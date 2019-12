Ook in 2019 zijn er tal van fabrikanten die de wereld van Android betreden. Het merendeel geeft echter een eigen draai aan de software, wat zowel voor- als nadelen met zich meebrengt. Toch houdt het ultraschone en veilige Android One al jaren stand. Wat is het geheim van deze technologische standaard?

Voor veel slimmeriken onder ons is de zoektocht naar een nieuwe smartphone vergelijkbaar met het betreden van een snoepwinkel als kind. In je jonge jaren wist je vrijwel meteen wat je uit moest kiezen, en voor een deel van hen is dat in een smartphonewinkel of webshop niet anders. Er zijn echter tal van consumenten die niet meteen weten wat ze precies nodig hebben. Uiteraard zijn vrienden en kennissen vaak niet te beroerd om een advies te geven, maar dit gaat voornamelijk over functies als hoe goed de camera is, welke het mooiste is, of welke het goedkoopste is.

Hoe vreemd is het eigenlijk wel niet dat veiligheid vrijwel nooit tot de aandachtspunten behoort bij het kopen van een telefoon? Het is af en toe zo schrijnend dat consumenten van Apple-producten zelfs klagen dat er ‘zo vaak’ updates geïnstalleerd moeten worden. Dat staat in schril contrast met Google, de makers van Android, dat fabrikanten bijna smeekt om meer updates uit te brengen voor hun toestellen. Dat is, gezien het feit dat er steeds meer gevoelige data op onze telefoons wordt opgeslagen, helemaal niet zo’n gekke gedachte.

Android One als redding

Dankzij de behoorlijke fragmentatie van Android startte Google in 2014 het ambitieuze Android One-project. In het kort: Android One is een technische standaard van hard-ware en software waaraan smartpho-nes moeten voldoen. Besluit je als fabrikant zijnde om deel te nemen aan dit project? Dan is het een eis dat de deelnemende telefoons uitgerust worden met een schone schil van Android. Verder is het vereist dat de mobiele telefoons in kwestie worden voorzien van twee grote systeemupdates en drie jaar lang beveiligingsupdates. Sexy? Niet per se. Belangrijk? Aangezien onze smartphone af en toe zelfs meer over ons weet dan je partner: ja.

Het aspect veiligheid wordt door veel smartphonegebruikers vandaag de dag nog over het hoofd gezien. Kijk bijvoorbeeld naar telefoons afkomstig uit China. Het merendeel daarvan is erg scherp geprijsd, maar dat heeft zo zijn redenen, en een missend adequaat updatebeleid is er daar vaak één van. Dat wil uiteraard niet zeggen dat alle Chinese smartphones meteen een slechte aankoop zijn en een acuut gevaar vormen voor jou en je persoonlijke gegevens, maar moet dat nodig zijn?

Simpele en snelle beveiliging

Kijken we naar het aspect veiligheid, dan maken we (om het makkelijker te maken) de vergelijking met de echte wereld. Ga je bijvoorbeeld met z’n allen er een tijdje op uit? Of ga je even reizen? Op zulke momenten is het niet meer dan normaal dat je alles in huis goed afsluit. Ben je een paar minuten onderweg, maar weet je niet meer zeker of je alles goed afgesloten hebt? Dan bestaat er een significante kans dat je nog even teruggaat; de kans is klein dat een dief het nét op jouw huis gemunt heeft, maar extra zekerheid kan geen kwaad. Zelfs na alles afgesloten te hebben, kan er bij jou ingebroken worden. Alles is echter zo goed mogelijk beveiligd, waardoor je het risico minimaliseert.

Deze theorie vertaalt zich naar beveiligingsupdates: door de belofte van Android One hoef jij je als consument vrijwel geen zorgen te maken over je veiligheid. De updatebelofte wordt onder meer mogelijk gemaakt door het feit dat Android One een pure vorm van Google’s besturingssysteem garandeert. De software is vrijwel gelijk aan die van de Google Pixel-telefoons, waardoor er dus een stuk minder aangepast hoeft te worden ten opzichte van een fabrikant die altijd haar eigen softwareschil over Android heen wil leggen. En dat terwijl de telefoons met Android One lang niet zo duur hoeven te zijn als de Pixels; zowel in het midden- als het budget- en high-end-segment kun je Android One-smartphones vinden.

Innovatieve features als eerst

Met Android One haal je nog een ander voordeel in huis: je krijgt als een van de eersten nieuwe features en verbeteringen tot je beschikking. Deze verbeteringen kunnen heel klein zijn en onopgemerkt toegevoegd worden. Denk hierbij aan optimalisaties qua batterijmanagement of app-prestaties. Er zijn ook grotere implementaties terug te vinden, waaronder Digitaal Welzijn, een functie die jou meer inzicht moet geven in jouw app-gebruik. App Actions is een ander goed voorbeeld: slimme software analyseert jouw gebruik, waarna in het Recente App-overzicht een lijst staat met apps waarvan het toestel denkt dat je die op dat moment gaat gebruiken.

Buiten deze kleine slimmigheidjes zijn ook Google-diensten een stuk ‘slimmer’ op telefoons die deelnemen aan het Android One-programma. Dat wordt veroorzaakt door het feit dat verbeteringen plaatsvinden via updates vaak automatisch doorgevoerd worden. Een mooi voorbeeld is Google Assistent. Voegt Google een nieuw stukje kunstmatige intelligentie toe, dan beschikt een Android One-telefoon hier eerder over dan een niet-Android One-toestel. Om hiervan gebruik te maken, zijn veel Android One-toestellen vandaag de dag uitgerust met een speciale Assistent-knop.

Verder is er bij telefoons met Android One geen ruimte voor overbodige, dubbele applicaties. Denk aan twee apps voor je contacten, foto’s, back-ups en meer. Hierdoor houd je aan het eind van de streep meer geheugen over, maar voorkom je verwarrende situaties. Dit maakt Android One-telefoons dan ook uitermate geschikt voor beginnende smartphonegebruikers. Meerdere applicaties kunnen immers verwarring zaaien.

Nieuwe telefoon?

Uitgekeken op je oude Android One-toestel? Het aanschaffen van een nieuwe telefoon met wederom Android One brengt dan ook zo zijn voordelen met zich mee. Doordat deze toestellen standaard gebruikmaken van Google diensten als Google Foto’s, Google Assistent en dergelijken, heb je bij deze apparaten ook de grootste kans van slagen dat jouw back-up in Google Drive volledig en op makkelijke wijze overgezet kan worden naar je nieuwe smartphone.

Naast video’s, foto’s en chatberichten is het ook mogelijk om onder meer achtergrondfoto’s mee te nemen naar je nieuwe telefoon. Hoewel we zeker niet uitsluiten dat niet-Android One-telefoons alles kunnen overzetten naar je nieuwe Android One-smartphone, heb je met Android One wel de grootste kans op een succesvolle overzetting.

Android One anno 2019

Het nieuwe besturingssysteem van Android heet Android 10. Deze softwareversie is officieel gelanceerd in augustus. Vandaar dat Android 10 op het moment van schrijven al op diverse Android One-smartphones geïnstalleerd staat. Waar Google zich met Android Pie vooral richtte op het verbeteren van de software op de achtergrond, zie je bij Android 10 al snel grotere, uiterlijke aanpassingen. Een goed voorbeeld is Dark Mode: een donkere modus die vooral prettig is voor je ogen in de avonduren. Verder is Focus Mode aanwezig om je in opperste concentratie te houden. Daarnaast heb je meer te zeggen over welke applicaties locatiegegevens mogen opvragen, en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Nokia en Google als belangrijke pion

Onder leiding van HMD Global is de merknaam Nokia weer volop in gebruik wanneer het gaat over smartphones. Samen met Google behoort Nokia tot de kern van Android One. Nadat HMD in 2016 de merknaam had gekocht, legde het toen al de focus op een schone versie van Android. Tegenwoordig vind je op vrijwel alle Nokia-smartphones Android One terug. Door deze strategie te hanteren, koppelt HMD Global de naam Nokia weer aan een ‘peace of mind-gevoel’, net als dat Nokia vroeger bij veel gebruikers een vertrouwd gevoel gaf.

Momenteel zijn de Nokia 6.2 en Nokia 7.2 erg in trek. Deze relatief nieuwe telefoons van Nokia zijn een stukje krachtiger en slimmer dan hun voorgangers. Verder is het design vernieuwd, waardoor beide telefoons nu voorzien zijn van een regendrupnotch. Het voordeel hiervan is dat er meer ruimte is voor de notificatiebalk. Daarnaast is de camera-opzet van een upgrade voorzien bij beide exemplaren.

Kortom, Android One is nog lang niet verleden tijd. Integendeel: in een tijd waar we steeds meer met en op onze smartphone doen, is veiligheid eigenlijk wel het laatste aspect waar we op moeten bezuinigen. Combineer de veiligheidsbelofte van Android One met het feit dat er een breed aanbod is verspreid over diverse prijssegmenten, en dat je als eerste nieuwe en slimme features krijgt, en je weet dat Android One gegarandeerd een blijvertje is.