De mogelijkheid om alles vast te leggen middels foto’s en films is een geweldige mogelijkheid om anderen mee te laten genieten. Zelfs in extreme situaties kun je filmen en fotograferen, dankzij actioncams. Maar waar moet je op letten als je er eentje gaat kopen?

Door het jaar heen zijn er meer dan genoeg situaties denkbaar waarop je ontzettend coole films kunt maken. Denk aan het mountainbiken door een herfstbos, het surfen over strakblauwe zeeën of het naar beneden zoeven vanaf een spectaculaire piste. Met een actioncam binnen handbereik heb je die mogelijkheid in huis: je kunt geweldige opnamen maken en hoeft niet bang te zijn dat je camera defect raakt. Maar waar moet je op letten wanneer je een actioncam gaat kopen?

Wat is een actioncam?

Het klinkt al spannend, een actioncam, maar wat is het nu precies? Je zou een actioncam het beste omschrijven als een kleine en vooral robuuste camera, waarmee je filmpjes kunt opnemen of waarmee je kunt fotograferen. De meeste kunnen allebei, maar de meeste actioncams richten zich vooral op het maken van filmpjes. Dankzij het kleine formaat lenen de actioncams zich vooral voor het gebruik in sportieve activiteiten: skieën, watersport, fietsen, bergbeklimmen… alles waar je maar aan durft te beginnen. Let het bij de aanschaf ook op hoe je ze kunt monteren en welke accessoires er beschikbaar zijn. Sommige merken bieden speciale opties voor bijvoorbeeld surfplanken of fietshelmen, waar je bij andere merken of modellen moet zoeken naar gekunstelde oplossingen.



De voor- en nadelen van een actioncam

Je moet wel weten dat die robuustheid en het kleine formaat superhandig is in veel situaties, maar dat die voordelen wel met een prijs komen. Een actioncam heeft zijn nadelen ten opzichte van andere opties. Zo is de beeldkwaliteit minder dan bijvoorbeeld het filmen met een spiegelreflexcamera. De scherptediepte is minder, je kunt niet van lens wisselen en meestal beschik je niet eens over een scherm. Het moet je dus niet gaan om de spectaculaire beeldkwaliteit. Je films en foto’s moeten vooral adembenemende avonturen laten zien. De voordelen zijn echter ook talloos: de camera’s zijn ontzettend klein en licht. Een flink aantal merken biedt een uitgebreid assortiment aan accessoires, zodat je ze in vrijwel iedere situatie kunt gebruiken. De meeste actioncams zijn waterdicht en schokbestendig… en door het ontbreken van talloze opties zijn ze heel eenvoudig in gebruik. Bovendien steek je ze makkelijk in je tas of jaszak, zodat je altijd een camera bij de hand kunt hebben.



Filmen

De meeste mensen zullen een actioncam kopen om mee te filmen. De vraag die je daarbij moet stellen is: in welke resolutie wil je filmen? Dat hangt natuurlijk af van het doel waarvoor je filmt. In de meeste gevallen zal Full HD volstaan. Het levert scherpe video’s op en neemt bovendien niet te veel geheugenruimte in beslag. Wil je topkwaliteit films maken of achteraf uitsnedes kunnen maken? Dan kan opnemen in UHD 4K of 4K een betere optie zijn. Leuk detail is het extra rekenvermogen: het kunnen opnemen in 4K zorgt er indirect ook voor dat je in full HD kwaliteit kunt opnemen in slowmotion. Let ook op het aantal frames per seconde dat je kunt opnemen. Hoe meer frames per seconde, des te vloeiender het beeld zal worden. Als je filmt met een hoge fps, dan kun je in de montage het beeld vertragen en het moment in slowmotion laten zien. Let ook op de functie beeldstabilisatie: dat is in veel situaties een erg gewenste optie! De stabilisatie vangt ongewenste trillingen en bewegingen op en corrigeert dat softwarematig. Hierdoor is het uiteindelijke beeld natuurlijker en veel prettiger om naar te kijken. Als je een action cam koopt zonder beeldstabilisatie, dan zou je er later een aparte stabilizer bij kunnen kopen. Een goede stabilizer laat zelfs een heftige mountainbiketocht vloeiend ogen.



Accessoires

Een flink aantal accessoires is merkspecifiek. Denk bijvoorbeeld aan een behuizing om dieper te kunnen duiken (of, wanneer je actioncam slechts spatwaterdicht is, te kunnen duiken). Andere accessoires kunnen wat generieker zijn, zoals een steun om een actioncam op een fietshelm of stuur te bevestigen. Let daarbij op de aansluitmogelijkheden van je actioncam. De een heeft een standaard statiefschroef, de ander leunt volledig op accessoires van eigen makelij. Denk goed na over je activiteiten en welke accessoires je daar voor nodig hebt. Het zou zuur zijn wanneer je een actioncam koopt, die daarna in de kast verdwijnt omdat je simpelweg niet de juiste bevestiging kunt kopen.



Connectiviteit

Enigszins in het verlengde hiervan ligt de connectiviteit. Vaak kun je een actioncam via bluetooth (al dan niet met NFC) of wifi verbinden met je smartphone, zodat je live kunt zien wat er gefilmd wordt of waarmee je de filmpjes kunt kopiëren naar je smartphone. Zo kun je ze snel delen zonder veel handelingen te doen. Ook kun je deze verbinding gebruiken om je actioncam in te stellen en te bedienen. Soms is het ook mogelijk om een microfoon te koppelen aan je actioncam. Dat kan praktisch zijn wanneer je heldere spraakopnamen wil combineren met je film – let hierop bij de aanschaf als dit een mogelijke wens kan zijn!

Enkele keuzes

GoPro HERO 8 black

De GoPro Hero 8 Black is wel dé actioncam bij uitstek. Het is ook één van de duurdere actioncams in zijn segment, dat zeggen we er eerlijk bij. Voor dit bedrag kun je ook wel heel mooie beelden vastleggen. Hij heeft tal van opnamefuncties, is robuust en waterdicht zonder extra behuizing. Hij is vooral populair dankzij de uitmuntende beeldstabilisatie, die de wildste ritjes soepel vastlegt. Deze versie heeft een nieuwe intelligente fotomodus gekregen, waarmee je automatisch de mooiste foto’s krijgt.

Prijs: 429 euro

Eigenschappen: Geweldige beeldstabilisator, veel instelmogelijkheden, uitgebreid assortiment accessoires, waterdicht, 4K-films, 12MP foto’s

DJI Osmo Action

Het merk DJI ken je wellicht van de geweldige drones die het merk maakt. Dit is een camera die je onder zo’n drone kunt hangen, maar hij is wel specifiek gemaakt als actioncam. Het is ook één van de weinige camera’s die beschikt over maar liefst 2 lcd-schermen, zodat je direct kunt zien wat je filmt tijdens het skiën, surfen, fietsen, hardlopen, autorijden of sporten. Waar de actie ook is; maak professionele video’s met hoge resolutie. In slow-motion, als je wil!

Prijs: 270 euro

Eigenschappen: Filmt in 4K met 60FPS, 12Mp foto’s, beeldstabilisator aan boord, waterdicht, 2 LCD-schermen, externe microfoonaansluiting.

Insta360 Go

De Insta360 GO actioncam is ontzettend klein en neem je dan ook overal mee naar toe. Hij beschikt over een beeldstabilisatie voor het maken van stabiele beelden in 5K resolutie. Als je goed kijkt zie je geen knopjes op de camera: je schakelt tussen de opnamemogelijkheden door simpelweg op de camera te tikken. De bijbehorende app optimaliseert automatisch je beelden zodat je zonder moeite prachtige video’s maakt. Hij is niet bestendig om mee te duiken en heeft een IPX4 rating, daardoor is hij wel op en rond het water te gebruiken.

Prijs: 229 euro

Eigenschappen: UHD beeldkwaliteit, ingebouwde beeldstabilisator, niet waterdicht, 360 graden films, veel gebruiksgemak, beperkte bedieningsmogelijkheden

Ricoh WG-M2 actioncam

Ricoh is het bedrijf achter Pentax, de welbekende camerafabrikant. Deze actioncam is voorzien van een unieke groothoeklens, die maar liefst 204 graden in beeld kan brengen. Dat is bizar veel! Je kunt met deze stoer uitziende actiocam films opnemen in haarscherpe 4K/UHD-video’s met 30 beelden per seconde, maar ook in 1080p met 60fps en 720p met 120fps. De WG-M2 is schokbestendig tegen vallen van een hoogte tot twee meter, de behuizing is waterdicht tot een diepte van 20 meter gedurende twee uur en kan gebruikt worden bij een temperatuur van tien graden onder nul.

Prijs: 179 euro

Eigenschappen: 4K filmcapaciteit, extreem weerbestendig, stootvast en waterdicht, 8MP foto’s, beeldstabilisator, LCD-scherm voor instellingen, extreme groothoeklens