upgraden zonder dat je daarvoor een volledig nieuwe pc moet kopen. Windows heeft dus de neiging om meer problemen te hebben dan Mac, maar er zijn vaak ook meer oplossingen voor die problemen.

[Thibault] Voor Windows is er inderdaad veel documentatie te vinden, maar bij macOS heb je zo’n documentatie simpelweg niet nodig. De software is ontworpen rondom de gebruiker, je voelt de visie van Apple hier heel duidelijk: ze nemen iets heel abstract (een computer) en maken dat zodanig simpel dat niemand geïntimideerd wordt om ermee aan de slag te gaan. De software is heel intuïtief waardoor gebruikers het besturingssysteem snel onder de knie krijgen. En niet alleen macOS, maar ook de vele handige applicaties die je gratis krijgt. Dan gaat het bijvoorbeeld om Apple Mail, Calendar, Pages en zelfs geavanceerde software zoals Garageband en iMovie. Die software is werkelijk van de hoogste kwaliteit, en weegt niet op tegen de ‘verwaarloosde’ alternatieven die je vindt bij Windows.

Apple is erg gebruiksvriendelijk en alle producten werken enorm goed samen.

[Bram]: De gebruiksvriendelijkheid en eenvoud die MacOS je geeft, maakt Windows dan weer goed met meer keuzemogelijkheid en software die je kan gebruiken. MacBooks blijven qua design erg braaf. Dingen zoals een touchscreen of 2-in-1 ontwerp hebben we bijvoorbeeld nog niet gezien bij Apple en de beslissing om alleen USB-C in hun ontwerp te steken, vond niemand fijn. De hoeveelheid programma’s die je kan gebruiken op Windows is ook gewoon groter zodat je als gebruiker zelf kan kiezen wat je wil gebruiken zonder dat je in een bepaalde richting wordt geduwd. Bovendien zijn al die eigen opties van Apple pas echt nuttig als je andere producten uit het ecosysteem hebt.

Windows-laptops zijn er in allerlei vormen en maten, terwijl MacBooks het bij een traditioneel ontwerp houden.

Het aantal aansluitingen op MacBooks is flink afgenomen, terwijl er nog steeds Windows-laptops met het volledige aanbod zijn.

[Thibault] Dat niet alle software compatibel is met macOS, is inderdaad een pijnpunt voor Apple-gebruikers. Vooral gamers hebben niets te zoeken bij Apple, waardoor gamers al snel een tweede Windows pc (of een console) moeten voorzien om op te gamen. Dat compatibiliteit met software is een mes dat aan twee kanten snijdt, want sommige software (en dan vooral software voor creatives, zoals designers en videobewerkers) is enkel beschikbaar op macOS. Ik ben blij dat je het ecosysteem aanhaalt, want dat is voor mij een van de voornaamste redenen om voor macOS te kiezen. Wanneer je al een iPhone hebt, zal je elke dag versteld staan van de manier waarop macOS en iOS met elkaar samenwerken. Alles wordt naadloos gesynchroniseerd, zelfs wanneer iemand je opbelt op jouw iPhone kan je het gesprek beantwoorden via je Mac. Windows komt in de verste verte niet in de buurt van deze mate van verbondenheid.

Ook Windows probeert steeds meer samen te werken met smartphones, maar zal nooit het niveau van Apple halen.

[Bram]: MacOS krijgt zeker de voorkeur bij creatives door die goed geïntegreerde apps, maar op vlak van gaming zal het Windows nooit kunnen inhalen, zoals je zelf zegt. Een student die bijvoorbeeld graag gamet, kiest op die manier meteen voor een Windows-laptop, want gamen op een MacBook is zo goed als onmogelijk. Als je zelf een gaming-pc bouwt, moet je hier ook sowieso Windows installeren. Je zal trouwens verbaasd zijn over de compatibiliteit van Windows met smartphones want hieraan is de laatste jaren wel gewerkt. Je hebt inderdaad nog een aparte app nodig om je smartphone met je laptop te koppelen, maar die app is wel ontwikkeld door Microsoft zelf. Een eigen ecosysteem zoals dat van Apple is er dus niet, maar er worden wel stappen gezet om die functies zo goed mogelijk na te bootsen en voor iedereen beschikbaar te maken. Ik heb dan liever iets dat ongeveer werkt voor iedereen in plaats van iets dat perfect werkt voor een beperkte groep gebruikers. Over dingen die ongeveer werken gesproken, hoe gaat het met het toetsenbord van je MacBook tegenwoordig?

Windows 10 is en blijft het besturingssysteem bij voorkeur voor gamers.

[Thibault]: Ik moet nog steeds aan afspraak maken bij de Apple Store om mijn toetsenbord voor de vierde keer volledig te laten vervangen. Het is dan ook geen geheim dat zelfs Apple eens een sporadische blunder maakt, zoals met het beruchte Butterfly Keyboard. In zo’n geval is het jammer dat je niet zelf macOS kan installeren op eigen hardware, zodat je zelf alle componenten kan kiezen. Je bent afhankelijk van wat Apple je voorschotelt. Zoals ik eerder al zei heeft dat wel het voordeel dat alles heel stabiel draait, en bovendien ook veiliger.

Zo beschikken Macs bijvoorbeeld over een speciale T2 Security-chip die zorgen voor versleutelde opslag en veilig opstarten. Dat is dan ook een van de oogmerken bij Apple, namelijk van macOS een zo veilig mogelijk platform maken. Niet voor niets komt malware veel minder vaak voor bij Mac-gebruikers dan bij Windows-gebruikers.

Microsoft laat soms steken vallen bij software, terwijl Apple eerder steken laat vallen bij hardware.

[Bram]: Waar Apple soms problemen heeft met hardware, zit Windows dan weer met softwareproblemen. De uitgebreide keuze aan software in combinatie met het gebrek aan zo’n speciale Security-chip heeft bij menig gebruiker voor ongewenste virussen en malware gezorgd. Er zijn wel business laptops die daar ingebouwde oplossingen voor hebben, maar die worden dan door de fabrikanten van de laptop geïnstalleerd omdat zij ook weten dat Windows niet het meest veilige besturingssysteem is. Dat laatste zie je wel vaker bij Windows-laptops. Fabrikanten komen geregeld met eigen software-oplossingen om de gaten van Microsoft te dichten.

[Thibault]: Ik denk dat we duidelijk hebben aangetoond dat beide platformen hun sterke en minder sterke punten heeft. De creatieve duizendpoot die zweert bij de minimalistische interfaces van Apple zal ongetwijfeld het gelukkigst zijn met macOS terwijl een gamer, zakelijke gebruiker of all-rounder goed uit de voeten zal kunnen met Windows. Wat wel zeker is, is dat deze gezonde concurrentie ervoor zorgt dat beide platformen steeds de lat hoger leggen en daar worden wij als eindgebruiker enkel maar beter van.