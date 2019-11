Dat technologie en water geen goede match zijn, moeten we je niet vertellen. Toch zijn smartphones (en andere elektronica) intussen goed opgewassen tegen een druppeltje of twee. Hoe diep kan hij nu echt duiken?

In de praktijk gaat niemand zijn smartphone vrijwillig in het water gooien om te testen of hij het er levend vanaf zal brengen. Een ongelukkige beweging hier en een onhandigheid daar kunnen er echter voor zorgen dat je smartphone toch in het water valt. Als hij de val overleefd heeft, is het de vraag of hij de waterschade te baas kan. Daarvoor bestaat tegenwoordig de zogenaamde IP-certificering, die aangeeft hoe goed je smartphone (of andere technologie) opgewassen is tegen een duik in het diepe. Deze maand nemen we een kijkje naar de verschillende IP-scores en wat je in de praktijk mag verwachten van een toestel met een bepaalde score.

Tellen tot 699

Als je een elektrisch apparaat koopt, dan staat er ergens (in het beste geval op de doos) een IP-waarde vermeld, dit is de International Protection Rating en is officieel vastgelegd. De hoogste IP-waarde momenteel is IP-699, waarbij elk cijfer een andere betekenis heeft. Dat derde cijfer zal je echter nooit aantreffen bij de aankoop van een smartphone of hoofdtelefoon, daar is de hoogste score dus IP-69. In de tabel hieronder kan je alvast zien waarvoor elk cijfer in theorie staat. Het eerste cijfer (0 t.e.m. 6) wijst op de beschermingsgraad tegen aanraking en binnendringende voorwerpen, terwijl het tweede cijfer (0 t.e.m. 9) staat voor de beschermingsgraad tegen vocht. Onderstaande tabellen geven aan wat elk getal in theorie betekent.

IP-0x Geen bescherming IP-1x Grote voorwerpen Bescherming tegen vaste voorwerpen groter dan 50 mm (bv. handen) IP-2x Middelgrote voorwerpen Bescherming tegen vaste voorwerpen groter dan 12 mm (bv. vingers) IP-3x Kleine voorwerpen Bescherming tegen vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm (bv. gereedschap en kabels) IP-4x Spitse voorwerpen Bescherming tegen vaste voorwerpen groter dan 1 mm (bv. kleine kabeltjes) IP-5x Stofbescherming Stofbestendig, beperkte doorlating van stof/vuil mogelijk IP-6x Stofvrij Stofdicht, geen doorlating van stof/vuil mogelijk









IP-x0 Geen Geen bescherming IP-x1 Drupdicht Type I Bescherming tegen verticaal vallende waterdruppels IP-x2 Drupdicht Type II Bescherming tegen directe besproeiing met water op een 15° gekanteld apparaat. IP-x3 Spatdicht Bescherming tegen directe besproeiing met water onder een hoek -60° tot 60° IP-x4 Plensdicht Bescherming tegen directe besproeiing met water onder eender welke hoek IP-x5 Sproeidicht Bescherming tegen waterstralen (12,5 l/min) onder eender welke hoek IP-x6 Waterbestendig Bescherming tegen sterke waterstralen (100 l/min) onder eender welke hoek IP-x7 Dompeldicht Geen waterindringing bij onderdompeling (30 min op 1m diepte) IP-x8 Waterdicht Blijft bruikbaar onderwater én onder opgegeven omstandigheden IP-x9 Vochtdicht Blijft bruikbaar bij vochtigheidsgraad hoger dan 90% of besproeiing onder hogedruk

In de praktijk

Goed, we weten nu wat alle getalletjes in theorie betekenen, maar nu is het tijd voor de praktijk. Zo is het mogelijk dat er meerdere getallen op het doosje van de je smartphone staan, zoals IP65/68 bij de Sony Xperia 1. Dit wil zeggen dat Sony de smartphone aan beide testen heeft onderworpen en dat je hem dus zowel onder stromend water als volledig ondergedompeld kan gebruiken. Een hoger is dus niet noodzakelijk beter, wat inhoudt dat je een toestel met IP68 best niet onder de stromende kraan houdt en een toestel met IP65 gooi je dan weer best niet in een emmer water. Als het gaat over “water”, dan wordt er trouwens steeds zuiver water tussen de 15 en 35 graden Celsius gebruikt, waardoor je toestel alsnog kapot zou kunnen zijn na een duik in een zwembad met chloor, in de zoute Noordzee, in een pot kokend water of door je douchegel. Daarnaast is het nog mogelijk dat een van de twee getallen vervangen is door een X. In dat geval is het toestel niet getest op dat vlak. Een apparaat met de score IP-6X is dus volledig stofdicht, maar mogelijk niet bestand tegen water. Omgekeerd geldt hetzelfde, een toestel met IP-X8 is waterdicht, maar mogelijk niet stofbestendig. Wat de IP-score ook mag zijn, doe sowieso je best om je smartphone of hoofdtelefoon schoon en uit de buurt van water te houden, want die toestellen zijn nu eenmaal niet gemaakt om onderwater te gebruiken, maar van wat lichte regen gaat geen enkele smartphone stuk tegenwoordig. Er zijn echter wel toestellen die je onderwater kan gebruiken, namelijk sporthorloges en sommige sportoortjes.

Sportaccessoires

Naast de IP-scores zijn er nog de zogenaamde ATM-scores, die we voornamelijk terugvinden bij (sport)horloges. Die scores geven aan hoeveel meter je een toestel onder water kan houden voor het beschadigd kan worden door de toenemende waterdruk (1 ATM = bestand tegen statische druk in stilstaand water tot 10 meter diepte). In de praktijk zijn toestellen met een score van 1 ATM niet beschermd tegen water, aangezien de hoeveelheid druk op zeeniveau al 1 AMT bedraagt. De ATM-score geeft dus de druk aan op basis van onderdompeling in stilstaand water, hou er bijgevolg rekening mee dat sterke waterstralen of beweging in water de druk verder kunnen verhogen.

1 ATM Slechte waterbestendigheid, best uit de buurt van water houden. 3 ATM Beschermd tegen regen en blootstelling aan water bij bijvoorbeeld het wassen van je handen. 5 ATM Geschikt voor korte onderdompeling, bijvoorbeeld bij het zwemmen. 10 ATM Geschikt voor langere onderdompeling, zoals bij het snorkelen. 20 ATM Geschikt voor intense watersporten, zoals duiken, surfen en jetskiën.

Sportoortjes hebben tot slot een gewone IP-score en geen ATM-score. In theorie kan je dus zwemmen met oortjes die een IP-score van IPX7 of hoger hebben, maar afhankelijk van de zuiverheid van het water, kunnen de oortjes toch schade oplopen.