Sommige mensen laten hun pc ‘s nachts ingeschakeld, terwijl anderen hem steeds volledig uitschakelen. Maar is het eigenlijk slecht als je pc nooit een volledige nachtrust krijgt?

Het einde van de werkdag is eindelijk daar en je maakt je klaar om naar huis te vertrekken. Maar die computer, wat doe je daarmee? Schakel je hem volledig uit, kies je voor de slaap-/sluimerstand of laat je hem aan staan? Deze maand kregen wij de vraag of het slecht is om je computer nooit volledig uit te schakelen. Een eenduidig antwoord op deze vraag is er in dit geval niet, maar er zijn wel bepaalde voor- en nadelen.

De elektriciteitsfactuur

Een eerste nadeel van je computer nooit uitschakelen, is dat hij dan meer stroom verbruikt. Nu is dit een argument dat sterk wisselt afhankelijk het soort computer dat je gebruikt. Als je bijvoorbeeld een kleine laptop gebruikt en die in het stopcontact laat zitten, dan wordt er minder stroom verbruikt dan wanneer dit een high-end desktop is. Maar hier spitsen we ons voor de gemakkelijkheid alleen toe op desktop-pc’s. Bovendien hangt het stroomverbruik ook af van de achtergrondprocessen die je computer intussen uitvoert en van het bijbehorende computerscherm. Het nadeel van onnodig stroomverbruik wordt echter al opgelost wanneer je je computer in slaap- of sluimerstand stand. Bij de meeste Windows-computers gebeurt dit intussen automatisch, waardoor je computer de slaapstand reeds activeert wanneer hij een bepaald aantal minuten niet gebruikt wordt.

De levensduur

Ten tweede hebben alle onderdelen van je computer een bepaalde levensduur. Zowel je computerscherm als je computer zelf kunnen niet oneindig meegaan. Elk onderdeel heeft een zekere basislevensduur waaraan een einde kan komen. Als je computer voortdurend is ingeschakeld, zal het einde van deze levensduur logischerwijs sneller bereikt worden dan wanneer je hem uitschakelt. Dit argument vervalt weliswaar in de meeste gevallen, aangezien de meeste onderdelen het einde van hun levensduur niet zullen bereiken. In de loop van de jaren merk je waarschijnlijk dat je computer niet meer snel genoeg werkt om bepaalde programma’s vlot te blijven uitvoeren, waardoor je geneigd bent om onderdelen te vervangen of een nieuw toestel aan te schaffen. Je komt dus sneller aan het einde van de levensduur van je computeronderdelen door hem vaak ingeschakeld te laten, maar in 99% van de gevallen zal een onderdeel een upgrade nodig hebben voor dit einde bereikt wordt.

Onderdelen zijn meestal al verouderd en aan vervangen toe voor het einde van levensduur bereikt is.

Snel en makkelijk

Het grote voordeel van je computer steeds ingeschakeld laten, is dat je meteen kan verder werken waar je gestopt bent. Als je je computer uitschakelt, worden al je programma’s afgesloten en wanneer je hem opnieuw opstart, moeten deze programma’s ook weer opstarten. Maar dit los je ook al snel op door je computer in slaap- of sluimerstand te zetten, waarbij het enkele seconden duurt om je afgesloten computersessie te hervatten. Het grootste voordeel van je computer volledig ingeschakeld laten, is dat je er via bepaalde programma’s toegang tot hebt vanop afstand. Op die manier kan je bijvoorbeeld vanop je werk toegang krijgen tot je computer thuis om dan bepaalde offline bestanden te bekijken en eventueel te versturen naar jezelf. Dit argument kan je net zoals het voorgaande omtrent de levensduur ook deels laten vervallen. In het tijdperk van uitgebreide cloudservices waarin we vandaag de dag leven, is het namelijk heel eenvoudig om je bestanden online op te slaan zodat je ze eender waar kan bekijken en bewerken. Als je geen gebruikmaakt van de cloud en je bestanden altijd lokaal opslaat (of een warhoofd bent, zoals ikzelf, en een mix van beide toepast), dan kan het altijd handig zijn om even snel vanop afstand een kijkje te nemen naar die lokaal opgeslagen bestanden.

Up-to-date

Een laatste voordeel is dat de programma’s op je computer steeds up-to-date zijn, wanneer je hem altijd ingeschakeld laat. Dit voordeel heb je daarnaast niet als je computer in slaap- of sluimerstand staat, maar alleen als hij actief is. Vergeet in dit geval dan wel niet om automatische updates in te schakelen. Als dat niet zo is, is er immers nog steeds een handmatige klik nodig om de update te starten. Op deze manier kan je ook frequenter automatische back-ups maken en sneller bestanden laten synchroniseren met andere toestellen. Dit geldt trouwens ook voor andere acties die je computer automatisch uitvoert. Een belangrijk voorbeeld hier zijn virusscans. Anti-virussoftware scant namelijk alleen je computer als hij is ingeschakeld, waardoor mogelijke virussen dan ook sneller gedetecteerd en verwijderd kunnen worden als hij steeds aan staat.

Kort samengevat, gaat de levensduur van je computer er niet onder lijden als je hem voortdurend ingeschakeld laat. Je elektriciteitsfactuur voelt dit daarentegen wel, dus je systeem uitschakelen of in slaap-/sluimerstand zetten, kan zeker geen kwaad. Op softwarevlak kan het tot slot nog handig zijn om je computer volledig uit te schakelen. Allerlei achtergrondprogramma’s kunnen zich namelijk opstapelen en als deze stapel groot genoeg is, worden de prestaties van je computer bijgevolg aanzienlijk slechter.