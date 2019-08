We betalen steeds vaker een maandelijks bedrag om van diensten te kunnen genieten, maar wat kost dat ons eigenlijk? Best veel, want dit bedrag kan snel oplopen tot een grote kost.

Apple kondigde recent zijn eigen streamingdienst aan en Disney wil voor het einde van het jaar Disney+ lanceren in de Verenigde Staten. Elk nieuw platform probeert de aandacht van de consument te trekken door gebruik te maken van exclusieve reeksen en dat werkt. Voorlopig dan toch, want wat gebeurt er als je plots drie, vier, vijf of zelfs meer abonnementen nodig hebt om al die series te kunnen kijken waarover je vrienden en collega’s zo enthousiast zijn?

Videostreaming: elke maand meer

Netflix kost momenteel 7,99 euro voor het goedkoopste abonnement. Dat is op zich al wel wat, maar je krijgt er best wel wat voor terug en prijs-kwaliteit is de streamingdienst zeker de moeite waard. Helaas blijft het daar niet bij. Wie vandaag een nieuwe TV koopt, zal niet anders kunnen dan voor een HD of 4K toestel gaan en dan zien we de prijs van Netflix stijgen tot 10,99 euro of zelfs 13,99 euro in het geval van 4K, want je wil uiteraard een kwaliteit die bij je toestel past. Zelfs als je nog gebruikmaakt van een oude televisie, is een duurder abonnement al snel niet meer te vermijden, want je echtgenoot, kinderen of kotgenoten willen uiteraard hun eigen account en de goedkoopste optie ondersteunt er slechts één tegelijkertijd.

Nu goed, 13,99 euro is best wel wat, maar nog niet onoverkoombaar. Het wordt echter moeilijker wanneer we extra streamingdiensten introduceren. Laten we Amazon Prime Video als voorbeeld nemen. De dienst heeft best wel een aantal kwalitatieve reeksen die nergens anders te streamen zijn. Het gaat dan over oude reeksen zoals The Office en Parks and Recreation, maar ook over originele producties zoals Tom Clancy’s Jack Ryan. Gelukkig is het aanbod van Amazon Prime Video kleiner dan dat van Netflix en vertaalt dat zich ook in de prijs. Voor zo’n 50 euro per jaar kan je genieten de voordelen van Amazon Prime (levering binnen twee dagen) én Amazon Video. Dat valt best wel mee en dat voor slechts 4 euro per maand, dus waarom ook niet. In totaal hebben we dan een maandelijkse rekening van 17,99 euro. Geen probleem, toch?







Nog niet, maar recent maakte Disney bekend dat het al zijn content van Netflix gaat overzetten naar een eigen platform. Star Wars, Pixar, Marvel, … Het zijn namen die plots verdwijnen uit je abonnement terwijl je daarvoor wel hetzelfde blijft betalen. Wil je ze behouden? Dan kost je dat een extra 6,99 euro per maand of 69,99 euro per jaar. Uiteraard is er dan ook nog Apple TV+ voor 9,99 euro, dat zijn eigen unieke series heeft met even exclusieve namen. Ondertussen zitten we aan een slordige 35 euro per maand.

Daar blijft het niet bij

Daar stopt het echter niet. Ben je een muziekliefhebber die onderweg graag zonder reclame en in de beste kwaliteit muziek luistert? Dan ben je bij Spotify of Apple Music ook 9,99 euro per maand kwijt. Speel je games op een console? Dan betaal je maandelijks nog een extra abonnement, soms zelfs om gewoonweg online te spelen (zoals bij de Nintendo Switch). Verder zijn er ook nog tools die met een abonnement komen, van fitness en gezondheidsapps tot fotobewerkingsprogramma’s en cloudopslag, opnieuw kost het je enkele euro’s per maand en al snel geef je een enorm maandelijks bedrag uit aan diverse abonnementen. Het is dus een goed idee om even stil te staan bij deze kleine kosten en alles eens op te tellen.

Voor mezelf mag er alvast een einde komen aan de shift naar abonnementsformules die we de laatste jaren hebben zien verschijnen. Voor een app wil ik gerust eenmalig een klein bedrag neertellen, maar betaal ik liever niet maandelijks enkele euro’s gedurende een langere periode. Voor de games die ik speel wil ik ook geen seizoenspas kopen, maar gewoon betalen voor de extra content die ik leuk vind. Als het even kan betaal ik liever ook geen 150 euro per jaar voor een abonnement op Adobe Photoshop en Lightroom. Vanuit het standpunt van de producenten is het uiteraard veel lucratiever om abonnementen aan te bieden, want eens je ze hebt, zeg je ze niet zo snel meer op.

De eerste aflevering van Game of Thrones seizoen 8 werd 54 miljoen keer illegaal gedownload in 72 uur.

Opnieuw meer piraterij?

Dat brengt ons bij een volgend punt. Wat gebeurt er als iedereen genoeg abonnementen heeft maar toch nog steeds toegang wil hebben tot alle content? Inderdaad, er worden (opnieuw) meer illegale manieren gebruikt om toch toegang te hebben en dat is dan weer nadelig voor de producenten. Zeker op de markt van de videostreamingdiensten is dit een interessant gegeven om over na te denken. Netflix heeft wonderen gedaan op het vlak van content beschikbaar maken en heeft ongetwijfeld piraterijnummers doen afnemen. Als het écht simpel en voordelig is om te kunnen kijken wat je wil, wanneer je wil, dan betalen mensen hier namelijk graag voor. De 160 miljoen Netflix-abonnees zijn daar het bewijs van. Het recente seizoen van Game of Thrones is een voorbeeld van de andere kant van de medaille. HBO werkt samen met exclusieve partners (hier in België is dat Telenet) en het is duidelijk dat niet iedereen dat extra abonnementsgeld wil betalen voor slechts één serie. De eerste aflevering werd immers 54 miljoen keer illegaal gedownload in de eerste 72 uur na verschijning. Mij lijkt dit alvast vaker te gaan gebeuren in de toekomst en de “wij willen ook ons eigen streamingplatform”-mentaliteit ligt aan de oorsprong daarvan. Minder is in dit geval meer.