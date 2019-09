Hoewel smartphones binnen ieders bereik zijn, zien we een bijzondere ontwikkeling op het gebied van pc’s: die worden stilaan vervangen door tablets! Logisch, ze zijn een stuk handzamer en kunnen vaak net zo veel. Maar welke tablet past bij jou?

Tablets zijn wonderlijke apparaten. Zeker als je kijkt naar de enorme opmars die ze hebben gemaakt. Zo’n tien jaar geleden was het nog heel wat als je een tablet in huis had, nu heeft bijna ieder gezinslid er wel een. Ze zijn dan ook een stuk goedkoper, veelzijdiger en krachtiger geworden. Gekoppeld aan een toetsenbord werken ze net zo fijn als een laptop, met een touchscreen en vaak wat praktischere, eenvoudigere programma’s waarin je kunt werken. Maar welke tablet zou je moeten kiezen? En waarom?

Apple vs Google

Een van de belangrijkste keuzes die je moet maken is het besturingssysteem waarop je tablet moet draaien. Een tablet van Apple, de iPad, draait op iOS. Zo’n beetje alle andere tablets draaien op Android, het besturingssysteem dat door Google is ontwikkeld. In de basis werken deze systemen gelijk, hoewel Apple een veel striktere controle heeft op het toelaten van apps in hun App Store. Bovendien wordt een iPad standaard geleverd met alle basis-apps die je je maar kunt bedenken. Ze werken heel intuïtief, zodat je – als de tablet eenmaal is ingesteld – zonder problemen aan de slag kunt. Android is veel vrijer. Je hebt meer keuzevrijheid als het aankomt op apps. Je kunt meer onderdelen zelf instellen en bepalen. Leuk is ook dat je Widgets kunt toevoegen op de achtergrond, waar je bijvoorbeeld het weerbericht of het laatste nieuws op kunt tonen. Veel mensen laten de keuze van hun tablet afhangen van hun smartphone. Als je bijvoorbeeld een iPhone hebt, kun je meer gegevens delen als je voor een iPad kiest. Naast deze twee besturingssystemen zijn er ook een paar buitenbeentjes: de Microsoft Surface werkt op Windows 10 en tablets van Amazon draaien op hun eigen systeem.

Accessoires

Dit is een onderdeel waar veel mensen aan voorbijlopen als ze een tablet kopen, maar: welke accessoires wil je erbij? Voor alle tablets kun je wel een hoesje kopen, maar voor bepaalde modellen (zoals Samsung Galaxy, Apple iPad) gaat die service net wat verder en kun je ook een hoesje kopen dat perfect past. Je hebt dan geen elastiekjes over je scherm lopen die je tablet op zijn plek moeten houden. Ook zijn er voor bepaalde tablets hoesjes verkrijgbaar met een ingebouwd toetsenbord. Daarmee krijg je echt het idee dat je aan een laptop werkt. Daarnaast kun je bij iPads kiezen voor een Apple Pencil, beschikken bepaalde Lenovo tablets over een ingebouwde beamer, en ga zo maar door. Wellicht wil je ook een koptelefoon aansluiten via een standaard 3,5mm kabel in plaats van bluetooth?

Verbinden met de buitenwereld

Als je kijkt naar de connectiviteit, is er bij het moment van de aanschaf eigenlijk maar één element waar je op wil letten: moet je tablet gebruik kunnen maken van mobiel internet? Wifi en bluetooth zitten tegenwoordig op alle tablets, daar zitten weinig verschillen in (hoewel de snelheid van de wifi-ontvanger en de nieuwe, energiezuinige versies van bluetooth je keuze kunnen beïnvloeden). Werk je veel in openbare ruimtes of in de trein, dan kan een Cellular-verbinding praktisch zijn. Je hebt dan de mogelijkheid om een sim-kaartje van je telefoonaanbieder in je tablet te steken, zodat je gebruik kunt maken van mobiel internet. Let wel: een tablet met cellular connectitiveit is vaak een stuk duurder dan een tablet met wifi. Houd er ook rekening mee dat de abonnementskosten van je provider er maandelijks bij komen.

Goedkoop is duurkoop?

Dat is een vraag die veel mensen bezighoudt. Wat moet je kopen – ga je voor een goedkoper model of een duurder merk? In de regel kun je helaas stellen dat de duurdere tablets beter zijn. Je kunt er langer mee vooruit dan met goedkope tablets van onbekende merken. Met merken als Samsung, Lenovo, Apple of Huawei kan je eigenlijk niet missen, daarbij zou je ook kunnen zoeken naar een ouder model. Daar heb je meer plezier aan dan een nieuwere tablet van onbekende makelij. Let wel: Android krijgt regelmatig updates, maar in tegenstelling tot iPad ondersteunen de meeste Android-tablets die updates slechts een jaar of twee.

Apple iPad 2019

Dit is de beste tablet voor de gemiddelde gebruiker en voor in het onderwijs, zelfs al is hij niet de krachtigste op markt. Hij biedt je gewoon enorm veel waar voor je geld. Dit is het nieuwste model van de iPad, met ontzettend veel mogelijkheden. Ja, het is het goedkoopste model van de iPad. Eventueel zou je kunnen kiezen voor de iPad Air 2 of de iPad Pro, maar dan ben je minstens het dubbele bedrag kwijt. De iPad heeft een Touch ID vingerafdrukscanner, een batterij die meer dan tien uur mee kan en er zijn ontzettend veel accessoires voor beschikbaar. Het iOS besturingssysteem zal jarenlang bijgewerkt worden, tot het moment dat Apple vindt dat de prestaties achteruit gaan. De afwerking van een iPad is subliem, op het glazen scherm kun je tekenen met de eerste generatie van Apple Pencil. Hier kun je jaren mee vooruit.

Prijs: 359 euro.

Eigenschappen: heel gebruiksvriendelijk, sublieme afwerking en design, goede apps, 32GB of 128GB opslag, cellular als optie.









Samsung Galaxy Tab S4

De Samsung Galaxy Tab S4 is een 10,5-inch Android-tablet met een elegante uitstraling en krachtige hardware voor het uitvoeren van hedendaags entertainment. Hij is niet bepaald goedkoop, maar wel één van de beste tablets die je kunt kopen. Zo wordt de tablet aangedreven door een octa-core-processor met 4GB aan werkgeheugen voor moeiteloos multitasken en snelle opstartprestaties. Ook het beeldscherm is haarscherp. Het geluid wordt geleverd door vier luidsprekers van AKG. De Samsung Galaxy Tab S4 draait op Samsung DeX, een gebruiksvriendelijk en efficiënt platform waarmee je eenvoudig verschillende taken uitvoert zoals op de computer. Combineer je deze tablet dan ook met het passende toetsenbord, dan heb je echt het laptop-gevoel. Daarbij wordt de Samsung Galaxy Tab S4 standaard geleverd met de Samsung S-pen voor schrijven of tekenen.

Prijs: 480 euro

Eigenschappen: Android, vanaf 64GB opslag, 16 uur batterijduur, 4 AKG luidsprekers, mogelijkheid voor toetsenbord

Microsoft Surface Pro

Kan een tablet je laptop of thuiscomputer echt vervangen? Dat blijft nog steeds een discussiepunt, maar de beste tablet die dat probeert waar te maken is de Microsoft Surface Pro. We zijn verrast dat Microsoft hem niet de Surface Pro 5 heeft genoemd, aangezien hij een grote upgrade is tegenover de 4. Hij is echter nogal duur, maar dan heb je ook wat. De Surface Pro levert goed werk af met een volledige versie van Windows 10, een geïntegreerde steun en een optioneel toetsenbord om eraan te bevestigen. De Microsoft Surface Pro is geweldig voor creatieve professionals, studenten en alledaagse gebruikers. Tevens is het een van de beste Windows-laptops die we tot nu toe getest hebben.

Prijs: 999 euro.

Eigenschappen: Windows 10, 12,3-inch beeldscherm, 12,5 uur batterijduur, opslag vanaf 128GB.

Samsung Galaxy Tab A

Heb je niet al te veel geld over voor een goede Android-tablet, maar vind je het toch fijn om zo’n handzaam apparaat in huis te hebben, dan is de Samsung Galaxy Tab A 10.5 een goede overweging. De Tab A 10.5 is gericht op entertainment en beschikt zodoende over vier speakers. Bovendien is het zo dat er dezelfde aansluiting als op de Galaxy Tab S4 op zit, waardoor je hem dus ook kunt gebruiken in combinatie met een toetsenbord of andere accessoires. De standaard Android-apps zijn deels vervangen door de keuze van Samsung – maar die kun je altijd aanpassen. Een fijne tablet die prima prestaties neerzet voor een acceptabele prijs

Prijs: 275 euro

Eigenschappen: Android, 10,5-inch beeldscherm, 4 speakers, 14 uur batterijduur, uitbreidbaar met een geheugenkaart.