Binnen de smartphonemarkt heeft AMOLED stilaan de scepter overgenomen van LCD als standaard voor displays, maar LCD is verre van afgeschreven.

LCD-displays waren ooit een baanbrekende technologie. Maar zoals het elke technologie vroeg of laat overkomt, worden er alternatieven ontwikkeld die het naar de achtergrond duwen. Smartphones bevatten tegenwoordig eerder een AMOLED-display, en ook televisies met een LCD-display zijn stilaan een zeldzaamheid aan het worden.

Toch zijn er nog steeds fabrikanten die de kaart van LCD blijven trekken. Houden zij vast aan een technologie die over haar hoogtepunt heen is, of is het een voorbarige conclusie om LCD al als ‘verouderd’ te beschouwen? We wegen de voor- en nadelen af van LCD tegenover AMOLED.

Wat is LCD?

Eerst moet je natuurlijk goed begrijpen wat LCD is. Laten we beginnen met de uit te leggen: LCD staat voor ‘liquid crystal display’. Een LCD-display is opgebouwd uit LCD-cellen. Een LCD-cel bestaat dan meestal weer uit twee glasplaatjes die met elektroden geladen zijn. Tussen de twee glasplaatjes zit een dun laagje vloeibaar kristal, vandaar de naam. Voor en achter de glasplaatjes zitten nog een polarisatiefilter en een kleurfilter. Er zijn verschillende soorten LCD’s. Onderscheid kan gemaakt worden tussen reflectieve en transmissieve displays. Smartphones bevatten echter meestal een combinatie van beide, namelijk ‘transflectieve’ displays.

Het beeld wordt op de volgende manier gevormd: het licht komt vanuit een backlight led-lichtbron, en passeert door de filters. Hoe hoger het voltage op het vloeibare kristal, hoe actiever de kristalmoleculen het licht zullen polariseren. Het licht uit de drie kleurfilters wordt in een prisma samengevoegd, en vormt het beeld dat wij uiteindelijk te zien krijgen.

Wat is AMOLED?

Het alternatief voor LCD-displays zijn AMOLED-displays. AMOLED is de afkorting voor active-matrix organic light-emitting diode, en is een technologie die voorkomt uit OLED-displays. Net zoals OLED-schermen LCD-schermen aan het vervangen zijn op de televisiemarkt, zijn AMOLED-displays dat aan het doen met LCD-displays op de smartphonemarkt.

Hoe werkt deze technologie precies? Het display bestaat uit OLED-pixels die verwerkt zijn in een thin-film transistor (TFT). Tussen de TFT-laag met de pixels en de kathodelaag zit een dun laagje organisch materiaal dat oplicht wanneer er stroom doorgaat. De TFT’s voeren een controle uit om te bepalen hoe helder de pixels moeten oplichten. Één TFT regelt het starten en stoppen van het laden van een condensator, een andere zorgt ervoor dat er een constante stroomhoeveelheid door de pixels gaat. De belangrijkste troeven van AMOLED-displays zijn dat ze voor een constante helderheid en een goede videorate-voorstelling zorgen.

LCD houdt voet bij stuk

Hoewel AMOLED over het algemeen wordt aangehaald als de betere schermtechnologie, heeft LCD enkele belangrijke pluspunten die vaak vergeten worden. Het bekendste pluspunt van LCD-displays tegenover AMOLED-displays dat meteen wordt aangehaald, is de lagere prijs van LCD. Die lagere prijs is zeker een belangrijk punt als je op zoek bent naar een goedkope smartphone, maar LCD heeft nog enkele andere troeven tegenover AMOLED achter de hand.

AMOLED-displays zijn bijvoorbeeld erg gevoelig voor scherminbrandingen, waarbij het display permanent verkleuringen zal vertonen die vooral zichtbaar zijn bij witte en felgekleurde achtergronden. Dit is bovendien een probleem dat eigen is aan AMOLED-technologie waar LCD niet mee kampt. Wie jarenlang gebruik wil maken van zijn smartphone zonder kans op scherminbranding, is dus beter af met een LCD-display.

Een ander voordeel dat LCD heeft, is de helderheid. AMOLED mag dan goed zijn in zwarttinten, maar LCD is even goed (of zelfs beter) op vlak van helderheid. Het beeld op AMOLED-displays is vaak niet meer goed zichtbaar bij fel zonlicht omdat de maximale helderheid hier vaak lager ligt, terwijl LCD-display een hogere maximale helderheid kunnen aanbieden. De laatste jaren zijn AMOLED-displays bezig aan een inhaalbeweging op vlak van helderheid, maar ook anno 2020 draagt LCD nog steeds de helderheidskroon.

Wie zegt dat de lage prijs het grote pluspunt van LCD tegenover AMOLED is, heeft het bij het rechte eind, maar daar stopt het verhaal niet. LCD zal altijd enkele troeven achter de hand hebben tegenover AMOLED, waaronder de hogere helderheid. AMOLED mag dan voortdurend beter worden, maar de ontwikkeling van LCD-technologie staat ook niet stil. Er zullen dus altijd vlakken zijn waarop LCD beter scoort dan AMOLED.