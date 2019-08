Vandaag heb je de keuze tussen verschillende apparaten om een video te maken. Een smartphone lijkt de beste oplossing, maar wat mis je als je voor zulk een compact toestel kiest? Wij zochten het uit.

“De beste camera is degene die je bij je hebt.” Het is een vaak terugkerende quote in de fotografiewereld en ze kan uiteraard ook toegepast worden op de wereld van de videografie. In veel gevallen klopt deze quote ook. Je zal immers vaak mooie momenten missen als je besluit om zonder camera op pad op te gaan en op die momenten zou inderdaad zelfs een goedkope smartphone beter zijn geweest dan niets. Het hangt er echter van af wat je plannen zijn met de beelden die je gemaakt hebt. Wil je ze snel op Facebook gooien, dan maakt de kwaliteit weinig uit, maar word je gevraagd om een video te maken van een huwelijksfeest, dan is je smartphone simpelweg niet voldoende om te voorzien in een kwalitatieve herinnering voor het bruidspaar. De beste camera is met andere woorden diegene waarvan je op voorhand gepland had om hem mee te brengen.

Filmen met een smartphone: de voordelen

Tien jaar geleden zou je enorm vreemd worden aangekeken als je zei dat je met een smartphone een film ging maken, maar vandaag de dag kijkt niemand daar nog van op. Er zijn zelfs YouTubers die er hun specialiteit van hebben gemaakt om zo veel mogelijk kwaliteit uit een smartphonecamera te halen en op hun kanalen niets anders dan smartphonevideo’s plaatsen, die vaak even indrukwekkend zijn als films die gemaakt zijn met professioneel materiaal, inclusief speciale effecten zoals explosies. De smartphone moet met andere woorden niet langer onderdoen voor professioneel materiaal. Op sommige vlakken tenminste, maar laten we eerst verder naar de voordelen kijken.

Eerst en vooral zijn smartphones enorm licht en compact. Dat is handig als je niet steeds kilo’s materiaal mee wil zeulen, want in veel gevallen is het aan jou om dat materiaal op je rug te dragen. Een smartphone weegt enkele honderden grammen, past in je broekzak en je hebt hem bovendien steeds bij je. Dat brengt ons bij draagbaarheid. Een smartphone kan je makkelijk uren vasthouden zonder vermoeid te geraken, wat bij een veel zwaardere DSLR-camera absoluut niet het geval zal zijn. Een smartphone ligt echter wel niet altijd even goed in de hand, maar gelukkig zorgt een ander voordeel ervoor dat dit geen probleem is. Smartphonesgebruikers hebben immers een gigantische keuze op het vlak van accessoires. Van lenzen die je simpelweg op je camera kan klikken om een bredere hoek te krijgen, tot gimballs zoals de DJI Osmo Mobile die als draagbaar statief dienen en je naast een goede grip ook meteen een veel stabieler beeld geven. De keuzes zijn bijna eindeloos en dat merken we ook aan de vele video- en camera-apps die beschikbaar zijn voor smartphones en die je nog meer controle geven over je werk. Dit gaat van gratis apps die zorgen voor leuke effecten tot professionele apps zoals bijvoorbeeld Adobe Premier.









Filmen met een smartphone: De nadelen

Uiteraard zijn er ook nadelen aan het filmen met een smartphone en deze zijn allemaal vrij voor de hand liggend. De videokwaliteit van high-end toestellen mag dan wel steeds beter zijn geworden de laatste paar jaren, maar perfectie is het niet en je geeft altijd wel iets aan kwaliteit op in ruil voor gebruiksgemak. Op het vlak van dynamisch bereik bijvoorbeeld, de verhoudingen tussen het lichtste wit en het donkerste zwart. Verder zal je, hoewel de verschillende apps je enorm veel controle geven, je instellingen nooit zo fijn kunnen afstellen als bij een camera die speciaal voor dat doel gemaakt is. Ook de beeldverhoudingen van je smartphone zijn misschien niet wat je gehoopt had. Zo is een beeldverhouding van 21:9 bijvoorbeeld aan een opmars bezig en als filmmaker ga je misschien liever voor een populair formaat zoals 16:9. Het is ook belangrijk om te weten dat je smartphone misschien niet al te blij is dat je er uren aan een stuk mee begint te filmen en dus wel eens warm zou kunnen lopen. Daar staat dan ook tegenover dat je batterij snel opgebruikt zal zijn, waardoor je bijvoorbeeld met een powerbank aan de slag moet.

Filmen met een camcorder: de voor- en nadelen

We bespreken de voor- en nadelen van een camcorder in meer detail in onze koopgids rond camcorders elders in dit nummer, maar we sommen ze hier nogmaals kort voor je op. Er is immers een zeer specifieke doelgroep waar camcorders de ideale oplossing voor zijn. De prijs is een van de voordelen van een camcorder. Voor een professioneel model betaal je uiteraard nog steeds veel, maar wie snel een kwalitatieve video wil maken, kan al voor enkele honderden euro’s een camcorder voor beginners vinden bij grote namen zoals Sony en JVC. Zelfs voor die prijs krijg je al een toestel met een uitstekend zoombereik. Ook op het vlak van audio ben je al snel beter af bij een camcorder dan bij een DSLR-camera, omdat er meer over audio is nagedacht bij hun ontwikkeling.

Een camcorder laat je echter wel niet toe om je lens te vervangen (een van de grootste voordelen van een DSLR-camera), dat kan al eens nuttig zijn om te hebben als je fan bent van een lage scherpte-diepte (wazige achtergrond). Vanwege de kleinere sensor die een camcorder bezit, zal je ook snel tegen problemen aanlopen als je omgeving donkerder wordt. Een DSLR-camera kan ter vergelijking veel meer licht opnemen.

Filmen met een DSLR of systeemcamera: de voordelen

Wie ook met fotografie bezig is, zal ongetwijfeld zijn zin vinden tussen de DSLR-camera’s en systeemcamera’s. We leggen eerst kort het verschil uit. Een DSLR is waarschijnlijk de camera waar je aan denkt als iemand het woord gebruikt. Ze zijn lange tijd de populairste camera’s geweest. Binnenin vinden we een spiegel die het licht dat de camera binnenvalt reflecteert zodat je door de zoeker kan kijken en ziet wat je gaat fotograferen. Als de foto genomen wordt, klapt de spiegel naar boven en wordt de sensor van de camera belicht. Dit proces resulteert in het geluid dat we horen bij het nemen van een foto. De laatste jaren zijn systeemcamera’s echter aan een opmars bezig. Zij bevatten geen spiegel meer en doen alles digitaal. Ze zijn daardoor compacter en geven in de zoeker het beeld weer net zoals de uiteindelijke foto eruit gaat zien. Vloggers vinden deze systeemcamera’s geweldig omdat ze meestal vrij licht zijn en toch nog toelaten om aparte lenzen te gebruiken. DSLR’s zijn dan weer de lievelingen van filmmakers die een steadycam (een frame dat voor extra draagkracht en stabiliteit zorgt) gebruiken om het gewicht irrelevant te maken. De mogelijkheid om lenzen te vervangen blijft zoals gezegd het grootste voordeel van dit type camera’s. Van breedhoeklens of fisheye-lens tot telefoto, iedereen vindt zijn eigen voorkeur wel.

Filmen met een DSLR of systeemcamera: de nadelen

Zoals we eerder al aanhaalden heeft een DSLR-camera best wel een aardig gewicht, maar daar wen je best nog snel aan. Een ander probleem is echter de opnamebeperking, want deze ligt steeds op een half uur. Dit omdat de toestellen anders in de categorie van de videocamera’s vallen en er dan extra taksen betaald moeten worden. Een ander mogelijk nadeel is het feit dat niet alle fotocamera’s even geschikt zijn als videocamera en als je een camera wil die beide zaken combineert naar jouw eigen voorkeuren, dan kan het al eens moeilijk zijn om dat te vinden.

Tenslotte loont het ook nog de moeite om eens te kijken naar de Nikon Coolpix P1000, een fotocamera met een enorme zoomlens die perfect is voor het vastleggen van vogels in je tuin, sportwedstrijden of tijdens je vakantie. Overal waar je een verrekijker zou gebruiken, ga je deze camera heerlijk vinden om mee te fotograferen én te filmen, dankzij zijn zoomlens van 3000mm. Je kan de camera eigenlijk nog het best omschrijven als een hybride combinatie van een camcorder en systeemcamera en als geen van bovenstaande categorieën je aanspreken, dan vind je misschien de ideale oplossing in dit toestel.