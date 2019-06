Momenteel is het huidige Android-besturingssysteem Android Pie, maar daar komt weldra verandering in. Dit is wat we al weten over Android Q, dat we kunnen verwachten in augustus van dit jaar.

Het verschijnen van een nieuw Android-besturingssysteem zit momenteel op een jaarlijks schema en ook voor deze ondertussen tiende versie is dat het geval. Wie het Android-ontwikkelingsproces van Google dus kent, heeft plots een veel beter zicht op hun manier van werken.

Een nieuwe Android, hoe werkt dat?

Google deelt zijn Android-jaar op in twee delen. Er is het initiële ontwikkelingsproces dat plaatsvindt achter gesloten deuren en van start gaat nadat de vorige versie afgerond is. Reken hiervoor dat dit ongeveer zes maanden (vanaf augustus) in beslag neemt, al is dat in de realiteit meer omdat er vermoedelijk wel wat overlap bestaat tussen de verschillende versies. Hoe dan ook, we kunnen in maart steevast een eerste betaversie voor ontwikkelaars verwachten. Deze beperkt zich weliswaar tot Google’s Nexus en Pixel toestellen. De feedback uit deze Bèta 1 wordt verzameld en resulteert vervolgens in verbeteringen voor de tweede, derde en vierde publieke bèta. Deze verschijnen respectievelijk begin april, mei, juni. Ten tijde van deze vierde bèta mogen we verwachten dat alle incrementele updates aanwezig zijn en hebben testers dus volledige toegang tot alle nieuwe opties die het opkomende besturingssysteem te bieden heeft. Daar stopt het echter niet, want er is ook nog sprake van een vijfde en zesde beta, de zogenaamde ‘release candidates’. Release candidates zijn versies die in essentie in orde zijn om bij het grote publiek te verspreiden. Alle nieuwe functies zijn aanwezig en er zijn weinig of geen bugs en crashes meer terug te vinden. Beschouw beta 5 als het afwerken van een belangrijk document dat je opslaat met de vermelding “finaal” in de titel. Beta 6 tenslotte is die versie waarin dat ene kleine foutje ook nog verwijderd is en de naam finaal v2.0 meekrijgt. Op dat punt is er niets meer te doen en kan Google de Final Release (eindversie) de wereld insturen.

Wat is er nieuw?

Nu we een beeld hebben van de manier waarop Android Q geboren wordt, kunnen we een blik werpen op de nieuwe functionaliteiten die we in het volgende besturingssysteem kunnen verwachten. Op moment van schrijven hebben we zicht op Beta 1 en 2 en daar zitten best wat aangename toevoegingen in. Android Q richt zich vooral op, hoe kan het momenteel ook anders, privacy en gebruiksgemak. De eerste toevoeging in een lange lijn is het aangepaste menu dat je toelaat om content makkelijker te delen via bepaalde apps en op een manier waarop dit zo vlot mogelijk gaat. Ontwikkelaars kunnen zo shortcuts toevoegen aan het menu om te delen waarmee je onmiddellijk acties kan opstarten. Een andere toevoeging die je heel wat tijd gaat besparen, is diegene die apps toelaat om systeeminstellingen aan te passen vanuit de app zelf, in plaats van daarvoor naar de instellingen te navigeren of de slider naar beneden te moeten swipen.

Android Quiche, Queso of toch iets anders?

Denk dan maar aan het uitschakelen van vliegtuigmodus of inschakelen van mobiele data en wifi rechtstreeks vanuit je browser. Ook op het vlak van volumecontrole kan je een aantal vernieuwingen verwachten. Momenteel kan je met de zijknoppen van je apparaat het volume aanpassen en wordt er automatische gekozen wat er op dat moment het belangrijkste is. Bij een telefoongesprek wordt het volume daarvan aangepast, bij muziek je mediavolume enzovoort. De pop-up die op je scherm verschijnt laat je in Android Q echter toe om onmiddellijk al de individuele sliders aan te passen naar keuze in plaats van eerst naar het instellingenmenu te moeten gaan en de wijzigingen daar door te voeren. Wie vaak muziek of podcasts luistert op zijn smartphone (of tablet) zal trouwens blij zijn om te horen dat je tijdens het afspelen van een liedje nu ook de vooruitgang ervan kan zien in de mediawidget (dat verschijnt tussen de notificaties).

Een volgende wijziging en een die ongetwijfeld heel geliefd zal zijn, is de mogelijkheid om in Android Q over de thuisknop te swipen om zo van app te wisselen, een ervaring die iOS-gebruikers ongetwijfeld zullen herkennen. Nu we toch aan het swipen zijn, kunnen we eveneens instellen hoe we dat willen doen met betrekking tot notificaties. Swipe je ze liefst naar links of rechts om ze te verwijderen, dan kan je dat nu instellen en krijg je het menu te zien als je ze in de andere richting swipet.

Wie zijn smartphone vooral gebruikt om berichten te versturen, zal blij zijn om te horen dat Google te leen is gegaan bij Facebook Messenger en de chatbubbles heeft overgenomen (en simpelweg ‘Bubbles’ noemt), cirkelvormige icoontjes met daarin de profielafbeelding van je contactpersoon. Deze kan je in Android Q gaan gebruiken voor alle apps die hiervoor ondersteuning willen aanbieden, een enorm goede toevoeging voor bijvoorbeeld WhatsApp of de ingebouwde sms-app, want momenteel moet je nog steeds naar de app navigeren om te communiceren, tenzij je een gesprek wil hebben via je notificaties uiteraard.

Je Google-account gaat ook een grotere rol spelen in Android Q en wordt standaard verweven in de instellingen van je toestel. Dit gebeurt op een subtiele manier, je profielafbeelding wordt immers weergegeven in de zoekbalk van het optiemenu. Tik je er snel even op, dan krijg je toegang tot informatie over je account (apparaat-info, betaalmethodes, …) en de mogelijkheid om je account van daaruit verder te beheren. Momenteel kan dit al via een apart instellingenmenu, maar het zit net iets te goed verborgen daar.

Wie graag zijn eigen touch geeft aan zijn besturingssysteem, kan zich in Android Q extra goed uitleven dankzij de toevoeging van accentkleuren. Je hebt de keuze tussen blauw, paars, groen en zwart en daarbovenop kan je ook het standaardlettertype en de vorm van de icoontjes op het thuisscherm aanpassen indien gewenst. Bovenaan kan je nu ook het geschatte moment weergeven waarop je batterij leeg zal gaan, wat in sommige gevallen nuttiger kan zijn dan een percentage.

Een andere toevoeging en een die op onze redactie enthousiast onthaald werd, is die van een donkere modus voor heel je besturingssysteem. Momenteel werkt Google hier nog volop aan, maar de bedoeling is om vanuit Android zelf elke app te kunnen voorzien van een donkere modus, zodat je gebruikservaring op alle mogelijke momenten hetzelfde is. Er wordt namelijk nogal snel van app gewisseld en hoewel donkere modi recentelijk steeds populairder worden, hebben ze pas echt nut als je ze kan gebruiken zijn tijdens je volledige gebruik.

Hier stopt het echter niet, zo gaat Android Q het bijvoorbeeld ook makkelijker maken om wifi-paswoorden te delen door middel van een QR-code. In het verleden was dit al mogelijk door een QR-code af te drukken, maar nu gaat het dus ook simpelweg tussen twee telefoons. Verder zal je nu een noodknop zien verschijnen als de aan/uitknop induwt waarmee je makkelijk de hulpdiensten kan contacteren.

Ten slotte kan je zoals gezegd ook nog een boel nieuwe privacyinstellingen terugvinden in Android Q. Zo wordt het eenvoudiger om per app aan te geven wat voor informatie je juist wil delen, kan je zelf beslissen wat je juist op je scherm wil tonen als de telefoon versleuteld is en kan je het gebruik van locatiegegevens beperken tot die momenten waarop de app effectief actief is (en dus niet in de achtergrond aan het werk is).

Uitkijken naar augustus

Of het uiteindelijk Android Quiche of Queso wordt (alle Android-versies worden immers naar desserten en andere zoetigheden vernoemd) is nog maar de vraag, maar het staat al zeker vast dat we allemaal een hoop tijd zullen uitsparen met deze nieuwe versie en dat ook nog eens op een veilige manier gaan kunnen doen. Heb je zelf een Google Pixel, dan kan je zelf de update proberen via google.com/android/beta. Let wel op dat dit enkel aan te raden is voor gevorderde gebruikers omdat het risico groot is dat je toestel vastloopt en/of er bestanden op je toestel verloren kunnen gaan. Maak dus op zijn minst een back-up van je bestanden alvorens je dit probeert. Als je niet al te nieuwsgierig bent, dan raden we je aan om simpelweg te wachten tot de release in augustus, al moet je er wel rekening met houden dat niet alle Android-toestellen vanaf dag 1 na de lancering het nieuwe besturingssysteem beschikbaar zullen hebben, dit is namelijk afhankelijk van de fabrikant. Bij de vlaggenschepen van bijvoorbeeld Samsung zal dit zeer snel gaan, maar ook zij hangen af van de goedkeuring van Google om hun eigen draai aan het systeem te mogen geven. Geduld is met andere woorden een schone deugd.