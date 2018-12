Steeds meer laptopfabrikanten laten de prijzen van hun laptops oplopen naar minimaal 700 of zelfs 800 euro. Nu worden de duurdere laptops ook steeds wel krachtiger, maar de vraag is of dit wel nodig is? Ben je elke dag enkel bezig met tekstverwerken, dan is een snellere processor vrijwel onnodig. Je zou op zo’n moment prima uit de voeten kunnen met een Intel Pentium-, of lager gepositioneerde AMD A-processor. Ook hebben de duurdere laptops vaak een stuk meer opslag. Wederom kan de vraag gesteld worden of dat nodig is, gebruik je voornamelijk Word en andere kleinschalige programma’s als Google Chrome, dan is 128GB interne opslag meer dan voldoende. Koop daarnaast eventueel nog een externe harde schijf. Vaak blijkt dat zelfs nog goedkoper dan een laptop die meer interne opslag bevat.

Wat je zal merken bij de aanschaf van goedkopere laptops is dat een klein scherm haast vaker terug te vinden is in vergelijking met zijn grotere broers. Let dan ook goed op bij het aanschaffen dat je straks niet naar een 11-inch scherm kijkt, tenzij dat gewenst is. Tegelijkertijd is het niet altijd aan te raden om een scherm groter dan 14-inch te nemen, mits het een model onder de 500 euro betreft. Een groter scherm kost simpelweg meer geld, en daar wordt dan vaak ook op bezuinigd: de kwaliteit is vaak niet gewenst, de resolutie te laag en de helderheid niet fel genoeg. Het laatste onderwerp waar je bij goedkopere laptops vaak de verschillen ziet, is het besturingssysteem, dat is ofwel Chrome OS, of Windows 10. Gebruik je de laptop enkel om te browsen of tekstverwerking, kies dan voor een Chromebook. Deze zijn relatief snel en hebben vaak ook een langere batterijduur dan concurrenten met Windows 10.

Windows-laptops

Lenovo IdeaPad 330-15IKBR

Om de koopgids af te trappen, is de Lenovo IdeaPad de goedkoopste Windows-laptop in ons midden. Waar niet veel laptops voor rond de 400 euro met een 15,6-inch 16:9 Full-HD scherm komen, weet Lenovo deze technologie bij een hele reeks aan modellen toe te passen. Ook heeft Lenovo de keuze gemaakt voor een Intel Core i3, waarmee de laptop vooral op de langere termijn houdbaar blijft. Veel opslaan gaat niet lukken met de 128 GB aan interne opslag, maar met de adviesprijs van 399 euro kan daar nog wel een externe harde schijf bij om zelfs dan nog onder de 500 euro te eindigen. Wat wel nadelig is, is dat de laptop slechts 4 GB RAM heeft meegekregen, het toeval wil dat dit uit te breiden is naar maximaal 16 GB DDR4 SODIMM RAM-geheugen mocht dit gewenst zijn. De batterij is, zoals verwacht mag worden in zijn segment, aan de kleine kant – je zal de laptop dan ook relatief vaak aan de oplader moeten hangen.

Ongeveer 399 euro

Eigenschappen: 15,6-inch 16:9 Full-HD scherm, Intel Core i3-8130U processor, 4 GB RAM, 128 GB interne opslag (SSD), 30 Wh batterij.

Acer Aspire 3 A315-41

De tweede laptop in deze koopgids, en tevens de laatste Windows-laptop, heeft na de Lenovo IdeaPad de moeilijke taak om zichzelf te bewijzen. De laptops zijn overigens moeilijk met elkaar te vergelijken, de Acer heeft namelijk een adviesprijs van 579 euro, maar is al een behoorlijke tijd voor 479 euro te krijgen. Wat levert dat prijsverschil op? Nou, allereerst een heel wat krachtigere processor uit de fabrieken van AMD, de Ryzen 2200U met Vega 3 graphics. Dat klinkt heel speciaal, maar het levert in de praktijk gewoon betere prestaties op. Ook heeft Acer 8 GB RAM in de laptop gestopt, fijn als je toch vaak meerdere browsertabs of programma’s open hebt staan. Acer geeft aan dat de batterij een capaciteit heeft van 4.810 mAh, het aantal Wh is daarmee niet te berekenen gezien de afwezigheid van het voltage van de batterij. Wel zou de batterij, aangezien het scherm ook 15,6-inch groot is, ongeveer even lang mee moeten gaan.

Ongeveer 479 euro

Eigenschappen: 15,6-inch 16:9 Full-HD scherm, AMD Ryzen 2200U processor, 8 GB RAM, 256 GB interne opslag (SSD), 4.810 mAh batterij.

Chromebooks

Acer Chromebook Spin 15

Acer opent de lijst van Chromebooks met een 15,6-inch model met, net als alle eerdere modellen in de koopgids, een Full-HD resolutie. De processor die Acer heeft uitgekozen is zeker geen hardloper, het gaat om de Intel Pentium N3450, een welbekende in de wereld van Chromebooks. Verder is er 4 GB RAM aanwezig in combinatie met 64 GB interne opslag – lager moet je eigenlijk niet willen gaan bij een Chromebook. Voor het RAM-geheugen geldt dat Chrome best veel kan vereisten, vandaar dat 4 GB een minimum is bij vrijwel alle Chromebooks. Opslag is echter nog wel een stuk belangrijker, helemaal nu Chrome OS ondersteuning biedt voor applicaties uit de Google Play Store. Ga je voor een model met minder opslag, dan is de kans groot dat je in de toekomst tegen opslagproblemen aanloopt, zelfs in Chrome OS.

Ongeveer 450 euro

Eigenschappen: 15,6-inch 16:9 Full-HD scherm, Intel Pentium N3450 processor, 4 GB RAM, 64 GB interne opslag (eMMC, slomer dan SSD-opslag).

HP Chromebook 14 G5

De tweede Chromebook in de lijst komt uit de fabrieken van HP en biedt vergelijkbare specificaties met de Acer. Het grootste verschil begint bij het 14-inch scherm, deze heeft eveneens een Full-HD resolutie. De laptop is daarmee wat compacter, fijn als je vaak moet reizen met de laptop. Zoals aangegeven is de laptop vrijwel volledig te vergelijken met de Acer Chromebook Spin, zo is de Intel Pentium N3450 processor wederom aanwezig. Ditmaal in combinatie met 8 GB RAM en 64 GB interne opslag, net een iets fijnere combinatie dan bij de Acer Spin, vooral gericht op de toekomst. Zo zal je meer tabbladen en applicaties open kunnen houden zonder deze constant te moeten herladen. Een snelheidswonder gaat het simpelweg niet worden, maar voor Chrome OS is het snel genoeg. Ik zou het wel aan kunnen raden om Chrome OS eerst in een winkel uit te proberen voordat je een laptop ermee aanschaft.

Ongeveer 460 euro

Eigenschappen: 14-inch 16:9 Full-HD scherm, Intel Pentium N3450 processor, 8 GB RAM, 64 GB interne opslag (eMMC, slomer dan SSD-opslag), 47,36 Wh batterij.