Waar je ooit een enkele fotograaf of camera zag tijdens belangrijke gebeurtenissen, kan iedereen vandaag de dag een kwalitatieve video maken met zijn smartphone. Deze tips helpen je daarbij.

Je herkent het waarschijnlijk wel. Er gebeurt iets speciaal in je familie of er vindt een leuk evenement plaats in je stad en op de belangrijkste momenten van de hele gebeurtenis zie je allemaal smartphones de lucht in gaan, gericht naar het spektakel. Nadien zie je die filmpjes terug op Facebook of Instagram en valt het je op hoe slecht de kwaliteit wel niet is. Het geluid is vreselijk, het beeld schudt van hier naar daar en je kan amper die ene belangrijke persoon in de verte onderscheiden. Het hoeft zelfs geen huwelijk of festival te zijn. Een video van je kleinkind dat aan het spelen is wordt bijvoorbeeld duizend keer leuker wanneer je als cameraman een actieve rol aanneemt tijdens het filmen.

TIP 1 / KADRERING

Elk van de honderden technieken die filmmakers gebruiken om hun beelden er aantrekkelijk uit te laten zien uitleggen in deze workshop is helaas niet mogelijk, maar er zijn enkele eenvoudige dingen waar je op kan letten. Eerst en vooral: film altijd horizontaal. Tenzij je een Story voor Instagram of Facebook maakt, heb je nooit een reden om je smartphone verticaal te houden. Beeldschermen, televisies en zelfs smartphones geven horizontale video’s nu eenmaal het beste (zonder verticale balken!) weer. Doe dus even de moeite om je smartphone te draaien. Je zal merken dat de bediening makkelijker wordt én dat je meer stabiliteit krijgt door twee handen te gebruiken.

De regel van derden is ook een goede om in het achterhoofd te houden. Deze houdt in dat je je scherm door middel van vier lijnen in 9 vakken verdeelt (3 op 3). Volgens de regel is het best dat je je onderwerp op de kruising van twee van deze lijnen plaatst. Zo laat je meer van de omgeving zien. Bij een spelend kind toon je zo bijvoorbeeld meer van de richting waar hij of zij naartoe loopt. We hebben met andere woorden te snel de gewoonte om ons onderwerp in het midden te plaatsen, maar dat zorgt dus niet altijd voor de beste beelden.

TIP 2 / STABILITEIT

Zoals we hierboven al aanhaalden, zorgt het gebruik van twee handen voor een betere beeldstabiliteit, maar wie nog meer wil heeft daar verschillende opties voor. Een selfiestick kan een goedkope oplossing zijn om een stabieler beeld te krijgen, want de beweging wordt niet door je telefoon geabsorbeerd, maar door de stok waarop je telefoon bevestigd is. Blijf je filmen vanop een vaste positie? Overweeg dan een statief. Dat kan een volwassen statief zijn, maar ook een klein statief zoals de Manfrotto Pixi is enorm handig, omdat je plots je smartphone niet meer moet vasthouden. Kijk ook eens of je een ingebouwde waterpas terug kan vinden in de instellingen van je camera-app.

STAP 3 / BELICHTING

Belichting is cruciaal bij het maken van een goede video en waarschijnlijk een van de moeilijkste elementen uit de foto- en videografie. Gelukkig krijg je al snel een indruk of je belichting goed zit of niet. Sta je bijvoorbeeld met je rug naar de zon en film je in selfiemodus, dan is de kans groot dat je camera veel te veel licht binnen krijgt. Probeer je daarom goed te positioneren. Een (zak)lamp of kaars kunnen ook voor mooie beelden zorgen.









STAP 4 / AUDIO

De grootste fout die ik zelf maak tijdens het filmen met mijn smartphone, is hem verkeerd vastnemen. Dan heb ik het niet over verticaal filmen (!), maar over het per ongeluk afdekken van de microfoon. Vaak zijn deze verborgen in kleine gaatjes en bij horizontaal filmen kan het dus al eens zijn dat je hand hen volledig bedenkt. Let hier dus steeds op, want audio is vaak nog belangrijker dan video. Wil je dit probleem helemaal vermijden, koop dan een aparte microfoon. Dit kan een zogenaamde Lavalier microfoon zijn die je kan opspelden of een richtmicrofoon die je op je smartphone bevestigt.

TIP 5 / DE ACHTERGROND

Als je bovenstaande tips volgt, ben je al een pak dichter bij een goed uitziende video. Tijd om nogmaals na te denken over wat er zich op je scherm afspeelt. De achtergrond van je video kan immers enorm storend zijn zonder dat je het doorhebt. Komt er een lantaarnpaal uit het hoofd van je onderwerp? Verplaats jezelf dan even. Je eigen benen zijn de beste tool die je als cameraman hebt, gebruik ze! Blijf niet stilstaan, maar volg je onderwerp.

TIP 6 / ZORG VOOR VOLDOENDE SCHIJFRUIMTE

Video’s nemen heel wat schijfruimte in beslag dus het is belangrijk om daar rekening mee te houden. Een smartphone met 64 gigabyte geheugen is in veel gevallen voldoende, maar als je op regelmatige basis video’s opneemt, dan is 128 GB of meer aan te raden. Enkele van de beste smartphones van het moment, voor video, zijn de Huawei P30 Pro, Google Pixel 3(a) en de iPhone XS.

EXTRA TIP / BEWERK JE BEELDEN OP JE SMARTPHONE

Wil je ook je beelden bewerken op je smartphone? Dan zijn er zowel gratis als betalende opties. Heb je een iPhone of iPad, dan is iMovie waarschijnlijk je go-to applicatie. Adobe Premiere Rush is een andere goede optie voor iOS, maar deze komt met een prijskaartje van 10 euro per maand. Android-gebruikers kunnen terugvallen op Cyberlink PowerDirector (gratis) of Vizmato (gratis, met betalende opties).