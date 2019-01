De laatste tijd werden we als het ware overspoeld met lanceringen van nieuwe smartphones. Daarbij kwamen verder nog de nieuwe Surface Pro 6 en Surface Laptop 2 van Microsoft. Maar hoe staat het intussen met de tabletmarkt?

Is het einde nabij?

Aan smartphones is er absoluut geen tekort, zo zijn er de nieuwe (en zeer prijzige) iPhones van Apple en de nieuwe Google Pixel smartphones. Ook smartwatches maken een sterke opmars tegenwoordig en beginnen hun naam van luxeproduct kwijt te raken. Maar wat is de stand van de zaken bij de tabletcomputers? Nog niet zo gek lang geleden was dit ook een product dat concurrentie tussen bedrijven veroorzaakte. Intussen lijkt het er echter op dat het tijdperk van de tablets zijn einde heeft bereikt.

De iPad

Het is intussen acht jaar geleden dat we kennis mochten maken met de eerste “echte” tabletcomputer, namelijk de iPad van multimediagigant Apple. Voorheen experimenteerden andere bedrijven zoals Microsoft reeds met tabletachtige toestellen, maar de iPad wordt door velen gezien als de eerste tablet. In die tijd was de tablet een soort van middenweg tussen de eerste smartphones – in 2010 bleven de “slimme” functies vaak beperkt tot een touchscreen en een iets betere camera – en de laptop. De iPad was compacter dan de meeste laptops en werd vooral gebruikt om mails te beantwoorden en te surfen op het internet. De eerste versie van de iPad kon bovendien alleen via wifi verbinding maken met het internet en nog niet via een draadloze 3G-verbinding. Als we hier nu op terugblikken, kon deze iPad niet verbazingwekkend veel. Toch kende het toestel een grote populariteit, waardoor Apple de iPad-lijn verdergezet heeft en andere technologiebedrijven mee in de tabletmarkt zijn gedoken.

De iPad was een soort van middenweg tussen de laptop en de eerste smartphones.

Het nut van de tablet

Er is altijd een reden waarom een nieuw technologisch snufje aanslaat bij de consument (of waarom net niet) en bij de tabletcomputers is dit niet anders. De eerste iPad kon inderdaad niet zo verrassend veel, maar wist vooral te verbazen door zijn compactheid in combinatie met de gebruiksvriendelijke software van Apple. Softwareontwikkelaars waren dan weer niet zo gelukkig, aangezien de iPad met iOS niet veel mogelijkheden gaf om te experimenteren. Daarvoor moesten ze nog wachten op de tablets van, wel, letterlijk elke andere producent die niet Apple is. De eerste tablets wisten enkele basisfuncties van laptops in een kleiner formaat te verwerken. Zo kon je met de tablet o.a. diavoorstellingen afspelen, vergaderverslagen en andere documenten lezen, en tal van andere zaken uitvoeren waar je voorheen altijd een laptop of computer voor nodig had. Het was wel mogelijk om ook teksten te typen met een tablet, al ging dit niet verbazingwekkend snel met een extern toetsenbord erop. Bovendien wist de tablet zijn weg te vinden naar de schoolbanken waar leerlingen ze konden gebruiken onder begeleiding van hun leerkrachten ter ondersteuning van de lessen. Ik weet nog goed dat sommige van mijn leerkrachten in het middelbaar ons soms de iPads lieten halen zodat we per twee opdrachten konden maken. Voor leerkrachten was de tablet een handige manier om geen computerlokaal te moeten reserveren, wat vaak een probleem was, aangezien die lokalen niet eindeloos waren. In gezinnen zag je dan vaak weer dat ouders en/of kinderen met de tablet op de bank zaten en zo surften op het internet, video’s bekeken, sociale media controleerden, games speelden of online tijdschriften lazen. Het duurde echter niet verrassend lang vooraleer de talloze smartphone-innovaties de tablets in wisten te halen en als het ware de dooddoener werden van deze technologie.

Ook sommige scholen waagden zich aan de tablets

De inhaalbeweging van de smartphones

Als je even terugkijkt naar de opsomming van zaken waarvoor de tablet vaak gebruikt werd, dan valt er je waarschijnlijk iets op. Namelijk dat de gemiddelde smartphone vandaag de dag voor dezelfde (en zelfs meer) dingen kan dienen. Als ik onderweg ben van of naar het werk dan zie ik rondom mij op de bus veel medependelaars op hun smartphones mails of Facebook-berichten beantwoorden, het nieuws checken en video’s op YouTube bekijken. In de loop van de jaren zijn smartphones in feite een soort van kleinere tablets geworden. Een volledige aflevering van Thuis op je smartphone kijken, kan misschien wat teleurstellend aanvoelen (alhoewel smartphones ook alsmaar groter worden), maar een paar korte video’s op YouTube, Facebook, Twitter, Instagram of nieuwswebsites zijn zeker doenbaar. De meeste nieuwswebsites hebben intussen ook een mobiele versie die aangepast is aan smartphones of zelfs een eigen app in de App Store of Play Store. Ook bij het afspelen van games ondervinden de meeste (degelijke) smartphones intussen geen problemen meer. Voor de gemiddelde mens vervangt de smartphone dus de traditionele tablet. Dat is dan ook de voornaamste reden waarom de tabletmarkt zich al een tijdje in een neerwaartse spiraal bevindt.

De (stille) toekomstmuziek

Ondanks de inhaalbeweging van de smartphones en de opkomst van de Microsoft Surfaces, die op hun beurt weer een combinatie zijn een tablet en een laptop, lijkt het nog niet volledig voorbij voor tablets. Tablets zijn vandaag de dag nog steeds handig voor kinderen als een soort van tussenstap naar de smartphone. Je gaat namelijk niet meteen je 8-jarige zoon of dochter naar school sturen met een iPhone op zak, maar aangezien je kinderen later sowieso in aanraking zullen komen met een smartphone en laptop kunnen ze de basishandelingen al onder de knie krijgen door middel van de tablet. Ook op bouwwerven of grote festivals zijn tablets handig voor de crew om bij zich hebben. Deze tablets kosten vaak ook wel enkele duizenden euro’s en zijn specifiek bedoeld voor dat soort scenario’s. Dergelijke toestellen ga je dus niet meteen in de gemiddelde huiskamer aantreffen. De losstaande tablet zoals we die tien jaar geleden hebben leren kennen, verschijnt ook nog amper op de markt. De meeste tablets worden nu gelanceerd met een bijbehorend toetsenbord dat al dan niet deel uitmaakt van het basispakket. Hoewel er nog steeds naar dergelijke toestellen zoals de Microsoft Surface Pro-reeks of de Google Pixel Slate wordt verwezen als tabletcomputer, zijn deze allesbehalve vergelijkbaar met de originele tablet. We lijken bovendien steeds meer te verwachten van deze nieuwe tablets, aangezien simpelweg de krant lezen en wat video’s afspelen op een iets groter scherm niet meer voldoende is om een tablet in huis te halen. De nieuwe tablets, zoals de Pixel Slate, lijken dan ook eerder op een laptop met een touchscreen dan op een smartphone met een groter scherm. Wat mij betreft is het tijdperk van de “traditionele” tablet, zoals de eerste iPads, dan ook zo goed als afgesloten.