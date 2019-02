De vraag van deze maand werd ons ingezonden door Guy Lories. In het najaar verblijft hij in een caravan en daar wil hij uiteraard zijn favoriete tv-programma’s blijven volgen. Hoe kan dit zonder de aanschaf van een paraboolantenne of TV Vlaanderen?

Goed nieuws voor Guy en alle anderen die niet meer afhankelijk willen zijn van de kabel. Een van dé trends in de televisiewereld is namelijk om alle content namelijk beschikbaar te maken op het wereldwijde web, in veel gevallen zelfs gratis. Steeds meer mensen (zeker de jongere generaties) zijn zelden nog achter het televisiescherm te vinden, maar wel achter hun smartphone, tablet en laptop waar ze hun favoriete programma’s alsnog perfect kunnen volgen. Hoe doen ze het toch?

Rechtstreeks bij de aanbieder

Tegenwoordig maken heel wat aanbieders hun content beschikbaar op hun website, sommigen hebben zelfs een eigen app. Denk bijvoorbeeld aan de populaire dienst VRT NU waar zowat alle programma’s van de VRT op te vinden zijn. Op de website van VIER, VIJF, ZES, VTM en meer kan je eveneens heel wat programma’s online kijken. Vaak zal je wel je eventuele adblocker moeten uitschakelen en een (gratis) account moeten aanmaken.

Er is nog een bijkomende kanttekening, de meeste programma’s blijven namelijk slechts beperkt beschikbaar op de platformen. Wanneer deze periode (vaak een maand) afloopt, is de aflevering dus niet meer gratis online te bekijken.

Wat in het buitenland?

Tot kort was het niet mogelijk om Vlaamse televisieprogramma’s die op platformen zoals VRT NU staan, te bekijken in het buitenland. Tijden veranderen echter (gelukkig) en de wetgeving omtrent de portabiliteit van digitale diensten is recent een stuk flexibeler geworden. Wanneer je beschikt over een Belgische domicilie, kan je vanaf nu ook online (betaal)diensten raadplegen in het buitenland, zolang je binnen de EU blijft.

Toch kan je er niet zomaar van uitgaan dat elk programma te raadplegen is in het buitenland. Voor De Slimste Mens ter Wereld is het bijvoorbeeld niet mogelijk om het programma te kijken in het buitenland omdat VIER enkel over de uitzendrechten binnen de landsgrenzen beschikt. Zowat alle andere programma’s van VIER zijn dan wel weer te bekijken in het buitenland. Aanbieders zijn uiteraard ook gebonden aan de uitzendrechten van buitenlandse series en films, wat meteen ook verklaart waarom dergelijke series en films zelden gratis te vinden zijn op de platformen.

Hoe krijg ik het op mijn tv?

Wie een Android smartphone heeft, kan alvast terugvallen op een goedkope Chromecast. Veel applicaties (zoals VRT NU) bieden namelijk ook een Android-app aan die het streamen van content naar je Chromecast erg eenvoudig maakt. Wanneer je een Apple-apparaat gebruikt, hangt het af van de aanbieder of ze al dan niet Chromecast ondersteunen. De iOS-app van VRT NU biedt bijvoorbeeld nog geen ondersteuning voor de Chromecast, maar die komt er binnenkort wel. Eventueel ondersteunen de iOS-apps dan wel Apple TV, maar dit is ook afhankelijk van aanbieder tot aanbieder.

Gebruik je de Chrome browser? Dan is het mogelijk om die volledig te streamen naar je tv via de Chromecast. Hiervoor klik je rechtsboven in de Chrome browser op de drie puntjes en kies je vervolgens voor ‘Cast’. Zo kan je alsnog de beelden op je tv krijgen wanneer deze functionaliteit niet ingebouwd is in de speler zelf. Let wel, een degelijke internetverbinding is geen overbodige luxe als je de beelden wil bekijken zonder vertraging. Je laptop ouderwets verbinden met een HDMI-kabel aan je tv is vaak nog steeds de meest betrouwbare optie.

Live tv met Stievie, Yelo en Proximus TV

Wie toch nog op zoek is naar een meer traditionele live tv-ervaring, kan onder andere terecht bij de platformen Stievie, Yelo en Proximus TV. Wanneer je reeds klant bent bij Telenet, kan je namelijk kosteloos op verplaatsing tv blijven kijken via de Yelo applicatie of via de website. Het enige dat je nodig hebt is een degelijke internetverbinding. Tegenwoordig is het zelfs mogelijk om te kijken via mobiele data (3G en 4G), waar je vroeger nog genoopt was om te verbinden met een wifi-netwerk van Telenet. Wie Proximus-klant is, kan terecht bij de Proximus TV applicatie.

Verder is er ook nog Stievie, een platform dat verschillende tv-zenders bundelt en je eveneens de mogelijkheid biedt om tot 6 dagen terug te kijken. Bij Yelo en Proximus TV is dit ook mogelijk, maar vaak betaal je hiervoor een meerprijs bovenop de gewoonlijke abonnementsprijs.

Met bovengenoemde platformen kan je ook in het buitenland je favoriete tv-programma’s live volgen, maar ook hier zijn de aanbieders gebonden aan uitzendrechten. Zo kan je zenders zoals Bloomberg en Q-music bijvoorbeeld enkel bekijken via een Telenet netwerk (wifi of mobiel). Content van BBC en FOX mag Telenet enkel uitzenden via een Telenet-internetverbinding, dus dit zal ook niet altijd lukken. Stievie kan je eveneens perfect gebruiken in het buitenland, maar je kan enkel de programma’s bekijken waar Stieve de nodige rechten voor heeft.

De meeste programma’s kan je dus bekijken via internet, zowel via live tv platformen zoals Yelo, Proximus TV en Stievie, als via de websites en apps van de zenders. Het gegeven rond uitzendrechten blijft echter ingewikkeld, dus vooraf informeer je best even bij de zender of telecomprovider hoe en waar je je favoriete programma’s online kan kijken.