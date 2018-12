Het ABC van de USB

Een van mijn slechte gewoontes is het gebrek aan orde op mijn bureau. Meestal verbloem ik dit door te zeggen dat het een georganiseerde chaos is en dat ik alles precies weet liggen. Toch ben ik er al meerdere keren in geslaagd om een USB-stick kwijt te raken, waardoor ik telkens weer in de winkel stond te kijken naar de collectie aan sticks. Hiervoor ging ik altijd naar goedkopere winkels zoals Action en Kruidvat, omdat in mijn ogen alleen het aantal gigabytes van belang was. Want waarom zou je nu vijf euro meer betalen voor een USB-stick van Kingston als je evenveel gegevens kan stockeren op die van Kruidvat? Die gedachtegang blijkt echter niet helemaal correct te zijn, aangezien de technische eigenschappen van een USB-stick verder gaan dan een paar gigabytes.

Een, twee, drie… vier?

Het eerste belangrijke onderscheid tussen USB-sticks is de soort aansluiting die ze bevatten. We kunnen de USB-sticks hier indelen in vier categorieën: USB 1.0, 2.0, 3.0 en 3.1. Waarom deze laatste benaming niet USB 4.0 is, blijft voor mij alleszins een vraagteken. Er zijn nog andere soorten USB-sticks, maar voor dit artikel houd ik het bij deze vier. Het verschil tussen deze soorten bevindt zich in de snelheid waarmee bestanden overgezet kunnen worden via de USB-aansluiting. Zoals je misschien wel zag aankomen, is de overdrachtssnelheid bij de recentere versies hoger dan bij de oudere. Hier hangt tegelijk ook een “maar” aan vast, aangezien de snelheid ook afhankelijk is van de USB-aansluiting waarin je de stick invoert. Meer daarover volgt in de paragraaf hierna. Hieronder vind je alvast een overzicht van de maximale overdrachtssnelheden van elk type USB-stick. De snelheid wordt hier weergegeven in het aantal megabytes die per seconde overgezet kunnen worden via de bijbehorende USB-aansluiting.

De gegevensoverdracht bij recentere modellen gebeurt sneller dan bij de oudere varianten

USB-aansluiting 1.0 2.0 3.0 3.1 Maximale overdrachtssnelheid 1,5 MB/seconde 60 MB/seconde 640 MB/seconde 1250 MB/seconde

Als het schoentje past…

De USB-aansluiting van de stick bepaalt dus voor de helft de snelheid waarmee bestanden overgezet kunnen worden. De andere helft wordt bepaald door de USB-aansluiting waarop hij aangesloten wordt. Al deze types USB-sticks zijn namelijk subcategorieën van de USB-A-aansluiting. Niet alleen de USB-A-aansluitingen op de sticks hebben deze vier types, maar ook de aansluitingen in laptops en computers hebben dezelfde soorten. Het handige is dat elke stick met USB-A-aansluiting past op elke laptop of computer met eender welke USB-A-aansluiting. Concreter wil dit zeggen dat een USB-stick van type 3.0 ook past op een aansluiting van type 2.0. En nu is het de beurt aan de “maar” van de vorige paragraaf. Als je namelijk een USB-stick van type 3.0, die normaal tot 640MB per seconde kan overzetten, aansluit op een USB-poort van type 2.0 in je laptop, dan zal de maximale overdrachtssnelheid beperkt blijven tot 60MB per seconde. Kijk dus eerst met welke USB-aansluitingen je laptop of computer is uitgerust voor je op pad gaat om een USB-stick te kopen zodat je niet thuiskomt met de duurdere 3.0-versie terwijl je geen 3.0-poorten hebt om deze op aan te sluiten. Een laatste factor waardoor de sticks van types 3.0 en 3.1 duurder zijn, is omdat deze gegevensoverdracht in twee richtingen ondersteunen. Dit houdt in dat je tegelijk bestanden van de stick naar je laptop kan overzetten én bestanden van je laptop naar de stick. Tot slot is het hier belangrijk om te benadrukken dat de overdrachtssnelheden in bovenstaande kader maxima zijn. Een USB-stick van type 3.1 zal dus niet altijd gegevens overzetten met een snelheid van 1250 MB per seconde. Dit hangt namelijk ook af van andere specificaties van de USB-stick (en de laptop/computer waarop hij wordt aangesloten) die de producenten zelf in de hand hebben. Sommige producenten vermelden het vaak op de verpakking van de stick als hij een hogere overdrachtssnelheid heeft dan de gemiddelde stick. Als deze snelheid dan weer niet vermeld staat, wil dit waarschijnlijk zeggen dat je gegevens niet bijzonder snel overgedragen zullen worden.

Een USB-stick van type 3.0 past wel op een aansluiting van type 2.0, maar zal dan een lagere overdrachtssnelheid hebben

Materiaal en design

Tot slot dragen zowel het materiaal als het design van de USB-stick ook bij aan de prijs. Over het algemeen zijn USB-sticks bedoeld om 3000 tot 5000 schrijfcycli mee te gaan. Dit wijst op het aantal keer dat er gegevens overgezet worden van of naar de stick. De kans is echter groter dat je de USB-aansluiting van de stick beschadigd dan dat hij de geest geeft door de limiet van de schrijfcycli. Ikzelf zou de USB-stick dan weer niet beschadigen, maar hem eenvoudigweg kwijtraken. Ook onderweg kan de stick schade oplopen, wat voorkomen kan worden door steviger materiaal te gebruiken of extra bescherming, zoals een kapje, aan te brengen bij de aansluiting zelf. Daarnaast heeft de grootte van de stick ook een invloed op de prijs. Hier gaat het om een soort van “less is more”, aangezien de kleinere USB-sticks die je makkelijk als sleutelhanger kan gebruiken of in je portemonnee kan opbergen, vaak duurder zijn dan de grotere varianten. Sommige sticks zijn zelfs zo klein dat je ze in je laptop kan laten zitten zonder dat ze opvallen of in de weg zitten. Intussen hou ik het bij de exemplaren die ik makkelijk kan terugvinden – het is een grote plus als de stick een opvallend kleurtje heeft – van type 3.0, aangezien de meeste laptops tegenwoordig met deze aansluiting uitgerust zijn.