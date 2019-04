Heb je een afbeelding nodig voor een werkstuk, website of project? Dan is Google je vriend. Nou ja, als je tenminste een afbeelding kunt vinden die groot genoeg is. Maar daar is een handig trucje voor.

Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het vinden op Google. Tekst, afbeeldingen, filmpjes. Maar de kwaliteit verschilt enorm. Vooral als het gaat om afbeeldingen is het soms speuren naar een afbeelding die groot genoeg is voor jouw doel. Met de extra zoekfuncties binnen Google maak je het jezelf een stuk eenvoudiger. Daarmee zoek je namelijk gerichter op het formaat van de afbeelding.

Stap 1: Zoeken naar afbeeldingen

Wanneer je op https://google.com zoekt naar een term, kun je net onder de zoekbalk aangeven wat voor items je wil zoeken. In ons geval klikken we op de optie Afbeeldingen. Je krijgt nu een flink aantal afbeeldingen te zien die gerelateerd zijn aan je zoekopdracht, in ons geval ‘strand’.

Stap 2: Groot formaat

Wil je een afbeelding zoeken die aan bepaalde eisen voldoet op het gebied van formaat? Voor een afdruk op posterformaat, bijvoorbeeld, of als een tropisch behang voor op je kantoor? Dan kun je zoeken naar een groter bestand. Selecteer hiervoor de optie Tools in de knoppenbalk. Er verschijnt een submenu, waarbij de meest linkse optie Formaat is. Daar kun je aangeven welke afmetingen je afbeelding moet hebben. Dat scheelt je heel wat zoekwerk!