Hou je graag je conditie wat op peil maar wil je daarvoor niet meteen de deur uitgaan? Geen probleem, want vandaag de dag zijn er een heleboel apps die je helpen om thuis te sporten!

De echte sportieveling trekken eerder naar de fitness of gaan een rondje joggen, maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Niet iedereen heeft de intentie om meerdere keren per week enkele uren in de fitness door te brengen en een abonnement daarvoor kost toch redelijk wat. Excuusjes om niet de gaan lopen, zijn ook snel gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan: “Het is te koud en het regent.” Gelukkig kan je thuis ook al heel wat sportoefeningen doen. Er zijn eindeloze mogelijkheden, maar er bestaan apps die je wegwijs maken en een handje helpen om de oefening op jouw maat te vinden. Oefeningen kunnen gaan van een vijftal minuutjes tot een halfuur of langer, waardoor ook drukbezette mensen nog even de tijd kunnen vinden om wat beweging in te plannen. Hier laten we je enkele van deze apps zien om thuis te sporten.

Je kan sportapps zien als een soort van sportcoach in je broekzak

Nike Training

Als je in de App Store of Play Store op zoek gaat naar sportapplicaties, dan kom je hoogstwaarschijnlijk enkele bekende namen tegen. Het is ook logisch dat bedrijven die sportkleding en -accessoires produceren, investeren in de ontwikkeling van een sportapp. Onder andere Nike heeft hiervoor een uitgebreide en bovendien gratis app genaamd Nike Training. Het handige aan Nike Training is dat de app zelf oefeningen aanraadt op basis van de oefeningen die je al hebt uitgevoerd. Zo krijg je steeds oefeningen op maat.

De oefeningen zelf zijn ingedeeld in drie categorieën: beginner, gevorderd en expert. De trainingssessies duren daarnaast 5 tot 30 minuten met een gemiddelde van ongeveer een kwartiertje. Aangezien je de oefeningen in principe eender waar kan uitvoeren zonder al te veel voorbereiding en opruimwerk hoef je dagelijks dus niet meer dan een kwartiertje vrij te maken om je conditie wat op peil te houden. Iedere trainingssessie geeft daarnaast informatie over de gemiddelde duur in minuten, de intensiteit en het niveau. Met een enkele druk op de downloadknop kan je de training vervolgens eender waar uitvoeren, ook zonder internetverbinding. Het is zelfs mogelijk om in de Nike Training app zelf muziek af te spelen uit de muziekbibliotheek van je smartphone. Ondersteuning voor streamingdiensten zoals Spotify of Apple Music zou handig zijn, maar is momenteel nog niet aanwezig. Bij elke training wordt stap per stap uitgelegd wat je moet doen gedurende een aantal seconden. Dit gebeurt aan de hand van zowel audio-instructies als een video met daarin een man of vrouw die uitbeeldt hoe de actie in zijn werk gaat. Als je in het bezit bent van een Google Chromecast, kan je ervoor kiezen om die instructievideo te laten afspelen op je televisie zodat je nog beter kan meevolgen met de training. Als je geen volledige training zou willen doen, kan je ook een specifieke stap aanduiden en vervolgens zal de app meteen naar die stap gaan en alle voorgaande stappen overslaan. Als het allemaal wat te snel gaat, kan je ook de beweging rustig opnieuw bekijken door op de pauzeknop te tikken en vervolgens de training verderzetten.

Na elke work-out vraagt Nike Training hoe vlot (of net niet) het ging. Hier duid je dan op een schaal van 1 tot 10 aan hoe moeilijk de training voor je was. Tot slot duid je nog aan waar je training hebt uitgevoerd (thuis, in de sportschool of buiten) en daarna geeft de app aan hoeveel calorieën je ongeveer hebt verbrand. In het activiteitenoverzicht vind je alle trainingen terug die je tot dan toe hebt uitgevoerd.

7 Minute Workout

De app 7 Minute Workout is heel handig als je dagelijks een strak schema hebt waarin je toch wat sport wil verwerken. Zoals de naam al doet vermoeden, zijn alle trainingen die je vind in 7 Minute Workout exact zeven minuten lang en geen seconde meer of minder. Qua werking is de app heel recht voor de raap, maar verwacht geen diepte-informatie over je conditie of op maat gemaakte work-outs. 7 Minute Workout geef je wel de optie om een “30 Day Challenge” in te stellen, maar daarover zo meteen meer.







Wat betreft afzonderlijke work-outs, geeft de app je zes categorieën: classic, abs workout, butt workout, leg workout, arm workout, en sleepy time stretch. Elke work-out bestaat uit dertien of veertien verschillende oefeningen van dertig seconden. Tussen elke oefening krijg je tien seconden om te rusten. Daarnaast zijn er instructies per oefening waarin met geschreven tekst en tekeningen wordt uitgelegd hoe die oefening in elkaar zit. Als dit niet duidelijk genoeg zou zijn, is er nog de optie om op het camera-icoontje te klikken dat je doorstuurt naar een YouTube-video waar alles duidelijk en ook met echte mensen wordt uitgelegd. Per categorie staan de verschillende oefeningen in een bepaalde volgorde, die kan je niet wijzigen, maar je kan er wel voor kiezen om deze in een willekeurige volgorde uit te voeren.

Er is daarnaast nog de 30 Day Challenge waarbij je elke dag een of meerdere work-outs uitvoert voor dertig dagen lang. Hier kan je kiezen tussen een makkelijk schema, gevorderd schema of moeilijk schema. Op basis van het gekozen schema geeft de app je een reeks oefeningen per dag en dat voor dertig dagen lang. Je kan ook pas naar de work-out van de volgende dag gaan als de work-out van de dag ervoor voltooid hebt, zodat je niet kan “valsspelen”. Een klein nadeel van 7 Minute Workout zijn de advertenties. Zo zal je merken dat er tussen de verschillende trainingscategorieën wel eens een advertentie opduikt en dat je na een work-out gedwongen wordt om een korte reclamevideo te kijken. Voor 3,19 euro kan je de advertenties weghalen, maar je ontgrendelt hiermee jammer genoeg geen extra functies.

8Fit

8Fit is een app die weer net iets meer op maat is en zich probeert aan te passen aan jouw sportniveau. Je kan 8Fit het beste vergelijken met Nike Training, alleszins het gratis deel van de app. 8Fit biedt namelijk ook een premiumplan aan dat je 5 euro per maand kost, maar met de gratis versie heb je in feite voldoende mogelijkheden. Als je de app downloadt, wordt eerste enkele basisinformatie gevraagd zodat er een sportschema opgesteld kan worden. Zo kan je kiezen of je met 8Fit gewicht wil verliezen, fitter wil worden of spieren wil opbouwen. Vervolgens krijg je de keuze tussen drie verschillende tijdsperiodes waarin je dit doel wil verwezenlijken. Hoe langer die tijd, hoe minder intensief de trainingen zullen zijn. Daarna geef je nog aan hoeveel keer week je zou willen trainen en wanneer dit het beste uitkomt voor jou, zodat de app je automatisch een melding stuurt op dat tijdstip.

Bij een trainingssessie krijg je korte video’s te zien van personen die een oefening uitvoeren, waarna je deze zelf moet uitvoeren. In tegenstelling tot bij Nike Training kan je deze video’s niet afspelen op je Chromecast en ook geen muziek afspelen vanuit de app zelf. Wel geeft 8Fit de mogelijkheid om een korte opwarming op voorhand en rustoefeningen na afloop uit te voeren. In de pro-versie kan je daarnaast nog gepersonaliseerde maaltijdschema’s laten samenstellen en is er toegang tot verschillende trainingscollecties om bepaalde spiergroepen te trainen. Maar, zoals eerder al gezegd, is de gratis versie meer dan voldoende voor de minder fanatieke sportievelingen die wat meer beweging in hun dagelijks schema willen hebben.