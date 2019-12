De verkoop van elektrische auto's stijgt elk jaar. Ze worden steeds populairder, maar hoe begin je nu aan de aankoop van een elektrische wagen?

Er verschijnen steeds meer elektrische auto’s op de markt vandaag. Die auto’s zijn intussen ook geschikt voor langere afstanden en bevatten vaak de nieuwste technologieën. Deze koopgids geeft je een overzicht.

Als we aan elektrisch rijden denken, dan is Tesla vaak een van de namen die meteen te binnen schieten. Het Amerikaanse Tesla met de iconische CEO Elon Musk onderscheidt zich door uitsluitend elektrische auto’s te produceren, die stuk voor stuk in de topklasse van de markt thuishoren. Andere automerken zoals BMW, Peugeot en Hyundai hebben vandaag de dag ook één of meerdere elektrische modellen in hun aanbod zitten. Maar hoe begin je nu precies aan de aankoop van een elektrische wagen en zijn er bepaalde voorbereidingen die je moet treffen? In deze koopgids leggen we niet alleen uit hoe je aan die aankoop begint en of een elektrische auto iets voor jou is, maar geven we ook enkele voorbeelden van de nieuwste elektrische wagens op de markt in de verschillende prijsklassen.

Wat voorafgaat: elektriciteit tanken

Voor je naar de autoverdeler stapt met een paar tienduizend euro om een elektrische auto te kopen, zijn er een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Elektrisch rijden heeft namelijk specifieke voor- en nadelen. Afhankelijk van welke voor- en nadelen van toepassing zijn voor jou, kan je de aankoop van een elektrische auto overwegen of meteen van de baan vegen. Het belangrijkste aspect om te overwegen zijn de oplaadmogelijkheden. Een elektrische wagen laad je meestal thuis of op het werk op. Eerst moet je dus je woonplaats bekijken. Als je buiten de stad woont en een garage hebt waar je het oplaadstation installeren, is er geen enkel probleem. Als je geen eigen garage hebt, kom je meteen voor een probleem te staan. Dan is een elektrische wagen niet meteen aan te raden, aangezien je dan afhankelijk bent van (dure) publieke laadpalen, die momenteel beperkt beschikbaar zijn.

Het oplaadstation is daarnaast niet verplicht maar wel ten zeerste aan te raden. Het is mogelijk om de oplader in een gewoon stopcontact te stoppen, mits de zekering minstens 16 ampère ondersteunt, maar dan gaat het opladen enorm traag (tien uur of langer). Afhankelijk van welke wagen je hebt en welk laadstation je hebt, verschillen de laadtijden, maar reken gemiddeld een vijftal uur in en besef dat je wagen voornamelijk ’s nachts aan de lader zal hangen, wanneer jij aan het slapen bent. Bekijk tot slot zeker welke oplossingen uw elektriciteitsleverancier heeft voor elektrische wagens. Als je de wagen zonder nadenken op je stopcontact aansluit, kan de rekening aan het einde van de maand hoog oplopen. Als je heel dit verhaal tot een goed einde kan brengen, is er eigenlijk weinig dat je tegenhoudt om een elektrische wagen te kopen, behalve van de prijs en de bijbehorende laadproblemen onderweg, maar daarover komt zo dadelijk meer. Hoe je het ook draait of keert, elektrische wagens zijn duurder dan benzine- of dieselwagens, maar hun onderhoudskosten zijn veel lager en ze ondervinden geen problemen van de lage-emissiezones, zoals in Antwerpen.

Actieradiussen en onderweg bijtanken

Goed, je hebt genoeg geld voor een elektrische wagen, je huis heeft een garage waar je een laadstation kan installeren en in het beste geval is er op je werk ook mogelijkheid om bij te laden, maar het verhaal gaat verder. Voor het maximaal aantal kilometers dat een elektrische wagen op één lading kan rijden, worden vaak de woorden actieradius of autonomie gebruikt, wij gebruiken hier actieradius. Die actieradius moet je goed in het achterhoofd houden bij de aankoop. Je wilt natuurlijk voor een zo hoog mogelijke radius gaan zodat je niet ten prooi valt aan het magere netwerk van laadpalen in België of in het buitenland als je besluit op vakantie te gaan met je elektrische auto. De gemiddelde actieradius van de nieuwste elektrische auto’s is gemiddeld 300km, maar in de praktijk hangt dat af van je rijstijl. Elektrisch rijden vereist namelijk een andere rijstijl, vooral als je het maximum uit je batterij wilt halen. Maak dus zeker eerst een testrit zodat een expert je de kneepjes van het vak kan uitleggen.

Net zoals je geen diesel in een benzinewagen mag doen, kan je ook niet elke publieke laadpaal gebruiken voor elke elektrische auto. Er zijn gewone publieke laadpalen en snellaadpalen, die in totaal in negen categorieën verdeeld zijn. De meeste gewone laadpalen hebben een type 2 stekker die in de meeste elektrische wagens passen en tussen de 11kWh en 22kWh opladen, maar de snelladers zijn opgedeeld in drie specifieke groepen: Combo, Chademo en de Tesla Superchargers. De Superchargers zijn natuurlijk alleen bruikbaar voor Tesla’s, maar de andere merken gebruiken Combo of Chademo, dus controleer dit altijd goed.

De app Chargemap is een must-have voor elke eigenaar van een elektrische wagen en bevat (bijna) alle elektrische laadpunten in Europa, daarnaast is er in de wagens zelf ook een gps aanwezig met de compatibele laadpunten.

Als je wil weten hoe lang het duurt om je elektrische wagen op te laden, dan raden we je deze online simulator van Sibelga aan: https://www.sibelga.be/nl/aansluitingen-en-meters/elektrische-wagen/laadtijden. Je moet hier alleen de batterijcapaciteit van je wagen ingeven en vervolgens wordt er per type laadpunt aangegeven hoelang je wagen moet opladen om van 0 naar 100% te gaan. Wil je op reis gaan met je auto? Plan dan een route langs laadpunten als de totale afstand groter is dan je actieradius en kies dan best voor snelladers, aangezien je anders een halve dag kan verliezen terwijl je batterij oplaadt. Weet tot slot dat er verschillende bedrijven zijn die laadpalen hebben dan dat er hiervoor verschillende oplaadpassen zijn. Niet elk abonnement werkt op elke laadpaal, dus je schaft best meerdere pasjes aan voor de veiligheid. Met dit alles in het achterhoofd kunnen we beginnen aan het uitkiezen van een elektrische wagen.

Tesla Model 3

De koning van elektrische rijden mag natuurlijk niet ontbreken, dus bij deze laten we je kennismaken met de Tesla Model 3. Met zijn basisprijs van 47.800 euro is hij de goedkoopste van het Tesla kwartet. Met deze Standard Range Plus heb je nog steeds een ruime actieradius van 409km en een topsnelheid van 225km/u. Je kan ook het Long Range model kiezen voor een actieradius van 560km, maar dan betaal je een basisprijs van 58.300 euro. In een Tesla zit bovendien de Autopilot-technologie waardoor de wagen deels zelf kan rijden (op autostrades) en zelfs bochten kan nemen. Het grootste voordeel is misschien wel de toegang tot de Tesla Superchargers. Ondanks dat de snelladers alleen voor Tesla’s zijn, is het netwerk verrassend uitgebreid en kan je in een halfuurtje al voor 270km aan elektriciteit verzamelen zodat goed geplande vakanties zorgeloos kunnen verlopen. Met het grote centrale touchscreen van 15 inch bedien je alle functies van de wagen. Daarnaast ontvang je geregeld draadloos software-updates zodat je steeds mee bent met de vernieuwingen bij Tesla. Nadelen zijn er in feite niet aan de Tesla naast de hoge prijs dan. Extra opties, zoals een andere kleur of uitgebreidere Autopilot, kosten al snel meer dan duizend per stuk, dus eens de auto volledig naar jouw zinnen is afgestemd, zit je vermoedelijk net boven de 50.000 euro, maar je bent dan wel eigenaar van een van de meest geavanceerde elektrische wagens op de markt.

Lees ook: onze volwaardige review van de Tesla Model 3.

www.tesla.com

Prijs: €47.800

Eigenschappen: actieradius van 409km, razendsnelle Superchargers, krijgt meteen software-updates

Renault Zoe Life

Niet iedereen kan een Tesla betalen, dus gelukkig zijn er nog autofabrikanten zoals Renault waarbij een elektrische wagen geen 50.000 euro kost. De kleine Renault Zoe autootjes zijn net iets minder opvallend en een stuk minder prijzig dan de modellen van Tesla. Van de verschillende Zoe-versies is de Zoe Life de goedkoopste met een beginprijs van 25.250 euro, als je de batterij huurt tenminste. Renault geeft je namelijk de mogelijkheid om een batterij te huren voor een maandelijks bedrag dat gebaseerd is op het aantal kilometers dat je per jaar aflegt. Als je onder de 7.500km/jaar blijft, kost de batterij je per maand 69 euro, hier komt per extra 2.500km tien euro per maand bovenop waarbij een jaartotaal van 17.500km het maximum is. In dat geval betaal je 109 euro per maand voor de batterij. Er is ook een onbeperkt tarief voor 119 euro per maand. Je kan ervoor kiezen om de batterij bij de Zoe Life te kopen, maar dan kost het totaalpakket je minstens 33.750 euro. Renault geeft aan dat je met de Zoe gemiddeld een actieradius van 300km hebt voor hij weer aan de oplader moet. De Zoe Life bevat een batterij van 41kWh en kan met maximaal 22kW opgeladen worden. Renault geeft aan dat je in optimale omstandigheden van 0 naar 80% kan laden in 1u40min, terwijl een gewoon muurstopcontact er 15u30min over doet. Tot slot heeft Renault nog een handige app om je wagen vanop afstand mee te bedienen zodat je bijvoorbeeld de airco al kan inschakelen op een warme zomermiddag.

www.renault.be

Prijs: €25.250

Eigenschappen: actieradius van 300km, batterij kan gehuurd worden, app voor bediening vanop afstand

Peugeot e-208

Bij Peugeot was je aanvankelijk aangewezen op de erg kleine ION, maar met de introductie van de elektrische versie van de Peugeot 208 is daar verandering in gebracht. Die e-208 ziet eruit zoals een gewone 208, maar dan met een elektrische motor binnenin. Zijn basis van 29.991 euro is bovendien relatief betaalbaar voor een elektrische auto en omvat, in tegenstelling tot bij de Renault Zoe, wel de batterij, waardoor je hier goedkoper af bent als je erop staat om eigenaar te zijn van de batterij. Peugeot geeft een actieradius van 340km aan en heeft een indrukwekkende snellaadtijd waarbij je de batterij van 0 naar 80% kan opladen in slechts 30 minuten, mits je een laadpaal van 100kW tegenkomt (Combo). Een gewoon stopcontact heeft 16u nodig om de batterij van 50kWh op te laden en een wallbox van 11kW heeft op zijn beurt een vijftal uur nodig daarvoor. Let hier wel op dat de actieradius in de winter sterker kan afnemen, omdat Peugeot geen oplossing tegen de kou heeft ingebouwd. Tot slot krijg je ook hier een bijbehorende app om je wagen vanop afstand te bedienen en met gebruiksstatistieken die je verbruik en rijstijl analyseren.

www.peugeot.be

Prijs: €29.991

Eigenschappen: actieradius van 340km, 30 minuten om 80% bij te laden, minder goed tegen de kou bestand

Kia e-Niro

De Kia e-Niro is de grootste elektrische wagen in deze koopgids, maar niet de duurste. Als je een ruime elektrische gezinswagen wilt en daarvoor geen kleine 100.000 euro wil neertellen (sorry Audi e-tron), dan is de e-Niro een geweldige optie. Hij heeft een basisprijs van 37.690 euro, al raden we je aan om voor de Long Range versie te gaan die begint bij 41.590 euro, aangezien je daar een actieradius van 455km krijgt tegenover 289km krijgt bij het gewone model. Als je een vakantie met je gezin zou willen maken met de e-Niro dan komt die actieradius van 455km zeker goed van pas. De batterij van 64kWh kan je bovendien met een snellader van 80kW ongeveer 50% van de batterij opladen in 45 minuten, terwijl een gewone wallbox er 9,5 uur voor nodig heeft. Die hogere actieradius zorgt dus voor iets langere laadtijden, maar er zijn überhaupt geen concurrenten op dit prijspunt die een actieradius boven de 450km hebben. Ook hier is er een bijbehorende app voor bediening vanop afstand én ondersteuning voor Apple CarPlay zodat iPhone-liefhebbers nog meer mogelijkheden hebben.

www.kia.com

Prijs: €41.590

Eigenschappen: actieradius van 455km, ruime gezinswagen, Apple CarPlay-ondersteuning