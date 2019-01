Dossier webdesign: alles om je eigen website te bouwen

Heb je altijd al een website willen maken, maar wist je niet waar te beginnen? Met een beetje doorzettingsvermogen en onze handige gidsen heb je in no-time een eigen plaatsje op het wereldwijde web.

7 hoofdzonden tegen webdesign

Dat het gebruik van Comic Sans absoluut uit den boze is wisten we al allemaal, toch? Toch?! In dit stuk gaan we echter wat dieper en kijken we naar de zeven hoofdzonden binnen webdesign die schreeuwen “ik ben een amateur.”

Zo trek je extra bezoekers aan op je website

In het maken en onderhouden van een website kruipt er behoorlijk wat tijd, maar daar stopt het helaas niet. Als je écht wil scoren met je website, moet je er op verschillende fronten voor zorgen dat bezoekers hun weg vinden naar je website en er uiteindelijk ook willen blijven.

Keuzewijzer webhosting: zo kies je de juiste webhosting

Webhosting; iedereen met een website heeft het nodig. De term verwijst namelijk naar de kunst van het online houden van je website op een server zodat deze voor iedereen toegankelijk is. Webhosting is er in alle vormen en maten, hoe kies je het juiste pakket?

Keuzewijzer websitebouwers: WordPress, Wix, Squarespace of nog wat anders?

Een webdesigner klapt uit de biecht: soms heb je geen webdesigner nodig. Soms volstaat het om terug te vallen op een goedkoop (of gratis) platform om zelf een website te bouwen. Welk platform is hiervoor de beste keuze?

Cursus: aan de slag met WordPress

De kans is groot dat je reeds van WordPress hebt gehoord. Op moment van schrijven draait maar liefst 32 procent van alle websites op het wereldwijde web op het platform. Ter vergelijking, het nummer twee CMS in die lijst is Joomla, met een marktaandeel van slechts 3,1 procent. WordPress geniet dus een enorme populariteit en heeft zijn succes niet gestolen.

Workshop: een e-maillijst samenstellen met MailChimp

Je hebt vast al gehoord dat data het nieuwe goud is en die bewering is niet zomaar uit de lucht gegrepen. E-mailadressen verzamelen van je bezoekers is dus altijd een slimme zet.

Workshop: verhoog je positie in de zoekresultaten met Yoast

Elke ambitieuze webmaster komt terecht in een verhitte strijd op het wereldwijde web, namelijk de strijd om de hoogste positie in de zoekmachines. SEO is geen lachertje, maar met Yoast zet je alvast een goede eerste stap.

Cursus: meer inzicht in je website met Google Analytics

“Een goede website is nooit af,” luidt het gezegde. Technologieën veranderen, het gedrag van bezoekers verandert … Hoe weet je überhaupt of je met je website de gewenste resultaten boekt? Kortom, je hebt cijfers nodig om af te toetsen of er iets moet veranderen aan je website.