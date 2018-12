De kerstperiode is voor iedereen net een klein beetje anders. Sommige mensen kijken ernaar uit om tijd te spenderen met hun familie, terwijl anderen een stressaanval krijgen omdat ze niet weten welke cadeaus ze moeten kopen. Waar de ene blij kan zijn met wat ludieke kerstdecoratie, heeft de ander liever een nuttig cadeau. Ook in technologieland verschijnen er overal wel kortingen op allerlei producten, maar dat wil niet meteen zeggen dat je die producten cadeau kan geven. In deze koopgids zetten we al deze koopjes aan de kant en maken we een gevarieerde selectie aan mogelijke kerstcadeaus voor je vrienden en familie.

Do’s & Don’ts

Allereerst is het belangrijk om een paar algemene do’s & dont’s op te noemen wanneer je een kerstcadeautje gaat zoeken op de technologiemarkt. Zo is het bijvoorbeeld niet ideaal om iemand een willekeurige nieuwe smartphone cadeau te doen. Sommige mensen zijn heel kieskeurig op het vlak van smartphones en doen graag uitgebreid research voor zij hun uiteindelijke keuze maken. Als hij of zij al een tijdje een smartphone op het oog heeft, dan is dit natuurlijk wel een mogelijkheid. Let er dan echter wel op dat niet plots iedereen aan komt lopen met het toestel, want dat is dan weer te veel van het goede. Hetzelfde geldt eigenlijk voor laptops, tablets, desktop-pc’s… Niet alleen moet je vaak redelijk diep in de buidel tasten hiervoor, ze zijn ook de meest riskante groep cadeaus. Een leuk gsm-hoesje cadeau doen, is bijvoorbeeld een beter idee, maar let er dan wel goed op dat je het exacte model weet van de smartphone van die persoon. Hetzelfde is trouwens van toepassing op andere accessoires voor laptops, smartphones… Daarmee kan je vaak minder verkeerd doen, maar zorg gewoon dat het accessoire compatibel is met het toestel in kwestie. Nog even een korte boodschap aan mensen die deze problemen willen oplossen door een cadeaubon te geven van een willekeurige multimediawinkel: doe dit alsjeblieft niet en raap even gauw je creativiteit bij elkaar; je familie en vrienden zullen je dankbaar zijn.

Cellularline FreePower Slim

Ons pakjesfestijn begint met een gadget waar iedereen wel iets aan heeft tegenwoordig, een powerbank. Als je op vakantie gaat (of gewoon lang onderweg bent), kan een powerbank altijd van pas komen, zeker als die in je broekzak past. De serie powerbanken Cellularline FreePower Slim is namelijk ontworpen met die gedachte in het achterhoofd. De versie met 3.000 mAh is slechts 7,5 mm dik, die van 5.000 mAh zo’n 13 mm en de grootste powerbank van 10.000 mAh is 20 mm dik. Ze zijn bovendien beschikbaar in vier verschillende kleuren: blauw, limoengroen, zwart en wit. Hou er wel rekening mee dat de powerbanken met een (redelijk korte) micro-USB-kabel aankomen, waardoor het niet zo handig is om tegelijk je smartphone op te laden met die kabel en hem tegelijk nog te gebruiken. Wel zijn er handige lampjes op de powerbank aanwezig die aangeven wat de resterende capaciteit nog is, wat zeker geen overbodige luxe is. Tot slot ondersteunt de powerbank snelladen, waardoor hij in een mum van tijd opnieuw volledig is opgeladen.

Prijs: vanaf €24,99

Eigenschappen: dunne powerbank, verschillende vermogens, snelladen

https://www.cellurarline.com

JBL Flip 3

Waar je met een smartphone al gauw de mist in kan gaan, is een Bluetooth-speaker een veiligere optie. Vooral jongeren krijgen niet genoeg van draadloze, draagbare Bluetooth-speakers zodat iedereen mee kan luisteren. Een voorbeeld van een dergelijke speaker is de JBL Flip 3, een van de middenklassers van de audioproducent. De Flip 3 heeft in de eerste plaats een afspeeltijd van maximaal tien uur, al gaat dit vaak minder zijn, want dit hangt sterk af van het volume. Het duurt ongeveer 3,5 uur voor het apparaat weer volledig opgeladen is, maar niet gevreesd: je kan rustig verder muziek afspelen terwijl hij aan de oplader hangt. Verbinden gaat dus in de eerste plaats met Bluetooth, maar ook liefhebbers van de AUX-poort kunnen terecht bij de Flip 3. Door het unieke design is de speaker ook stof- en waterbestendig, waardoor hij geschikt is voor bijna alle locaties en weersomstandigheden. Hierdoor kan je de speaker ook even snel afspoelen onder de kraan als hij vuil is. Als je tot slot meerdere Bluetooth-speakers van JBL in je bezit hebt, kan je deze aan elkaar koppelen voor een nog betere geluidservaring.

Prijs: €99,99

Eigenschappen:Lange afspeeltijd, stof- en waterbestendig, verbinding met andere JBL-speakers

https://www.jbl.com

Sony MDR-ZX660AP

Met de Sony MDR-ZX660AP gaan we verder in de categorie van smartphoneaccessoires. Deze hele mondvol is een stijlvolle en betaalbare hoofdtelefoon met kabel van Sony. Naast het feit dat deze hoofdtelefoon, zoals we gewend zijn van Sony, een goede geluidskwaliteit heeft, is deze beschikbaar in verschillende uitvoeringen. Sony heeft bij deze reeks hoofdtelefoon stijlvolle kleuraccenten toegevoegd, want het oog wil natuurlijk ook wat. De buitenkant van de hoofdtelefoons is namelijk zwart, maar aan de binnenzijde van de verstelbare hoofdband is een accentkleur aangebracht die ook te zien is op de kabel en aan de oorschelpen. Die kabel is bovendien ontworpen zodat er geen vervelende knopen in komen te zitten en je geen halfuur verliest met deze eruit te halen. Daarnaast is de MDR-ZX660AP een kei in het afspelen van diepe, heldere basgeluiden, die graag een verschijning maken in hedendaagse muziek. De hoofdtelefoon is dus een ideaal cadeau voor je kinderen. Het is tot slot wel aan te raden om subtiel te polsen naar de lievelingskleur van de persoon aan wie je hem gaat geven.

Prijs: €68

Eigenschappen: verstelbare hoofdband, Beat Response Control, kabel zonder knopen

https://www.sony.be

Cellularline Voyager Wallet

Als dit volgende product je deels bekend in de oren klinkt, dan ligt het zeker en vast niet aan jou. Dit smartphonehoesje is, net zoals de powerbanken van hierboven, ook van Cellularline. Bij sommige smartphonehoesjes is het belangrijk om te weten welk smartphonemodel de ontvanger heeft, maar hier is dat niet het geval. De Cellularline Voyager Wallet is namelijk een universeel hoesje, al is dat misschien niet helemaal het juiste woord. Het doet namelijk ook dienst als portemonnee met zijn vakjes om kaarten in te kunnen opbergen. Bovendien is het waterdicht, maar kan je nog steeds het touchscreen gebruiken doorheen het beschermende plastic. De leuke schildpaddenprint op de achterzijde is ook mooi meegenomen. Volledig waterdicht is het hoesje echter niet, dus ga niet meteen je smartphone in een emmer water gooien om dit te testen, aangezien er nog steeds een opening is waarlangs water kan binnendringen. Deze Voyager-serie heeft tot slot ook nog drie andere gelijkaardige waterdichte hoesjes die je kan bekijken op de website van Cellularline.

Prijs: €19,99

Eigenschappen: waterdicht, touchscreen te gebruiken doorheen plastic, opbergvakjes voor kaarten

https://www.cellularline.com/

Nintendo Classic Mini: (S)NES

Een cadeau geven aan gamers kan al eens een lastige taak zijn. Veel gamers kopen namelijk meteen een game wanneer deze gelanceerd wordt, waardoor je meestal niet hun favoriete game kan gaan kopen. Voor computergamers is dit bovendien nog moeilijker, aangezien fysieke games hier eerder als antiek gezien worden, omdat die games nu bijna altijd online gedownload worden. De Nintendo Classic Mini: NES of Classic Mini: SNES lost dit probleem echter heel makkelijk op. Deze consoles geven aan de ene kant een geweldig nostalgisch gevoel aan gamers en draaien alleen vooraf geïnstalleerde Nintendo-games uit die goede oude tijd. Nintendo heeft voor beide consoles zijn uiterste best gedaan om een selectie aan topklassiekers te installeren. De Classic Mini: NES heeft in totaal 30 games, waaronder Final Fantasy, Mega Man 2, de eerste drie games van Mario Bros. en de eerste twee van The Legend of Zelda. De Classic Mini: SNES bevat vervolgens 21 klassiekers zoals Final Fantasy III, Star Fox én Star Fox 2, Super Mario Kart, The Legend of Zelda: A Link to the Past en Super Mario World 1 en 2. Tot slot zijn er geen ellenlange updates of installatieprocedures die je moet doorlopen om te kunnen beginnen gamen. Sluit de console met een HDMI-kabel aan op je televisie en je nostalgische avontuur kan meteen van start gaan. Let wel op dat de NES slechts één meegeleverde controller bevat, terwijl dit er reeds twee zijn voor de SNES. Als je voor de NES kiest, kan het daarom slim zijn om meteen een tweede controller te bestellen, aangezien deze ook games heeft voor twee spelers.

Prijs NES: €84,99

Prijs SNES: €111,99

Eigenschappen: gameconsoles met vooraf geïnstalleerde games, multiplayer mogelijk, plug-and-play

https://www.nintendo.be/

Google Chromecast (2018)

Anno 2018 (en bijna 2019) worden smart tv’s alsmaar betaalbaarder, maar een hele tv onder een kerstboom zetten, is misschien niet de beste optie. Sommige mensen voelen nu eenmaal niet meteen de noodzaak om hun oude televisie die nog perfect werkt, te vervangen door een smart tv. Al kan die oude tv toch makkelijk een goedkope upgrade krijgen door de aankoop van een Google Chromecast, waarvan nu een nieuwe editie is uitgebracht. Het enige dat een tv nodig heeft om te werken met een Chromecast is een HDMI-poort en zowat elke tv die na 2010 over de toonbank is gegaan, heeft die poort. Wat deze nieuwe Chromecast je geeft ten opzichte van de oudere versie is het volgende: betere verbindingssnelheid en mogelijkheid tot streaming in Full HD, 1080p op 60fps. Het apparaat is ook makkelijk in gebruik, dus je hoeft geen technologisch wonder te zijn om ermee te kunnen werken. Je hebt niet veel meer nodig dan een laptop met Google Chrome die verbonden is met hetzelfde netwerk als de Chromecast. Op die manier kan je dan een tabblad in Chrome “casten” op je televisie zodat je heel de woonkamer makkelijk dat ene YouTube-filmpje kan laten zien. Ook met een smartphone of tablet is het ten slotte mogelijk om media te streamen naar je televisie.

Prijs: €39

Eigenschappen: ondersteuning voor 1080p op 60fps, gebruiksvriendelijk, minimalistisch design

https://store.google.com

Seagate Backup Plus Slim

Als er toch iemand de beslissing zou hebben gemaakt om een nieuwe laptop of desktop cadeau te doen, dan gaat de al dan niet gelukkige ontvanger hoogstwaarschijnlijk blij zijn met een externe harde schijf. Een nieuwe laptop is soms snel gekocht, maar lokale gegevens zijn vaak niet even snel overgezet. Afhankelijk van in welke mate je gebruik maakt van cloudopslag, kunnen je lokaal opslagen gegevens misschien niet geheel op de eerste de beste USB-stick. Een externe harde schijf van Seagate, zoals de Backup Plus Slim, komt dan zeer goed van pas om alle gegevens over te zetten. In de toekomst kan die dan ook dienen om geregeld een back-up te maken van die gloednieuwe computer. Op zich is een externe harde schijf nooit weggegooid geld, maar veel mensen hebben dit nog niet in huis “omdat er vast wel nooit iets zal gebeuren met hun bestanden”. Tot de dag dan daar is waarop er toch iets gebeurt en alles plotsklaps nergens meer te bespeuren is. Tot slot is de Seagate Backup Plus slim beschikbaar met 1 TB en 2 TB opslag in vier verschillende kleuren: rood, zwart, zilver en blauw. We raden je wel aan om meteen voor de versie met 2 TB te gaan, aangezien deze slechts enkele euro’s meer kost en je dubbel zoveel opslagcapaciteit geeft.

Prijs: €84,99 (1 TB) & €89,99 (2 TB)

Eigenschappen: compact, dun, keuze tussen 1 TB en 2 TB, USB 3.0

https://seagate.com

Gepersonaliseerde muismat

Tot slot hebben we nog een laatste cadeau om het lijstje mee af te sluiten, namelijk gepersonaliseerde muismatten. Toegegeven, een muismat is niet het meest hoogtechnologische snufje dat er bestaat, maar zorgt wel voor een aangenamer gebruik van je computermuis. Sommige mensen vinden een muismat niet nodig en anderen maken dan weer gebruik van de zwarte standaardmuismat die bij hun desktop zat. De feestdagen zijn de uitgelezen gelegenheid om hier verandering in te brengen door een muismat cadeau te geven met een eigen foto (of fotocollage) naar keuze. Je kan dit bijvoorbeeld doen via de website van Hema, waar dit reeds mogelijk is voor tien euro per muismat. Met behulp van de fotoverwerker van Hema upload je makkelijk foto’s naar de website en kan je ze naar wens schikken op de muismat. Ook kan je hier nog wat tekst of emoji’s aan toevoegen om een leuk geheel te maken. Je zou o.a. foto’s van jezelf en je vrienden/familie kunnen gebruiken en hen allemaal een exemplaar cadeau doen. Op die manier heeft iedereen een fysiek aandenken van alle mooie herinneringen dat tegelijk functioneel is.

Prijs: €10

Eigenschappen: goedkoop, persoonlijk én functioneel geschenk

https://foto.hema.be