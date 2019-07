Nu het mooiste seizoen van het jaar is aangebroken, is het tijd om te kijken naar de beste (draadloze) sportoortjes. Zonder muziek de straten rennen is niet de beste ervaring. Daarom hebben wij deze lijst met de beste sportoortjes.

Dagelijks stilzitten op het werk, dat zegt wel voldoende over mijn gewicht door de jaren heen. Dat gezegd zijnde, het is altijd lekker om buiten te zijn. Of het nu is om te hardlopen, een stukje te fietsen of gewoon lekker op het strand te hangen. Laten we teruggaan naar het sporten, want daarbij zijn sportoortjes wel heel handig. Tijdens het sporten is het omgevingsgeluid niet altijd waar je naar op zoek bent. Muziek van eender welke soort kan helpen bij het behouden van je ritme of doorzettingsvermogen. Dat is ook een reden dat je vaak krachtige muziek tegen zal komen bij mensen die sporten, terwijl klassieke muziek juist minder vaak de voorkeur heeft. Maar, hoe luister je nu naar deze muziek? Je ziet wel eens mensen met bedrade hoofdtelefoons rondlopen. Naar mijn mening is dat echter niet de ‘beste oplossing’. Kabels hebben een maximale lengte en zitten uiteindelijk alleen maar in de weg. Draadloos is misschien wel wat duurder, maar biedt op de lange termijn weer een hoop voordelen. Zo zijn deze vaak waterbestendig, waardoor je er zonder problemen mee in de regen kan sporten. Daarnaast kan je deze gemakkelijk blijven gebruiken, mocht je telefoon geen audiopoort meer hebben. Zullen we van start gaan? Loop ze!

Belangrijkste specificaties

Specificatielijsten zijn saai, vandaar dat je er ook liefst zo min mogelijk tijd aan besteedt. Toch is het bij sportoortjes van belang om er even de tijd voor te nemen. Anders dan bij veel bedrade oortjes, die veel mensen voor 20 of 30 euro kopen, betaal je voor een goed paar draadloze oortjes meer dan 100 euro. Vandaar dat het van belang is om een bewuste keuze te maken: wat heb ik wel en niet nodig. Wil je bijvoorbeeld volledig draadloze oortjes, of vind je het niet erg om nog een draad in je nek te hebben. Soms hoor je ook over oortjes met geluidsonderdrukking (noise cancelling). Bij het sporten is het sowieso niet aan te raden om dit in te schakelen. Het zal maar eens gebeuren dat je een voertuig niet aan hoort komen. Zelfs zonder noise cancelling kan dat al eens vrij moeilijk zijn. Vind je het, net zoals mij, belangrijk om je omgeving goed te horen, dan zal je in deze keuzewijzer terug kunnen lezen wat daar de beste oplossingen voor zijn. Comfort is voor iedereen anders, maar wat voor vrijwel iedereen belangrijk is, is dat de in-ear oortelefoon goed blijven zitten. De dopjes in je oor constant verplaatsen biedt namelijk geen fijne ervaring bij het hardlopen, ook bij andere sporten of casual gebruik komt het niet van pas…

Ambient sound, geen noise cancelling

Het moge duidelijk zijn dat het niet aan te raden is om met noise cancelling ingeschakeld te gaan rennen. In plaats daarvan implementeren steeds meer fabrikanten een ‘ambient noise’-functie. Met zo’n functie wordt geluid uit de omgeving in je oortjes gepompt. Op die manier hoor je toch het geluid uit je omgeving terwijl je de oortjes in hebt. Je hebt daar meestal wel de app van de fabrikant voor nodig. Als je zeker wil zijn dat het op de hoofdtelefoon zit, breng dan een bezoekje aan de website van de fabrikant. Niet in alle gevallen zal het namelijk bekend staan als ‘Ambient noise’. Poly, het bedrijf waar Plantronics tegenwoordig in is opgenomen, richt zich ook op het hoorbaar maken van je omgeving. Dat is mogelijk door het Ambient Aware-design, daar wordt dus helemaal geen technologie voor gebruikt.

Nu we het eenmaal over design hebben, kan je wel zeggen dat dit ook een belangrijk onderdeel is. Als een hoofdtelefoon verkeerd ontworpen is, zal het draagcomfort ook automatisch minder zijn. Hebben oortelefoons ook ‘oorhaken’ die over je oor heen gaan, dan zullen deze niet zo snel uit je oor vallen. Hetzelfde geldt voor de earbuds met oorhaken die in je oor blijven zitten. Het nadeel is dat je daar wel sneller een irritatie van kan krijgen. Waar ik heen ga, mag al wel duidelijk zijn: het moet gewoon goed zitten. Is dat niet het geval, dan leg je ze net zo snel weg als dat je ze in hebt gedaan.

Gemakkelijke remote-control en batterijduur

Naar je telefoon moeten grijpen om het volume van telefoongesprekken of je muziek te wijzigen is enorm irritant. Op de meeste in-ear hoofdtelefoons zit al een controle-module om het volume aan te passen. Helaas gaat het niet altijd even gemakkelijk. In sommige gevallen kan je er alleen het volume mee wijzigen, terwijl je er in andere gevallen ook van nummer of zelfs afspeellijst mee kan wisselen. Wederom goed om uit te zoeken hoe makkelijk het is om deze functies te bedienen. Als laatst blijft de batterijduur nog over. Natuurlijk moeten oortjes minimaal een sportsessie mee kunnen gaan. Maar, indien mogelijk, is het toch handiger als je ze niet na elke sportsessie op hoeft te laden. Dat maakt het ook mogelijk om ze casual te gebruiken als je thuis zit, of eens moet reizen met het openbaar vervoer.

De beste sportoortjes

De afgelopen tijd heb ik mij rotgezocht naar de ‘beste sportoortjes’. Ik kwam dan ook vrij snel tot de conclusie dat het zo gemakkelijk nog niet is om deze te vinden. Vandaar staan in deze koopgids de oortjes die, wat mij betreft, de beste luisterervaring bieden. Natuurlijk is er daarbij gekozen voor een mix tussen true-wireless en ‘gewoon’ draadloos. In het laatste geval heb je geen draad naar je telefoon, maar zit er wel een draad tussen de earbuds. Als je vaak van plan bent om deze oortjes te gebruiken om te trainen voor het hardlopen, dan is zo’n draad wel erg handig. Het neemt misschien wel het ‘draadloze gevoel’ weg, maar de kans dat je de oortjes zo verliest is ook nog maar miniem. En, ga vooral ook op zoek naar de beste oortjes voor jezelf. Daarbij kan deze lijst dienen als het startpunt om je keuzes aan op te hangen.

Plantronics BackBeat Fit 3100

Wat doet Plantronics nu precies op deze lijst? Veel mensen hebben mogelijk al wel eens gehoord van Plantronics, voornamelijk vanwege de apparatuur die ze aanbieden op de zakelijke markt. Het bedrijf richt zich echter steeds meer op de consumentenmarkt met hun audioportfolio. Voornamelijk de BackBeat Fit-producten zijn steeds meer in trek binnen de sportgemeenschap. Gedurende de afgelopen maanden heb ik de BackBeat Fit 3100 mogen testen. Wat mij betreft zijn het, voor de hardloopsessies, een van de beste ‘true-wireless earbuds’. Je raakt deze immers niet zo snel kwijt met de (vrij grote) oorhaken. Hoeveel je ook beweegt tijdens het hardlopen, ze zullen nooit van je hoofd vallen. Ook hebben ze het Always Aware-design van Plantronics, wat ervoor zorgt dat je tijdens het hardlopen voldoende omgevingsgeluid binnenkrijgt. Geluidskwaliteit is prima, al moet wel meegenomen worden dat er natuurlijk wel meer omgevingsgeluid binnen zal komen. Muziek met veel bastonen verliest zo wel wat detail; voor de meeste smaken van muziek zal dit geen probleem zijn. Qua batterijduur overleven de earbuds ongeveer vier tot vijf uur per lading. In het (stevige) hoesje zitten nog twee extra ladingen. Al met al goed voor twaalf tot vijftien uur luisterplezier.









Jaybird Tarah Pro

Bij Jaybird komen we al iets meer in de sportsferen terecht. Het bedrijf presenteerde vorig jaar de opvolgers van zijn X4, in de vorm van de Tarah en Tarah Pro. Als je kijkt naar de ‘echte’ opvolger van de X4, dan komt de Tarah Pro al direct in beeld. In het persbericht praat Logitech, het moederbedrijf van Jaybird, maar al te graag over de batterijduur. Uit mijn praktijktesten bleek tegelijkertijd dat het geen willekeurige cijfers zijn: het is de werkelijkheid. Nog niet eerder heb ik 14,5 uur batterijduur in draadloze in-ear oortelefoons gezien. Een ander voordeel van de Tarah Pro is de meegeleverde Jaybird-app waarin je het geluid naar wens in kan stellen. En, nu we het toch over geluid spreken: het klinkt goed, zoals we van Jaybird gewoon zijn. Deze earbuds sluiten ook een stuk beter af dan de BackBeat Fit 3100, al verlies je daardoor dus wel wat omgevingsgeluid. Wat mij verder enorm op is gevallen, is het gewicht van de Tarah Pro. Niet zo gek ook, volgens het bedrijf weegt de in-ear hoofdtelefoon slechts 20 gram. Het lijstje rondt zich af met een IPX7-certificatie voor waterbestendigheid. Daarmee kan ik deze earbuds zonder enige vraag aanraden, mits je niks hebt tegen een extra draad.

AfterShoks Trekz Air

AfterShokz biedt, naar mijn mening, een van de vreemdste producten aan op deze lijst. Wederom neemt deze optie omgevingsgeluid mee als een van de belangrijkste aspecten. Het vreemde is echter dat je niks in je oor stopt. In plaats daarvan wordt er gebruikgemaakt van ‘bone conduction’ om het geluid naar je trommelvlies te brengen. Het is namelijk zo dat er, net voor je oren, een botje zit dat verbonden is met je oorkanaal. AfterShokz maakt dan ook gebruik van een speciale driver, die de geluidstrillingen over kan brengen naar het botje. Het is een vreemde ervaring, voornamelijk de eerste paar keer dat je het gebruikt. Toch is de geluidskwaliteit in orde, al komt het niet in de buurt van de meeste ‘normale’ in-ear hoofdtelefoons. Je zal voor jezelf dan ook moeten beslissen of geluiden in je omgeving belangrijker zijn dan de geluidskwaliteit. Voor het prijspunt waarin AfterShokz zit, is de batterijduur van acht uur prima, maar niet bijzonder. Jaybird liet net immers ook zien hoe het ook kan. Laat ik nog wel een notitie plaatsen: het is geen slechte oortelefoon. Daar komt bij dat je meestal meer zal betalen voor nieuwe technologieën.

Jabra Elite Sport

Als laatste hebben we een oude bekende in huis. Jaren terug kwam Jabra al met de eerste versie van de Elite Sport. In 2017 kreeg deze uiteindelijk zijn welverdiende update. Qua design en opties veranderde er niks voor de Elite Sport. Enkel de batterijduur kreeg een upgrade, van drie naar vier uur per lading. Uiteindelijk een zeer welkome inclusie, de batterijduur was daarvoor immers niet grandioos. Wat deze oortjes echter speciaal maakt, dat zijn de losse sportgerelateerde functies. Te beginnen bij de hartslagsensor in het rechteroortje, die tevens gebruikt wordt bij de VO2-max metingen die verricht kunnen worden in de Jabra Sport-app. Extreem accuraat zijn de metingen niet, maar het geeft je wel een idee van de maximale fitness-capaciteit van je lichaam. Door deze metingen uit te blijven voeren zie je dan ook de vooruitgang in je conditie. Ook kan Jabra je sportactiviteiten bijhouden, inclusief locatie en je hartslag, om je zo van gedetailleerde informatie te voorzien. Over de geluidskwaliteit heb ik overigens ook niks te klagen, alles is in orde. Uiteindelijk betaal je daar wel voor, meer dan bij de concurrentie.