Je dacht dat het nooit zou gebeuren. Jarenlang was je verknocht aan zijn prachtige lijnen, zijn gebruiksgenot – euh gemak, en wist hij op zijn beurt je steeds te troosten wanneer je een dipje had. Nu is je oog echter op een ander doelwit gevallen, en vraag je je af wat je met die gevoelens moet doen.

IPhone-gebruikers die overschakelen naar een Android-toestel (insert rilling) zullen vast wel weten waarover we het hebben; je zo verafgode iPhone inwisselen voor een “minderwaardig” toestel gaat niet zonder de nodige gewetenswroeging. Veel van je vertrouwde applicaties moet je ook inruilen voor een Android-alternatief. Hieronder lijsten we de beste alternatieven voor je op.

Siri -> Google Assistant

Toegegeven, het is niet altijd makkelijk op te boksen tegen de klantgerichte Siri, de digitale Apple-assistent die je kan activeren met het geluid van je stem. Toch is Siri niet altijd even ‘scherp’ en moet ze je vaak het antwoord op zichtbaar duidelijke vragen toch nog al te vaak schuldig blijven. Google Assistant is naast Siri ook een degelijke spraakassistent die zonder moeite richtingaanwijzingen volgt en je reservaties vastlegt. Google Assistant activeer je meestal door de home-knop van je telefoon ingedrukt te houden.

Google Assistant is minstens even behulpzaam als Siri.

FaceTime -> WhatsApp

FaceTime wordt enorm vaak gebruikt tussen iPhone-gebruikers die elkaar willen contacteren via audio- of videogesprekken. Helaas moeten beide gebruikers hiervoor een iPhone hebben, dus wanneer dit niet het geval is, moet je een alternatief zoeken. WhatsApp wordt door steeds meer mensen gebruikt en beschikt ook over een soortgelijke functionaliteit. Door in WhatsApp een chat aan te klikken, kan je namelijk rechtsboven de knoppen vinden voor het starten van een audio- of videogesprek. Bovendien maakt het in dat geval helemaal niet meer uit wie welk apparaat gebruikt, zolang elke gesprekspartner maar WhatsApp op zijn of haar telefoon heeft.

iCloud Drive -> Google Drive

Ik weet het; iCloud is waarschijnlijk een van de meest sublieme features van Apple. Toch hoeft Google niet onder te doen voor iCloud, vooral wanneer je voor jezelf extra opslagruimte hebt aangeschaft. Door de Google Drive-applicatie te downloaden op je apparaat (en op al je andere apparaten), kan je makkelijk al je bestanden synchroniseren. Bovendien wordt de opslagruimte ook gedeeld met Google Foto’s (zie verder). Kijk zeker ook eens naar Google One, een voordelige manier om Google cloud-abonnementen te delen met andere mensen in je gezin.

Met Google Drive synchroniseer je moeiteloos al je bestanden.

Maps -> Google Maps

Google Maps is een mooi voorbeeld van hoe de Android-software soms al eens een Apple-app durft te overstijgen. Google Maps biedt een accurate locatiezoekmachine, degelijke routeplanning en live verkeersupdates. De gedroomde app voor treinreizigers en autopendelaars dus! Street View maakt het de voetganger dan weer extra makkelijk. Terwijl Apple Maps nooit echt heeft kunnen overtuigen, wordt Google Maps reeds sinds jaar en dag zowat door iedereen gebruikt. De applicatie downloaden op je smartphone of maps.google.com bezoeken is voldoende om ermee aan de slag te gaan.

News -> Flipboard

Apple News is nog net een betere nieuwsbron dan Facebook, maar dat wil niet veel zeggen. Flipboard doet veel van de dingen die de ‘News’ app in iOS ook doet, maar doet ze gewoon veel beter. Flipboard is een nieuwsaggregatieplatform dat een selectie maakt van het nieuws dat je graag wil lezen op verschillende platformen zoals blogs, sociale media en nieuwswebsites. Daarna brengt de app al je favoriete nieuwsstukjes samen in een tijdschrift-achtige interface die uitnodigt om te blijven bladeren.

Flipboard maakt het lezen van online artikelen enorm aangenaam.

Notities -> Evernote

Je kent het gevoel wel; je zit ergens in een meeting of je staat onder de douche en ineens schiet er je een pracht van een idee te binnen dat je meteen moet opschrijven voor het alweer de mazen van je hersennet ontglipt. Op je iPhone zou je daar ‘Notes’ voor gebruiken, maar op je Android-telefoon wordt dat Evernote. Evernote biedt meer dan alleen een notitieblok; je kan met de app namelijk zelfs ook geluidsbestanden en foto’s aan je notities toevoegen. Je kan je gedachtestroom zelfs delen op Twitter of Facebook. Pas alleen wel op dat anderen je briljante ideeën dan niet stelen. Houd je het liever bij het Google-ecosysteem, kijk dan even naar Google Keep. Weet echter wel dat die heel wat minder mogelijkheden biedt dan Evernote.

Evernote biedt meer dan alleen een notitieblok; je kan met de app namelijk zelfs ook geluidsbestanden en foto’s aan je notities toevoegen.

Weer -> AccuWeather

De iOS-app ‘Weer’ is zeker geen verkeerde app. Toch is er een veelvoud aan degelijke weersvoorspellingsapps te vinden in de Google Play-store. De beste weer-app is zonder twijfel Accuweather, een app die je voorziet van weersvoorspellingen voor de komende 15 dagen tot zelfs hyperlokale MinuteCasts die je kunnen vertellen wanneer er sneeuw of regen zal neervallen op je locatie. De app voorziet ook nog in andere handigheidjes, zoals een schat aan weerkundige gegevens en een melding voor noodweer. De app ligt wel onder vuur. Recent onderzoek toonde recent nog aan dat de app nog steeds je locatiegegevens doorspeelt, zelfs wanneer je daar geen toestemming voor hebt gegeven.

Apple Foto’s -> Google Foto’s

Een van de grote voordelen van een iPhone, is dat foto’s naadloos kunnen worden gesynchroniseerd met iCloud. Zo kan je je fotobibliotheek meteen ook raadplegen op je iPad, MacBook, Apple TV, etc. Google moet echter niet onderdoen, want Google Foto’s is een van die apps waar miljoenen mensen niet zonder kunnen. Wanneer je de app installeert, worden al je foto’s gesynchroniseerd op de servers van Google. Vervolgens kan je die foto’s raadplegen via photos.google.com op je computer of via de app op je mobiele apparaten. Google Foto’s heeft trouwens nog een extra troef, want in tegenstelling tot iCloud kan je de service volledig gratis gebruiken. Als je de fotocompressie van Google Foto’s namelijk inschakelt, kan je de dienst onbeperkt gebruiken zonder te betalen. Je kan ook extra opslagruimte wanneer je je beeldmateriaal in originele kwaliteit wil opslaan. Wil je overstappen naar Google Foto’s, dan lukt dat het best wanneer je je iPhone nog in bezit hebt. Download simpelweg de Google Foto’s applicatie en activeer de back-up. Heb je je iPhone niet meer in bezit, dan kan je bijvoorbeeld via iCloud al je afbeeldingen downloaden op je computer en alles vervolgens uploaden via photos.google.com. Houd er wel rekening mee dat dit – afhankelijk van de omvang van je fotobibliotheek – enorm lang kan duren.

Google Foto’s is in veel opzichten zelfs beter dan Apple Foto’s.

Contacten -> Google Contacten

Wanneer je al een tijdje een iPhone gebruikt, dan heb je wellicht een aardige verzameling aan contactpersonen opgebouwd. Die wil je natuurlijk niet verliezen. Gelukkig heeft Google (uiteraard) een soortgelijke functionaliteit, namelijk Google Contacten. Bovendien kan je eenvoudig al je contacten exporteren en deze vervolgens importeren in Google Contacts. Begin bij icloud.com, klik door naar ‘Contacten’, selecteer al je contacten en klik vervolgens via het instellingen-icoontje links op ‘Exporteer vCard’. Ga vervolgens naar contacts.google.com en klik links op ‘Importeren’. Blader nu naar het bestand dat je net hebt geëxporteerd en alles is geregeld!