Hardlopen is de ideale sport voor iedereen die meer wil bewegen. Je kan het overal doen, je kan ondertussen je favoriete muziek luisteren en je hoeft er geen dure abonnementen of apparatuur voor aan te schaffen. Motivatie vinden is vaak een ander verhaal, maar apps kunnen je daarbij helpen.

De selectie van Thibault

Nike Run Club

Iedereen moet ergens beginnen. Wanneer je net begint met hardlopen, zou je willen dat er iemand je bij de hand neemt om je te begeleiden. Nike doet precies dat met hun app. Download simpelweg de gratis app Nike Run Club op je Android of iPhone, maak een account aan en de app zal je vervolgens begeleiden bij je eerste stappen. De app is heel eenvoudig te gebruiken en dat maakt hem net ideaal voor beginners. Je kan ervoor kiezen om even een zondagsloopje te doen onder begeleiding van een coach of een schema opstellen om naar een bepaald doel te werken. Druk even op ‘My Coach’ en vervolgens kan je een schema selecteren. Trainingen variëren van langeafstandslopen tot intervaltraining en benchmark-tests die je schema verder bepalen. Wanneer je zo eenvoudig mogelijk wil beginnen zonder geïntimideerd te worden door professionele apps kan je het advies van Nike volgen: Just Do It.

Runtastic

Wanneer je Nike Run Club hebt ‘uitgespeeld’ heb je wellicht behoefte aan een app die wat meer informatie verzamelt. Het handige aan Runtastic is vooral dat je er andere platformen en apparaten aan kan koppelen. Zo kan je bijvoorbeeld activiteiten van je Garmin of Fitbit activity tracker synchroniseren met Runtastic. Wanneer je dit niet doet, kan je nog steeds manueel loopsessies ingeven of anders gewoon de applicatie gebruiken om je sportsessie automatisch te laten tracken. Wanneer je met de telefoon gaat lopen en je GPS inschakelt, krijg je achteraf zelfs een overzicht van waar je precies hebt gelopen. Runtastic heeft zich ontplooid tot heus sociaal netwerk waar je vrienden kan toevoegen, groepen kan aanmaken, etc. Wie op zoek is naar een sociaal gebeuren, zal dus zeker zijn gading vinden bij Runtastic.

Spotify

Wat een evidente toevoeging aan deze lijst. Wie kan lopen zonder muziek te luisteren, verklaar ik gek. Bovendien is Spotify het best ondersteunde platform ter wereld voor muziek. Welk apparaat je ook gebruikt, de kans is groot dat je er Spotify op kan gebruiken. Smartwatches en activity trackers ondersteunen bovendien ook veelal Spotify. Even een workout mix zoeken die Spotify zorgvuldig voor je heeft samengesteld en je bent klaar voor de loopsessie van je leven. Er is echter nog een andere reden waarom Spotify ideaal is om mee te lopen. Spotify zet namelijk steeds meer in op podcasts. Tegenwoordig kan je ook gewoon podcasts ontdekken en beluisteren via de applicatie. Jezelf verdiepen in een goede podcast kan zeker helpen om het hardlopen wat draaglijker te maken wanneer het lastig wordt.

De selectie van Sven

Google Fit

Ik mag dan misschien geen hardloper zijn en ook rustig joggen gebeurt helaas niet vaak genoeg, maar Google Fit ziet bij mij wel een dagelijks gebruik. De app houdt immers netjes bij hoeveel kilometer je op een dag aflegt en hoeveel calorieën je daarbij verbruikt. Belangrijk voor mij zijn de dagelijkse doelen die je kan instellen. Ik wil bijvoorbeeld minstens 60 minuten bewegen per dag. Dat kan wandelen zijn, maar ook hardlopen of fietsen. Kies je voor deze laatste twee opties, dan kan je ook hartpunten verzamelen. Deze krijg je enkel voor meer intensieve activiteiten en je kan er een apart doel voor instellen. Perfect is de app niet altijd (de trein opstappen zorgt al eens voor verwarring), maar Google Fit vervult wel zijn voornaamste taak, namelijk je bewust maken van je nood aan beweging. De app kan trouwens ook gelinkt worden aan een grote verzameling andere fitnessapps. Ideaal om dat totaalbeeld te behouden.

Buienalarm

Waar men vroeger nog naar buiten keek om het weer te voorspellen, gebruikt men daar nu ook een app voor. Een rondje gaan lopen kan natuurlijk in alle weersomstandigheden, maar als het even kan dan houd je het liefst wel even droog. Daarvoor is Buienradar enorm geschikt. De app geeft je een visuele voorstelling van de buien die je de komende uren mag verwachten door middel van grafieken. Zo ken je ook onmiddellijk de intensiviteit ervan (laag, gemiddeld, hoog). Krijg je liever een beeld van heel België, dan kan je overschakelen naar de radarbeelden die regenbuien illustreren aan de hand van kleuren: grijs voor lichte regen, rood voor zware onweders. Als extraatje kan je ook nog het weer raadplegen. Alles in één met andere woorden, zodat je je perfect kan focussen op je sportactiviteit.

Zombies, Run

Zombies, Run is een app app die gebruikmaakt van gamification om je al spelenderwijze aan het bewegen te krijgen. Zelf vind ik Zombies, Run absoluut geweldig, want het zorgt ervoor dat je niet langer het gevoel hebt dat je tijd aan het verspillen bent tijdens je workout. Muziek werkt bij mezelf meestal niet, maar een podcast kan dan weer wel en de verhaalmodus van Zombies, Run heeft eenzelfde entertainende waarde. Fans van series zoals The Walking Dead of Z Nation zullen ongetwijfeld veel plezier beleven aan de ondertussen zeven seizoenen. Ook hier is er ondersteuning voorzien voor het eerder vernoemde Google Fit.